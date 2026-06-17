Las bicicletas chinas son quizás uno de los dos temas predominantes en las bicicletas de carretera, junto con “aerodinámicas delante y ligeras detrás”. Si bien es seguro decir que una gran proporción de los cuadros 'occidentales' se fabrican en China, esas bicicletas que son total y orgullosamente chinas están trastocando el carro de la manzana y ahora están desafiando a las mejores bicicletas de carretera del mercado por el estatus de las mejores y, lo que es más importante, por su dinero.

Para brindarle pruebas objetivas y subjetivas que le ayuden a tomar decisiones de compra, hemos comenzado a incorporar estas bicicletas chinas en nuestras pruebas. Hemos pasado el X-Lab AD9 por el túnel de viento antes de darle una revisión completa y, al momento de escribir este artículo, recibiré el nuevo Incolor SSR y mi colega Tom está en el proceso de probar un nuevo Winspace. Ahora, sin embargo, es el turno de la Seka Spear, una bicicleta (o cuadro, probablemente debería decir) que ha estado a la vanguardia del tren del hype.

La Spear tiene una aerodinámica líder en su clase, un peso increíblemente bajo, es muy espectacular en el punto de venta, ofrece una geometría de “carrera” en algunos tamaños y tiene un precio que supera a la Specialized Tarmac en una cuña justa, una bicicleta con la que comparte básicamente toda su geometría. Sobre el papel, debería poder reclamar el estatus de mejor bicicleta de carretera, pero hay un gran problema: simplemente no es lo suficientemente rígida.

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Tuve la suerte de quitarle el fotograma a nuestro director de vídeo, Jamie, y recorrer las carreteras de mi casa antes de llevar el Spear a los Alpes para subir y bajar algunas montañas y ver de qué se trata realmente. Es bueno, pero no creo que sea lo suficientemente bueno para obtener el estatus de “mejor”.

Diseño y estética

Cuando vi por primera vez el Seka Spear cuando llegó, equipado con unas ruedas número 6 muy llamativas, pensé que parecía demasiado exagerado. La pintura plateada y violeta me recordó a una envoltura de Dairy Milk, o tal vez al lobby de un Premier Inn, pero con un juego más discreto de ruedas Enve SES 4.5, debo decir que mi actitud hacia el marco se ha suavizado considerablemente.

El cuadro en sí es hermoso y delgado, muy en la línea del Tarmac, lo que contradice el impresionante paquete aerodinámico que se ofrece. Con un piloto, este es el todoterreno más rápido que hemos probado jamás, solo superado por tres máquinas totalmente aerodinámicas. Donde realmente parece brillar es en ángulos de guiñada más altos, lo que probablemente tenga algo que ver con el 'Ojo del Viento'; las inserciones bifurcadas del tirante que crean dos grandes orificios donde se unen al tubo del sillín. Obviamente no podemos atribuir el rendimiento a una sola característica, pero al menos no lo frena de ninguna manera. Si desea profundizar en el paquete aerodinámico, entonces tenemos una inmersión profunda en el túnel de viento Seka Spear para que pueda estudiar detenidamente.

El cuadro está disponible en dos versiones: una versión estándar que pesa 780 g, o la versión RDC (Race Day Combatant), con un peso de 685 g, ambas para un cuadro negro mate efectivamente sin pintar en un tamaño mediano. Probé la variedad RDC.

Además de dos niveles de marco, separados por $600, también tienes la gama estándar de tamaños más una geometría 'Race' en tamaño mediano y grande que son un poco más largas y un poco más bajas. En términos de geometría, el Spear es efectivamente el mismo que el Specialized Tarmac, pero con un alcance un poco más corto y una pila más alta en la opción estándar y un poco más largo y más bajo en la versión de carrera. Probé la geometría estándar.

Hablaré del valor más adelante, pero por lo que puedo ver, tienes que pedir una cabina Seka Rapier con el cuadro por un costo adicional de $500 y una tija de sillín por $200. Esto último no es un problema, pero como veremos en breve, lo primero sí lo es. Si bien viene en muchos anchos y largos, es muy flexible y no me llevo bien en absoluto.

Solo puedes comprar el Spear como un cuadro, y dadas las impresionantes especificaciones, quería darle un buen golpe, por lo que los Enves antes mencionados se combinaron con un grupo Shimano Dura-Ace completo y neumáticos Continental GP5000 S TR de 30 mm en una construcción que es bastante difícil de criticar.

Actuación

La Seka Spear es, en muchos sentidos, una máquina excelente. La geometría, ya sea derivada de la Tarmac o encontrada por una evolución convergente coincidente, es brillante y, en combinación con el bajo peso, hace que la conducción sea atractiva. El verdadero problema es que ni el bastidor ni la cabina son lo suficientemente rígidos como para aprovechar al máximo lo que ofrece la geometría.

La cabina en sí es ergonómica y aerodinámicamente sólida, pero simplemente hay demasiada flexibilidad, especialmente en las caídas. Esto se ve agravado por un cuadro que, según nuestras pruebas de laboratorio, tiene un eje de pedalier muy flexible (menos rígido incluso que mi Fairlight Strael de acero), pero lo que encontré más frustrante fue la cantidad de flexión torsional que puedes ponerle, lo que significa que con el sillín apoyado contra tu pierna, la bicicleta puede moverse debajo de ti más de lo que te inclinas en las curvas. No se siente más flexible que un cuadro de acero liviano, pero ciertamente no se siente tan rígido como uno de carbono moderadamente rígido.

