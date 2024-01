Intensas batallas hasta la meta en la nueva carrera sobre tierra que se desarrolla junto con el Tour Down Under

Fue un recorrido que obligó a dividirse desde el principio, pero aún así se redujo a una reñida batalla hasta la línea de meta tanto en las carreras masculinas como femeninas en la primera carrera de tierra RADL GVL en el sur de Australia.

Brodie Chapman (Lidl-Trek) ganó una batalla a tres bandas en la carrera femenina, mientras que Tasman Nankervis (BMC Shimano) se llevó la victoria del trío líder en la carrera masculina.

Nankervis obligó a su antiguo rival Brendan ‘Trekky’ Johnston (Giant) a liderar el sprint mientras el dúo se dirigía hacia la línea de meta de McLaren Flat, enclavada entre las vides de una bodega, y pudo levantar las manos en el aire. celebración esta vez.

“Tuve un día que esperas para cada carrera, sentí como si hoy no tuviera cadenas. Muy buenas sensaciones y fue increíble conseguir la victoria”, dijo Nankervis.

Adam Blazevic, ganador de dos rondas de la UCI Gravel World Series, decayó hasta quedar tercero, después de haber tenido que gastar demasiada energía persiguiendo a los dos primeros, por lo que no le quedaba suficiente en las piernas para enfrentarlos en el sprint.

Chapman es la campeona australiana de carreras en ruta de 2023 y ganó la carrera femenina al cruzar la línea por delante de la poseedora del título nacional de 2022, Nicole Frain (HESS Cycling), mientras que Heidi Franz (Lifeplus Wahoo) quedó tercera.

Las tres finalistas del podio acababan de terminar el domingo el Women’s Tour Down Under de tres días, y Chapman y Franz también corrieron el Criterium de Down Under el jueves por la noche.

“Todos podemos sentirlo en nuestras piernas, pero fue un evento realmente bueno y estamos muy entusiasmados por llevarnos la victoria”, dijo Chapman.

La carrera RADL GVL se celebró junto con las carreras WorldTour en el Tour Down Under, mejorando aún más los diez días de carreras en el sur de Australia.

La ruta de 108 km incluyó 2.048 m de desnivel y apenas una pizca de carreteras pavimentadas.

Los pilotos partieron en condiciones frescas el viernes por la mañana temprano. Las cálidas chaquetas acolchadas fueron la característica antes de la salida, en lugar de los chalecos de hielo que han prevalecido en las carreras de ruta WorldTour masculinas y femeninas, pero no pasó mucho tiempo antes de que apareciera el sol, calentando a los espectadores, mientras que la temperatura también subió rápidamente durante la carrera. .

Chapman, una corredora del WorldTour femenino con experiencia en todo terreno, salió sola al principio de la carrera, pero luego “escuchó que venía un grupo detrás con un grupo de las chicas más fuertes”.

Ese grupo de seis también incluía a Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM), una de las compañeras de carrera junto con Valtteri Bottas y Amy Charity.

Luego, ese grupo se dividió en una sección arenosa, dejando que el trío decidiera las posiciones del podio entre ellos en la carrera hacia la línea, con Chapman reclamándose el primer premio.

La primera subida del día, a sólo tres kilómetros de carrera, también destrozó la carrera masculina, con un grupo de seis corredores adelantándose.

“Hubo muchas subidas empinadas al principio y, viniendo de mi experiencia en el ciclismo de montaña, eso es algo que me sienta muy bien”, dijo Nankervis.

“Seguí adelgazando en esas subidas empinadas y luego superamos a un grupo de cuatro en la segunda y principal subida a mitad de camino y cooperamos muy bien”.

Ese grupo luego se redujo a tres y Nankervis jugó a la perfección.

Nankervis corrió en los Estados Unidos y como parte de la serie Life Time Grand Prix el año pasado. Ha sido seleccionado para la serie en 2024, pero aún no ha podido encontrar los patrocinadores adicionales que necesita para cubrir los gastos financieros de otra temporada en el extranjero.

“Los últimos meses he estado tratando de encontrar patrocinadores y básicamente no ha surgido nada, así que tal vez tenía un poco de frustración acumulada y podría lanzarlo hoy”, dijo Nankervis. ciclismonoticias.

Al menos el viernes había algo más que la pura satisfacción de una victoria que celebrar. La carrera RADL GVL ofrece una considerable bolsa de premios, con 3.000 dólares australianos para cada uno de los ganadores de la carrera y un total a repartirse de 10.000 dólares australianos.