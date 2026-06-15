Garmin lanzó sus modelos Edge 550 y 850 en septiembre de 2025, sustituyendo a las unidades 540 y 840 que llevaban un tiempo en la gama

El 550 sigue siendo una unidad sin pantalla táctil, aunque su pantalla fue mejorada. Esto parece haberse producido a expensas de la duración general de la batería, que ha disminuido y que no ha sido recibida con aplausos en algunos sectores.

El Edge 550 se vende a £379,99 / $399,99 / €449,99, basándose en la popularidad a largo plazo de los modelos 520, 530 y 540 que lo precedieron. Es menos que un Hammerhead Karoo y se encuentra aproximadamente entre, dependiendo de su territorio, el Wahoo Roam y el Bolt. Estas marcas fabrican las mejores computadoras para bicicletas cuando se compra, aunque otros jugadores están ganando terreno.

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He estado conduciendo con el 550 por cerca de 2000 millas. Lo he usado para todo: lanzamientos de bicicletas en países extranjeros, paseos regulares cerca de casa, muchos entrenamientos, gravel y carreras en carretera. Lo he usado el tiempo suficiente para que surjan posibles problemas.

Si está comprando una computadora, esta revisión le ayudará a decidir si la 550 es adecuada para usted.

Garmin Edge 550 en Jenson EE. UU. por $ 399,99

Diseño y estética

Al igual que el resto de la gama de ordenadores Garmin, recibirás el Edge 550 con un soporte de manillar delantero redondeado estándar, un soporte de junta tórica estándar, cable de cargador, cordón y documentación. La configuración es muy sencilla; Puedes utilizar un código QR para conectar tu aplicación Garmin Connect y configurar todo rápidamente.

Uno de los mayores cambios entre el Edge 540 y el 550 fue la actualización de la pantalla y la interfaz de usuario que recibió el 550. La pantalla utiliza una pantalla de cristal líquido sobre la pantalla Transflective TFT (Thin-Film Transistor) del 540; también es un poco más grande y su apariencia es muy similar a la pantalla elegante y brillante del modelo insignia Edge 1050. En general, es brillante, nítido y fácil de leer gracias al mayor número de píxeles.

En cuanto a las dimensiones, no hay mucho; el 540 midió 57,8 x 85,1 x 19,6 mm en comparación con los 54,6 x 92,2 x 16,8 mm del 550. El 550 también es un poco más pesado. He incluido una foto comparando el tamaño. de algunas unidades diferentes a continuación para que pueda verlo usted mismo.

El gran volumen de funciones incluidas en muchos relojes inteligentes y computadoras para bicicletas de Garmin es una parte importante de la tarjeta de presentación de fitness de la marca. El 550 no es diferente y está repleto de funciones, desde planes de entrenamiento descargables hasta análisis de uso de la relación de transmisión; puede lee la lista completa aquí. La aplicación Garmin Connect también te permite realizar una gran cantidad de análisis posteriores al viaje y es fácilmente una de las aplicaciones más completas que existen entre las marcas de computadoras.

Hay demasiado que enumerar; tenga esto en cuenta si le atraen muchas funciones. Lo dije en mi revisión del Edge 1050, pero si eres el tipo de ciclista que quiere aprovechar al máximo todas las funciones, probarlas todas y experimentar regularmente con tus configuraciones, el volumen de funciones que ofrecen las unidades Garmin debería resultarte atractivo.





Veamos qué cambió entre las unidades 540 y 550. Quedan muchas características, no es una revisión total y, aparte de la mejor pantalla, almacenamiento y procesamiento, tendrás que decidir si los extras son suficientes para ti.

El Edge 550 gana más almacenamiento interno que el 540, saltando hasta 32 GB de los 16 GB que tenía el 540, por lo que hay más espacio para rutas. El 550 también tiene un procesador más rápido para acelerar todo.

El 550 tiene capacidad de seguimiento GPS de 5 Hz en los perfiles de enduro y descenso para aumentar la precisión todoterreno, junto con un soporte más específico para MTB en general. También hay actualizaciones inteligentes de hidratación y combustible, una función de puertas de cronometraje para ayudarlo a medir tiempos parciales específicos, superposición del clima en tiempo real, informes de peligros de la comunidad para cosas como baches y actualizaciones de la función Garmin GroupRide.

