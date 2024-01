El dos veces campeón del mundo busca dejar atrás las dificultades en el año de contrato

Julian Alaphilippe (Soudal-Quickstep) no se resignó a que las dos últimas temporadas no hayan sido lo que esperaba en sus declaraciones a los medios antes de afrontar el Tour Down Under, pero el francés dejó claro que la carrera será marca un comienzo temprano en su esfuerzo por cambiar esa situación.

“Me siento bien, me siento relajado”, dijo Alaphilippe, que ciertamente lo parecía mientras se cambiaba de lado con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), que estaba sentado a su derecha. “Tuve un invierno tranquilo y sin problemas. No entrené demasiado duro y tampoco estoy en tan mala forma.

“Me siento realmente preparado para correr y espero mejorar mi forma durante el próximo mes. Sería importante para correr en Bélgica, pero estamos concentrados aquí primero y creo que es una hermosa carrera para comenzar la temporada”.

El ciclista francés participó por última vez en el Tour Down Under justo al comienzo de su carrera profesional en 2014. Esta vez, se encuentra tomando la línea de salida en otro momento crítico de su carrera. Su contrato actual expira en 2024 y ha conseguido solo dos victorias en cada una de las dos últimas temporadas, habiendo fallado en algunos de sus grandes objetivos.

El dos veces campeón del mundo ha cambiado en su primera parte de la temporada, lanzándose al calor de un verano australiano con la esperanza de que el equipo pueda continuar con el comienzo ganador del equipo femenino AG Insurance-Soudal, que ganó dos de las tres etapas. y victoria general en el Tour Down Under femenino.

“Tenemos un equipo realmente bueno para disfrutar la carrera, para intentar ganar algo incluso si no tenemos ninguna presión ahora porque las mujeres ganaron su carrera”, dijo con una sonrisa.

¿Pero eso le convierte en uno de los favoritos en la carrera australiana de seis etapas?

“No tengo idea”, dijo Alaphilippe. “Seguro que estoy motivado para hacerlo lo mejor que pueda. Nunca sabes cómo te sentirás durante la primera carrera de la temporada. Será el primer gran esfuerzo y además con el calor hay que tener cuidado. Creo que es un año importante para intentar volver a mi mejor nivel y daré lo mejor de mí. No tengo estrés, sólo quiero disfrutar.”

El Tour Down Under comienza el martes con una etapa que se espera sea para los velocistas, con tres vueltas de un circuito que comienzan y terminan en Tanunda, luego la etapa 2 a Lobethal tiene suficientes subidas dispersas a lo largo de las cuales podría ser un día para los romper. Las etapas 3 y 4 son días probables para los velocistas antes de que la carrera pase a un fin de semana de llegadas en cumbre, primero con Willunga Hill el sábado y luego con Mount Lofty el domingo.