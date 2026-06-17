Las bicicletas chinas son quizás uno de los dos temas predominantes en las bicicletas de carretera, junto con “aerodinámicas delante y ligeras detrás”. Si bien es seguro decir que una gran proporción de los cuadros 'occidentales' se fabrican en China, esas bicicletas que son total y orgullosamente chinas están trastocando el carro de la manzana y ahora están desafiando a las mejores bicicletas de carretera del mercado por el estatus de las mejores y, lo que es más importante, por su dinero.

Para brindarle pruebas objetivas y subjetivas que le ayuden a tomar decisiones de compra, hemos comenzado a incorporar estas bicicletas chinas en nuestras pruebas. Hemos pasado el X-Lab AD9 por el túnel de viento antes de darle una revisión completa y, al momento de escribir este artículo, recibiré el nuevo Incolor SSR y mi colega Tom está en el proceso de probar un nuevo Winspace. Ahora, sin embargo, es el turno de la Seka Spear, una bicicleta (o cuadro, probablemente debería decir) que ha estado a la vanguardia del tren del hype.

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Lanza Seka