Durante los últimos años, la industria del ciclismo ha defendido que las luces de circulación diurna añaden seguridad. El movimiento comenzó con la investigación de Bontrager y opciones para patrones de destellos disruptivos, pero a medida que los ciclistas comenzaron a sentir los resultados, las opciones se ampliaron. En nuestra lista de mejores luces para bicicletas , tenemos múltiples opciones si desea agregar una luz trasera para uso diurno o nocturno. Sin embargo, una forma de llevarlo más lejos es con una luz trasera de radar. Hasta ahora eso significaba un Garmin Varia y un precio elevado, pero este año eso cambia.

Magicshine no es nuevo en tomar funciones de alta gama e incluirlas en un paquete económico, pero ahora ha centrado su atención en el radar. La luz trasera del radar Magicshine Seemee 508 promete ofrecer la misma funcionalidad principal que el Garmin Varia RLT515, además de las funciones que Garmin aún no ha agregado, por un precio de ganga. Me puse a trabajar montando y probando para ver si las promesas se cumplían y si la opción Magicshine era creíble. Ahora que he dedicado tiempo, estoy listo para hablar de ello. Si te gusta la idea de saber cuándo se acerca un automóvil por detrás, sigue leyendo para ver si Magicshine es una mejor opción o si deberías quedarte con Garmin.

La luz alcanza un máximo de 20 lúmenes pero aún es visible.

Diseño y estética

Tienes que aceptar que si bien esta es una revisión del Magicshine Seemee 508, habrá mucha discusión sobre los modelos Garmin Varia. La realidad es que Garmin inventó, o al menos lanzó al mercado, el concepto de radar en la luz trasera de una bicicleta y durante siete años ha sido la única opción disponible. El radar como categoría de sensor es algo que Garmin ha abierto para que otros lo utilicen, pero hasta ahora nadie lo ha hecho. Luego, este año, tanto Magicshine como Bryton tenían productos que anunciar. Los detalles sobre el Bryton aún son escasos, pero ya hace tiempo que tengo el Magicshine en mis manos.

En el exterior, el Magicshine Seemee 508 tiene casi exactamente el mismo tamaño que el Garmin Varia RLT515. Las especificaciones dicen que el modelo de 94 mm x 38 mm x 25 mm es ligeramente diferente, pero en términos de manejo, los dos son iguales. Es un rectángulo largo y estrecho con una parte superior e inferior curvas y en la parte inferior es donde encontrará el puerto de carga. En ambas unidades, hay un semicírculo de goma, pero si abres la goma en el Magicshine, encontrarás un puerto USB-C en lugar de un micro-USB.

Continúe subiendo por la parte trasera de la unidad y seguirá luciendo casi exactamente como Garmin, pero hay diferencias. El soporte es de un cuarto de vuelta pero no es compatible con Garmin. Si observa la unidad Magicshine de forma aislada, es posible que no note la diferencia, pero en realidad tiene una frecuencia de 90 grados. Se conectará a un soporte Garmin pero cuando esté bloqueado en su lugar, quedará horizontal. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que tienes que hacer que funcione, no hay razón para que no funcione. Por otro lado, si desea elegir entre la amplia gama de soportes compatibles con Garmin de terceros, simplemente tome un “adaptador de cuarto de vuelta Garmin para Elemnt” de Wahoo y estará listo.

Si le preocupa agregar un adaptador a un soporte de terceros, hay otra característica que le resultará interesante. En la parte superior de la parte trasera de la luz hay un agujero con espacio para una correa. Esta ha sido una característica solicitada por Garmin durante años, por lo que probablemente habrá mucha gente feliz de ver la inclusión aquí. Sin duda, añade tranquilidad cuando empiezas a ser creativo con las opciones de montaje.

Voltee la luz y aquí es donde el diseño realmente comienza a diferir de la luz Garmin. El cambio más notable e importante es la luz real. Magicshine utiliza un anillo de 16 módulos LED que rodean el botón de encendido. Mantenga presionado el botón de encendido ubicado en el centro y habrá opciones para el modo sólido, flash, pulso, pelotón, rotación y solo radar. También puede conectarse a la luz a través de la aplicación complementaria y desde allí encontrará opciones para ajustar la velocidad del ciclo de flash o pulso.

Incluso en un Garmin 1040 Solar, el Seemee 508 es indistinguible de un radar Garmin en uso

Cualquier unidad principal GPS que admita la funcionalidad de radar, básicamente todas, también tendrá opciones para cambiar el comportamiento de la luz mientras conduce. No espere encontrar la capacidad de cambiar los patrones, pero puede activarla o desactivarla según sea necesario. Si haces una parada durante un viaje, la luz también se apagará después de cinco minutos sin movimiento.

