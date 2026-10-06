El ciclista Tom Pidcock ha declarado que dos de sus compañeros de equipo fueron golpeados por una motocicleta de la policía que avanzaba contra el pelotón en la carrera Tre Valli Varesine. El incidente ocurrió durante la competencia y generó preocupación entre los participantes y espectadores. Pidcock expresó su frustración por lo sucedido y destacó la importancia de mantener la seguridad en las carreras ciclistas para evitar situaciones peligrosas como esta. Esperemos que se tomen medidas para garantizar la protección de los ciclistas en futuras competencias..