Tampoco da miedo en absoluto como el Felt Nexar, pero da una sensación de imprecisión en las curvas que simplemente no se tiene con máquinas más rígidas como la Pinarello Dogma, la Scott Addict RC y la Specialized Tarmac SL8.

Es una pena, porque la geometría es excelente. Es estable a altas velocidades sin llegar a ser aburrido, y el giro es inmediato sin ser tan animado que tengas que retroceder. Se encuentra justo en esa zona de Ricitos de Oro.

Sin embargo, la flexibilidad significa que absorbe muy bien las vibraciones de la carretera y las superficies en mal estado, y como bicicleta para días largos y rápidos sin ser molida hasta convertirla en polvo fino, es excelente, y en ocasiones, cuando descendía Alpe d'Huez durante algunos trabajos de repavimentación, me alegré del cumplimiento adicional. De hecho, marqué mi tiempo más rápido cuesta abajo con el Spear (361 / 77,749 en el momento de escribir este artículo, muchas gracias), pero sé que si hubiera tenido ese punto y chispa de cuadros más tensos, podría haber ido más rápido.

El bajo peso es, sin duda, una cuesta de ensueño, especialmente con esfuerzos sostenidos. En esas pequeñas elevaciones donde un sprint puede llevarte a la cima, la rigidez significa que te sientes un poco menos conectado con la parte trasera en el ataque máximo, pero tampoco salta como lo encuentro con algunas máquinas muy rígidas bajo una carga alta fuera del sillín.

El paquete aerodinámico es ciertamente satisfactorio, ayudado por la capacidad de adaptar una cabina de proporciones adecuadamente modernas (me refiero a estrechas), dejando de lado la flexibilidad. En llano funciona muy bien, aunque como es más dócil que muchas bicicletas, no lo hace. sentir todo muy rápido en llano, ya que los humanos perciben la velocidad principalmente a través de esa vibración de alta frecuencia que se conoce ampliamente como “rumor de la carretera”. Sin embargo, sentirse rápido y ser rápido son cosas diferentes, como lo demuestra el Cervélo S5, por ejemplo, que es fenomenalmente rápido pero nunca lo sentí realmente.

El tiempo y la falta de neumáticos adecuados de 32 mm a mi disposición significaron que no pude maximizar el espacio libre indicado para los neumáticos, pero sospecho que esto convertiría a la Spear en una brillante máquina todoterreno ligera para superficies pobres (no, sé que no necesitamos otro nuevo género de bicicletas). A pesar de la designación RDC en la corona de la horquilla, lamentablemente no es así. bastante siéntete como una verdadera máquina lista para la carrera. No está muy lejos, pero sospecho que los diseñadores priorizaron el peso sobre la rigidez, y con el paquete aerodinámico que se ofrece, tomaría un puñado de gramos adicionales en el marco y la cabina para que se sintiera más como un resorte en espiral.

Valor

Dado que el revuelo en torno al Spear es que es un 'asesino de asfalto', tiene sentido compararlo con el SL8, aunque mientras escribo esto soy consciente de que una nueva versión es inminente, habiendo visto una recientemente en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. De todos modos, la variedad que no es RDC cuesta aproximadamente $ 600 menos que el cuadro Tarmac estándar, y la variedad RDC es aproximadamente $ 2 mil más barata que el modelo S-Works.

Sobre el papel, especialmente comparado con el S-Works, es una auténtica ganga. Con esos dos grandes 'de repuesto', podrías conseguir una mejor cabina y unas ruedas muy buenas, pero con las entrañas de la máquina sintiéndose como lo hacen, todavía se sentirá como una moto de menor calidad. Honestamente, no creo que muchos clientes estén sopesando un S-Works o un RDC Seka, y lo más probable es que sea un RDC Seka o un Tarmac estándar, que se venden por un valor casi idéntico; consigue el asfalto.

El Seka es bueno, pero el Tarmac es excelente, y si bien aprecio que $600 es mucho dinero, si te equivocas por el lado de la economía y eliges una lanza que no es RDC en lugar de un Tarmac estándar, tal vez te sugiera ahorrar algo de dinero o recortar los gramos en otra parte de tu hoja de construcción para obtener un mejor chasis.





Veredicto

Según los números, Seka Spear promete muchísimo y, de hecho, lo cumple en muchos sentidos. Es extremadamente liviana, tiene un paquete aerodinámico estelar para una todoterreno, se ve genial, se puede configurar decentemente en el punto de venta y, para una bicicleta china, es relativamente fácil de conseguir. La geometría ofrece un paquete de manejo que es bueno, pero no excelente solo por la falta de rigidez del sistema en el marco y la cabina.

Ese es realmente el único defecto que tengo con la Lanza. Creo que tal vez sea porque mis expectativas eran tan altas que salí de las pruebas sintiéndome un poco decepcionado.

Es una buena bicicleta, pero no increíble, y ciertamente no es una máquina capaz de superar a las mejores todoterreno de marcas más establecidas… todavía. Dale otra iteración con un mayor enfoque en la rigidez e incluso si nada más cambia, esta sería una bicicleta increíble.