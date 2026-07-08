Creo que es seguro decir que el Cannondale SuperSix Evo tiene seguidores apasionados y dedicados. Al igual que la Specialized Tarmac, y tal vez la Pinarello Dogma, tiene un linaje saludable y una multitud de fanáticos apasionados deseosos de defender que es la mejor bicicleta de carretera del planeta.

La nueva versión es muy similar al modelo anterior, que debo decir que fue excelente. Tuve el placer de viajar en un modelo de especificación media en los Alpes franceses durante un buen tiempo después de algunos viajes de trabajo, además de una hermosa semana en Cornualles durante una ola de calor que azotaba las carreteras costeras siempre sorprendentemente montañosas. Es bueno. De hecho, es muy bueno, pero no necesariamente creo que sea lo suficientemente diferente del anterior como para justificarse desde el punto de vista del consumidor, de la misma manera que el último Giant Propel.

Diseño y Estética

Sé que los diseñadores habrán estado trabajando duro para mejorar la plataforma durante meses, pero cuando recogí la bicicleta realmente tuve que comprobar que no era el modelo anterior. Visualmente es una silueta muy similar, siendo el elemento clave la tija del sillín, que pierde el corte cerca de la parte superior. La corona de la horquilla es más delgada y el tubo de dirección es 10 mm más bajo (aparentemente gracias al aporte de Ben Healey), lo que equivale a una bicicleta que, según Cannondale, es básicamente tan aerodinámica como la anterior, aunque entre 35 y 72 g más liviana según el nivel, que es lo mismo que uno o dos espressos dobles, sin incluir la taza y el platillo.

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La geometría es básicamente la misma, excepto por el tubo de dirección inferior, que afecta la pila y también ligeramente el alcance, lo cual es bueno porque el manejo siempre fue el gran punto de venta de cualquier Cannondale atrevido, y los modelos de primer nivel tienen una hermosa cabina de carbono de una sola pieza, aunque las opciones de nivel medio e inferior tienen que conformarse con un sistema separado. En mi modelo SRAM Force, que se vende por unos fantásticos 7.000 dólares, me gustaría ver uno de una sola pieza. No hay nada físicamente malo con la combinación de barra Vision TriMax y vástago oculto, y es al menos relativamente angosto, pero parece un poco complicado, especialmente con los orificios en la base de las alas para cables externos que nunca se usarán. Es como si Cannondale hubiera hecho un trato loco con un montón de ellos, o ya tuviera una carga dando vueltas y necesitara adaptarlos a algo para moverlos.

Mientras hablamos de estética, tampoco estoy demasiado enamorado de las opciones de pintura. No importa un ápice el rendimiento, pero considerando que Cannondale es la marca que nos trajo la horquilla zurda, una bicicleta con un patín como rueda delantera, y patrocina un equipo profesional con vibraciones que son una métrica de rendimiento tanto como las victorias, todas las opciones de color parecen haber sido elegidas por una sala de juntas llena de Agente Smiths de The Matrix; es todo un poco corporativo y sencillo. ¡Dame cualquier cosa menos variaciones en gris, por favor!

Afortunadamente, los días de los estándares Cannondale un poco locos han quedado atrás; las ruedas normalmente están abombadas y el pedalier no es un estándar nuevo que desaparecerá en 6 a 8 meses. Lo único un poco estrafalario son las botellas y jaulas aerodinámicas, con las que debo admitir que no me llevé bien; Era como volver a tener 17 años. Cuando estás en un entrenamiento de baja presión, está bien, pero cuando las cosas están mal y estás esforzándote, se necesita un nivel de pensamiento para regresarlos a la jaula que una botella redonda y una jaula normal simplemente no requieren.

Afortunadamente, nuestras propias pruebas en el túnel de viento muestran una mejora notable con respecto al modelo anterior en términos aerodinámicos, con un beneficio de 6,9 ​​vatios en comparación con el antiguo SuperSix, pero esto todavía lo ubica en la mitad de la tabla. No es una bicicleta aero, digan lo que digan las botellas, y el bajo peso sí que hace que tenga diseños para la alta montaña. Los modelos de alta especificación pueden pesar 6,4 kg listos para usar, mientras que este modelo inclina la balanza a 7,7 kg, lo que es ciertamente competitivo a este precio.

Actuación

A diferencia del Seka Spear, que tiene una aerodinámica excepcional y una marcha mediocre, el nuevo SuperSix tiene una aerodinámica media y una marcha excepcional. El viejo se manejaba muy bien, y el nuevo maneja… bueno, lo mismo en realidad. Sin duda, está a la altura de lo mejor de lo mejor en términos de cómo se conduce, con un aplomo y un equilibrio que realmente solo se despega y se vuelve un poco inquietante por encima de los 75 km/h cuando frena con fuerza al acercarse a una horquilla alpina demasiado rápido. El resto del tiempo es una delicia, girar cuando lo necesito y, cuando me encuentro con camiones sorpresa que se aproximan y arruinan mi beso en el ápice, poder salir de una curva tan rápido como salta a ella.