Una decisión de compra clave para los ciclistas es elegir la 550 o la 850, y las dos están estrechamente relacionadas. El 850 tiene muchas de las mismas características, pero tiene una pantalla táctil, así como botones, indicaciones de navegación audibles, un timbre y la función de pago sin contacto de Garmin, además de una mayor duración de la batería.

En cuanto a la duración de la batería, el 550 ha disminuido en comparación con el 540 debido a esa bonita pantalla nueva. La duración declarada de la batería para el 540 fue de hasta 26 horas, la vida declarada para el 550 (de Garmin) es de hasta 12 horas para uso exigente y hasta 36 horas en modo de ahorro de batería.

Garmin ya ha publicado una lista de actualizaciones de software para la unidad y puedes ver lo que se ha ajustado o modificado en el sitio de la marca. Por ejemplo, se ha corregido el brillo de la pantalla al 0%; Es una lista interesante para repasar.

En cuanto a la apariencia, el Edge 550 es una unidad de excelente apariencia. Sus bordes superior e inferior están cuadrados y no tan redondeados como el 540; Esto de alguna manera hace que la unidad me parezca más moderna.

La unidad tiene siete botones en total. El botón de encendido principal y los botones de navegación con flechas hacia arriba y hacia abajo están todos en el lado izquierdo, la parte inferior central tiene botones de regazo y parada en estrella a ambos lados del puerto de carga, mientras que el lado derecho tiene los botones de selección y desplazamiento hacia atrás. En total, es un diseño muy similar al 540.

Actuación

Esa pantalla mejorada es un tema clave de conversación y es muy bonita, brillante, lustrosa y nítida. Realmente no puedo criticarlo y puedo usarlo cómodamente con niveles de brillo más bajos, lo que mejora la duración de la batería. En mi opinión, con el brillo máximo, no es tan brillante como el Hammerhead Karoo, pero no creo que nadie critique la pantalla; es muy bonito.

La interfaz de usuario del 550 es bastante fácil de navegar; No es mi favorito, pero te resultará familiar si ya eres usuario de Garmin Edge. Puede profundizar en algunos menús y configuraciones, y es necesario hacer bastante clic en los botones, pero en general, es sencillo aprender la unidad y encontrar lo que necesita.

Si eres usuario de 540 o ya eres usuario de Garmin, todo te resultará familiar. Si estás pensando en cambiar. Los perfiles de viaje son altamente personalizables; Puedes desactivar las distintas pantallas emergentes de Garmin si son un poco excesivas para ti. Sé que algunos ciclistas desactivan las alertas de baches porque a veces se sienten demasiado interrumpidos, por ejemplo. La unidad cargará tus sesiones en Training Peaks si eres entrenador, y podrás aprovechar las sesiones y planes de entrenamiento de Garmin si así lo deseas. Las pantallas métricas de escalada también hacen su trabajo.

En lo que respecta a la duración de la batería, la batería del Edge 550 se agota con bastante rapidez. En promedio, este año, viajo alrededor de ocho horas por semana y mi recorrido semanal más largo es de aproximadamente 3,5 horas. Nunca voy a tener problemas en un solo viaje, pero aunque puedo dejar otras computadoras durante varias semanas entre cargas, tuve que estar un poco más alerta con el Edge 550; Estuve a punto de quedarme sorprendido una o dos veces con la batería baja después de varios viajes.

En cuanto al uso, eso significa viajar con un HRM y un medidor de potencia emparejados y mostrados en cada viaje, y con una pantalla brillante y agradable, o con brillo automático, también puedes viajar con una pantalla brillante y agradable si la pantalla es capaz de hacerlo y supongo que este es el enfoque que Garmin ha adoptado con el dispositivo; obtienes una pantalla mejor y más brillante; en general, la duración de la batería es ligeramente menor.

