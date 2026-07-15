Las zapatillas Quoc M Pro Lace se lanzaron en marzo de este año y, junto con los modelos Escape Road más asequibles, aportan una opción con cordones a la ya popular gama de zapatillas de carretera Quoc.

El M Pro Lace comparte muchas de las mismas características de diseño que los zapatos M3 Pro y M3 Air existentes que he probado y revisado durante los últimos años.

Las zapatillas de carretera con cordones están, si no totalmente de moda, sin duda mucho más populares últimamente entre las mejores zapatillas de ciclismo. Está el ángulo aerodinámico, y se los cita regularmente como más aerodinámicos que una boa o un zapato equipado con trinquete, y los grandes nombres del deporte como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e Isaac del Toro están usando zapatos con cordones de una variedad de fabricantes en este momento.

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Quoc dice que los zapatos “nacen de la creciente preferencia del pelotón profesional por la precisión de los cordones” y he descubierto que el sistema de cordones ofrece más estabilidad y mejor retención del pie que los diales utilizados en otros modelos de Quoc.

Los zapatos cuentan con la suela de fibra de carbono Quoc existente, con un patrón de perforación de tres pernos y un tipo similar de parte superior; Los cordones y el nuevo diseño de apertura del tobillo para facilitarlos son el tema de conversación aquí.

Los zapatos también cuestan un poco menos que otras opciones de Quoc de alto nivel; Los cordones, al parecer, son más baratos que los diales, y los zapatos tienen un PVP de £ 290 / $ 400 / € 360.

Los he usado exclusivamente desde principios de año para todas mis carreras, entrenamientos y tres carreras en ruta además de competencias en pista; Incluso me he estrellado con ellos (no por elección propia). Esto es lo que puede esperar si está considerando comprar un par.

Zapatilla de ciclismo Quoc M Pro Lace en Backcountry.com por $ 400

Diseño y estética

Quoc parece tener una fórmula para sus zapatillas de carretera, y las M Pro Lace están muy en consonancia con ese modelo, en cuanto a diseño y estética.

Los zapatos utilizan la misma suela de fibra de carbono que el M3 Pro y el M3 Air; Es una unidad rígida que para mí siempre ha sido lo suficientemente rígida para cualquier conducción en carretera centrada en el rendimiento. También es una configuración de solo tres pernos, por lo que necesitará un adaptador de cuatro pernos para las calas Wahoo Speedplay.

La parte superior también es muy similar en tacto y apariencia a los modelos antes mencionados. Se trata de una superficie de malla de TPU ligeramente texturizada con perforaciones a lo largo de los dos tercios delanteros del zapato y dos paneles lisos, un 'borde de puntera laminado' en palabras de la marca en la parte delantera y trasera, que facilita su limpieza.

El cambio más importante se produjo con la incorporación de los cordones, y con ellos una zona diferente de apertura de la lengüeta y el tobillo que, en mi opinión, funciona mejor que las ofertas anteriores.

Le pregunté a la marca sobre consideraciones aerodinámicas y me confirmaron que la aerodinámica no había sido una consideración específica; la adición de cordones tenía más que ver con “ajuste, durabilidad y comodidad”.

12 ojales dirigen los cordones hasta la lengüeta dividida, que se extiende cómodamente por la parte delantera del tobillo; al menos lo ha hecho para mí. También hay una banda elástica aproximadamente a la mitad de la lengüeta para meter los cordones debajo; Nunca los he usado y esto ha funcionado muy bien.

Los zapatos vienen en un color, blanco, que siempre es música para mis oídos. Si el blanco no es para ti, me temo que tendrás que buscar en otra parte.

Los zapatos en sí se ven súper limpios y elegantes, y generaron muchos elogios en Instagram y en línea en el lanzamiento. El estilo es simple, con una marca denominativa 'Quoc' en el frente exterior de cada zapato y una 'Q' en la puntera.

Con cada par se incluye una bolsa de mano Quoc para almacenamiento y tres juegos de soportes de arco de poliestireno intercambiables, al igual que sus otros modelos; Se mantienen firmes y, aunque no están en la misma liga que G8 o Solestar en lo que respecta a plantillas, es útil que los ciclistas al menos puedan ajustar el soporte del arco para adaptarlo.