No hay nada terriblemente malo con las ruedas DT Swiss ERC y los neumáticos Schwalbe One en esta especificación, pero se sienten un poco de madera, especialmente los neumáticos, cuando se montan en una plataforma que canta en las curvas. Para ver qué se podía lograr razonablemente con algunas modificaciones ligeras, apliqué un par de las nuevas ruedas Zipp 202 NSW y algunos neumáticos Continental GP5000 S TR de 30 mm y las cosas mejoraron notablemente, aunque probablemente un poco menos aerodinámicas.

No tengo reparos con el grupo y, aparte de que parece una opción de especificación barata, la cabina era lo suficientemente rígida como para soportar sprints y curvas cerradas, al igual que el marco. No es un Ridley Noah, pero tiene esa cuerda de arco que busco en todos los mejores todoterreno y que produce una eficiencia agradable cuando el camino apunta cuesta arriba. Nuevamente, esto fue ayudado al cambiar a las ruedas Zipp, pero siendo realistas, creo que cualquier cosa un poco más premium sería una mejora.

Una cosa que me confunde un poco es la decisión de cambiar solo el grupo cuando se pasa de versiones Rival a Force-tier. Las mismas ruedas, los mismos neumáticos, la misma cabina de último momento. Estos componentes se sienten perfectamente bien en una versión de nivel Rival, pero se sienten un poco deslucidos en este modelo de especificación media, y me gustaría ver más para cerrar la brecha con las versiones premium. Puedes conseguir una versión con ruedas Reserve por más dinero, lo cual es bueno verlo, sin embargo.

La posición me pareció absolutamente buena, pero me gano la vida probando motos de carreras, por lo que la parte delantera inferior no resultó ser un impedimento. Sin embargo, no puedo evitar sentir que atender a un solo Ben Healey puede tener un efecto alienante en una gran proporción de la base de clientes que tal vez no tengan la misma columna lumbar flexible que los atletas profesionales.

En realidad, aparte del habitáculo, no puedo criticarlo en términos de prestaciones. Es brillante, y si bien lamento el ambiente ligeramente corporativo de la cosa, eso no tiene ningún impacto en cómo avanza, gira y se detiene, todo lo cual se hace con relativa comodidad. Cuando la probamos en el túnel de viento, la tija del sillín parecía alarmantemente flexible lateralmente, pero me complace informar que esto no se confirmó en la carretera. Cómodo, pero nunca flexible en ninguna parte, todo sin ser demasiado rígido; una bicicleta en la que felizmente pasaría todo el día si no fuera por las exigencias de la vida moderna.

Valor

En comparación con una Tarmac equipada con Force, hay un abismo de £ 250 a favor del SuperSix en PVP. La Specialized Tarmac SL8, sin embargo, viene con una mejor cabina y mejores ruedas, por lo que, en mi opinión, es una oferta mucho mejor. Especificar el mejor juego de ruedas Reserve aumenta £ 2k, pero al menos obtienes la cabina integrada, y luego es una buena cuña más que la Tarmac.

Para inclinar aún más la balanza contra el SuperSix, un Canyon Aeroad con especificaciones Ultegra cuesta solo £ 104 más que un Ultegra SuperSix, pero viene con una cabina integrada, ruedas DT Swiss ARC de mayor calibre y neumáticos Continental de las mejores especificaciones.

Realmente es difícil de vender, no importa qué tan bien se maneje. Esto se ve agravado por el hecho de que aún puedes adquirir el modelo SuperSixes 2025, que funcionará igual de bien y solo sufrirá una pequeña penalización aerodinámica y de peso, por mucho menos dinero.





Veredicto

En términos de rendimiento puro, la última Cannondale SuperSix Evo es una bicicleta brillante para conducir. Se maneja magníficamente, sube bien y, si bien el paquete aerodinámico no es sensacional, es una mejora con respecto al anterior. Cuando se ve de forma aislada, es genial, pero tan pronto como comienzas a agregar en el contexto de otras opciones, la propuesta de valor no es tan sólida como la de otras opciones, incluso de marcas que tradicionalmente tienen un precio superior.

Si tienes un SuperSix de hace unos años, no me preocuparía por actualizarlo. Ciertamente está en la mezcla si estás buscando un brillante todoterreno, pero si fueras mi compañero en el pub, te sugiero que busques un modelo 2025 en oferta antes de gastar mucho en un modelo 2026.