La responsabilidad del cobro, por supuesto, recae en el usuario; No sirve de nada calcular la duración de la batería de una unidad si olvida cargarla antes de su largo viaje del fin de semana. No es difícil enchufar un dispositivo y asegurarse de que la batería esté cargada. Si conduces hasta 15 horas a la semana, no sufrirás demasiado con una carga un poco más regular. Si realiza grandes recorridos con regularidad, es posible que este no sea el modelo perfecto para usted, en cuanto a la duración de la batería, y Garmin posiblemente podría guiarlo hacia el Edge 1040 solar.

No me encantan los botones del 550 y, dado que este es un modelo sin pantalla táctil, los usarás exclusivamente. Los encuentro un poco pequeños y el clic es un poco vago cuando se presionan. Son buenas diferencias, hacen su trabajo, pero cuando estoy en medio de un intervalo y necesito alternar pantallas porque ha aparecido la pantalla de ascenso (por supuesto, puedes desactivarla), agarrar ese botón bastante pequeño cuando estás lastimado es a veces más difícil de lo que me gustaría. También hay tantas cosas dentro de la unidad que creo que una pantalla táctil, especialmente ahora que estamos tan acostumbrados a los teléfonos inteligentes, mejoraría la experiencia del usuario y haría la vida más fácil.

Esto resulta evidente al compararlos con los botones texturizados más grandes del Hammerhead Karoo. Simplemente los encuentro más fáciles de usar y trabajar con ellos en esa unidad.

Mi prueba de navegación clave con el 550 se produjo cuando completé un evento Audax de 200 km de tierra/carretera en el invierno. Esta ruta transcurría por un terreno muy amplio y la ruta me era completamente desconocida: una prueba perfecta. Todos los mapas eran fáciles de seguir y todo funcionó como debería, pero a veces encontré el mapa ampliado algo complicado de seguir en lugares como bosques estrechos. La navegación es sólida aquí, y si ya eres usuario de Garmin, no habrá sorpresas, pero los mapas de Garmin aún no son mis favoritos, y prefiero los mapas Hammerhead y Wahoo por su claridad y facilidad de navegación.

Valor

Estás buscando £ 379,99 / $ 399,99 / € 449,99 para el Edge 550 a PVP si quieres uno, eso es un poco más que el Edge 540 cuando se lanzó.

¿Esta unidad ofrece una buena relación calidad-precio? Sí y no.

Es enormemente capaz, como ocurre con todas las unidades Garmin excepto las más básicas. No puedo enfatizar lo suficiente lo que puedes hacer con una unidad y la aplicación Garmin Connect; hay demasiado para mí. La computadora es súper potente y lo suficientemente rápida de usar, por lo que la nueva pantalla también es muy bonita.

Sin embargo, creo que estamos casi en el dinero de la pantalla táctil aquí, y si una unidad en 2026 va a ser solo de botones, será mejor que sean botones excelentes, y no puedo llamar excelentes a los 550 botones. Si me preguntas, este es un punto débil bastante grande en la oferta de esta unidad, y aún así prefiero ahorrar dinero extra y comprar un Karoo o un 850 o incluso un 540 si estuviera gastando mi propio dinero.

Veredicto

El Garmin Edge 550 es una computadora realmente sólida que puede hacer muchísimo. Lo he dicho antes, pero vale la pena repetirlo: las computadoras para bicicletas modernas son potencias absolutas. Las diferencias son más finas entre las unidades hoy en día, y las computadoras son tan buenas que, en general, son los puntos matizados los que a veces determinan las diferencias entre los modelos.

Ha hecho todo lo que necesitaba sin problemas, pero no me encanta. La unidad puede recibir críticas en algunos sectores por la duración reducida de la batería, lo que en el papel es negativo, pero si no realizas viajes de más de 15 horas de manera constante, no veo que cause muchos problemas; solo cárgalo.

Mi principal problema son los botones, la navegación a veces un poco más complicada que proviene de ellos y la interfaz de usuario de Garmin y su tamaño y sensación generales. Con tanto contenido en la unidad, la navegación debería ser un placer, y no siento que lo esté aquí, y por el precio, creo que es el eslabón débil de la cadena del 550.

La 550 es una muy buena computadora, pero no es perfecta. ¿Son las pantallas táctiles el camino a seguir ahora que las computadoras pueden hacer tanto? Estaré muy interesado en ver qué viene a continuación de Garmin en este nivel de producto.