Actuación

Vale la pena decir de inmediato que si lo tuyo son los zapatos blancos, estos no te decepcionarán. Creo que es justo decir que son algunas de las zapatillas de carretera con el aspecto más elegante que puedes elegir en este momento; Limpio, minimalista y elegante, al menos en mi opinión.

Las he montado durante varios meses seguidos y he vuelto a tener una muy buena experiencia. Los orificios para los pernos de las calas están en un lugar decente, no demasiado adelante, y no sentí que tuviera ningún problema en ese departamento, aunque nuevamente, es un problema personal.

De hecho, mi tamaño con este modelo fue de 44 EU y estoy más feliz por ello. Es personal; Los zapatos son fieles al tamaño, diría yo, pero el tamaño adicional le ha dado a mis dedos un poco más de espacio y me ha dejado con una mejor sensación en general, lo que es motivo de reflexión, ya que estos no son los zapatos más anchos ni voluminosos del mercado. Para zapatillas más anchas, consulta nuestra guía de las mejores zapatillas de ciclismo anchas.

Los zapatos no son tan cómodos como los zapatos Q36.5 Unique Pro, un punto de referencia personal para mí, pero se ubican al menos en un rango de precios superior.

La rigidez no es una preocupación para mí; He corrido al final de carreras en ruta, en la pista y he hecho intervalos máximos de 45 segundos cuesta arriba y nunca he querido un zapato más rígido. Todo bien en ese frente.

Lo que es una gran mejora para mí es la mayor retención y estabilidad del pie que aportan los cordones. Una de mis pocas quejas con los zapatos M3 Pro fue el rendimiento ligeramente inferior de los diales de cierre, que no hicieron el mejor trabajo para apretar el zapato y hacerlo de manera uniforme.

Los cordones te permiten apretar las cosas de manera más uniforme, en todo el pie y, lo que es más importante, no se han aflojado ni se han aflojado, algo que temía.

Los ojales se extienden alrededor del tobillo, lo que ayuda a fijar las cosas, y la forma tanto de los cordones como de los ojales, y la poca elasticidad de los cordones significa que permanecen en su sitio. Es una combinación eficaz en todos los sentidos.

En el pasado, he llamado a los zapatos Quoc parecidos a pantuflas debido al área del tobillo abierta, casi recortada; los cordones significan que esta zona ha cambiado, y los zapatos ofrecen una mejor sujeción del tobillo y una mejor sujeción cuando todo está cerrado y los cordones atados.

El rendimiento en el calor ha sido bueno; He experimentado un ligero dolor en los pies al final de una carrera larga y calurosa, pero creo que esto se debe al ajuste general más que a la ventilación de un zapato.

Los zapatos se lavan muy bien; No es un trabajo de limpieza fácil, y es posible que tengas que fregar un poco y posiblemente lavar los cordones o reemplazarlos si realmente se ensucian, pero se limpian muy bien en general.





Valor

En el contexto de la gama Quoc, estos zapatos son un poco más baratos que los modelos M3 Pro y Air, que tienen diales, y para mí, habiendo usado los tres pares, serían mi elección.

Un producto nuevo que sea más barato es refrescante hoy en día, lo que es positivo.

En general, los zapatos todavía cuestan mucho dinero, pero es justo decir que están en la línea o incluso más baratos que muchos zapatos de carretera premium en estos días, y se ven fantásticos, lo que siempre lo atraerá a comprar algo.

Un competidor clave es probablemente el encaje Specialized S-Works Torch, que se vende por aproximadamente el mismo dinero. Puede que las Torch tengan una suela un poco más rígida, pero los zapatos son una elección personal.

Veredicto

El M Pro Lace es mi incorporación favorita a la gama Quoc hasta ahora. Siguen teniendo un aspecto fantástico, pero los cordones mejoran la retención de los zapatos, la sujeción del pie y el rendimiento general. Creo que más ciclistas podrán conseguir un ajuste que les funcione.

También son más baratos que las opciones equipadas con dial, y si para usted es importante poder ajustarse bien los zapatos, le recomiendo que opte por estos y ahorre unos dólares.