En términos de especificaciones para la funcionalidad del radar. Magicshine básicamente duplica Garmin Varia. Ambas unidades afirman detectar vehículos hasta 140 metros detrás de usted y con una extensión horizontal de 40 grados, aunque Magicshine especifica que puede detectar hasta ocho vehículos, mientras que Garmin no. Mientras tanto, Garmin especifica hasta 160 km/h para detección frente a 120 km/h para Magicshine.

Las especificaciones de iluminación difieren un poco más. Magicshine tiene opciones sólidas, flash y de pulso y las afirmaciones de tiempo de batería son seis horas, 10 horas y 12 horas respectivamente. Eso es todo a un máximo de 20 lúmenes y, como se afirma, es menos que el flash diurno de 65 lúmenes y 16 horas de autonomía del Garmin Varia RLT515.

Actuación

Antes de entrar demasiado en una discusión muy específica sobre el Magicshine Seemee 508, creo que es importante hablar del radar en general. En resumen, es innovador y cambiará tu forma de montar, pero no en todas las situaciones. Si está conduciendo y un automóvil ingresa al espacio detrás de usted, su unidad principal emitirá un pitido. Cuando el coche pase y vuelva a estar despejado, volverá a pitar. También hay una indicación visual y sí, es posible desactivar el pitido.

Una vez que lo domines, el sistema se convertirá en un espejo virtual. La parte superior de la pantalla te representa a ti y la parte inferior es donde los autos ingresan a la pantalla. A medida que se acerquen a usted, los vehículos subirán en la pantalla. Diferentes computadoras manejan el sistema de manera diferente, pero también tiende a haber una indicación de velocidad.

En la ciudad se convierte en ruido de fondo. Eso no quiere decir que no lo uso en la ciudad pero dejo el pitido activado y suena mucho. Cada vez que haya una interrupción en el tráfico, escuchará un pitido claro antes de recibir casi inmediatamente otra alerta de vehículo. Dado que nunca está completamente claro, terminarás verificando exactamente dónde están los vehículos antes de moverte y el pitido constante es frecuente.

Fuera de la ciudad, sin embargo, es una de las tecnologías más transformadoras que puedo recordar en mucho tiempo. Paso mucho tiempo en carreteras rurales de un solo carril, donde rara vez veo coches y, por lo general, puedo circular por el centro de la carretera. No tengo que escuchar si hay autos ni prestar atención todo el tiempo. Cuando me encuentro con un vehículo, puedo apartarme del camino sin problemas.

Toda esta descripción proviene de años de uso del radar Garmin Varia, pero la experiencia de usar Magicshine es exactamente la misma. El sistema de radar no es diferente y por eso el Seemee 508 es tan seductor. En el pasado, Garmin se apresuró a actualizar sus modelos Varia, pero este año no actualizaron el RLT515. En cambio, lanzaron el RCT715 con una cámara adicional, menos duración de batería y un precio mucho mayor. El 515 permaneció en la alineación como modelo actual, pero no es actual. Las mayores quejas son la falta de carga USB-C y la imposibilidad de colocar una correa. También hay algunas quejas sobre el sistema de montaje, pero eso se soluciona en unos minutos en Amazon.

El Magicshine Seemee 508 promete ser un Garmin RLT515 a un precio más bajo y con las actualizaciones que los usuarios buscan. Lamentablemente, no es eso. El Garmin Varia RLT515 sigue siendo un mejor producto, pero eso no significa que no debas elegir el Seemee 508. Hay algunas situaciones en las que puede funcionar bien.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que los tiempos de combustión de Magicshine no son correctos. Las tablas son bastante claras en cuanto a que el Seemee 508 no es tan brillante como el Garmin, pero el modo de pulso afirma tener un tiempo de combustión de 12 horas. Si eso fuera cierto, sería suficiente para cubrir casi todos los viajes, pero eso no es lo que experimenté en mis pruebas. En cambio, hice que la luz se apagara constantemente entre siete y ocho horas en modo de pulso y cuando verifiqué con Magicshine, enviaron una tabla de tiempo de combustión diferente. En lugar de reclamar 12 horas, el nuevo reclama 8h19m para el modo pulso. Creo que sigue siendo generoso, pero es difícil precisar exactamente cuándo se apaga una luz trasera en un viaje largo y eso está dentro del ámbito de lo posible. Curiosamente, el nuevo gráfico también afirma que el modo flash dura un poco más. De cualquier manera, no tendrás 12 horas, así que no lo esperes.

La luz también es muy diferente a la luz de Garmin. El Garmin RLT515 utiliza un reflector altamente optimizado y un patrón de destello irregular. Ambas recuerdan a la luz trasera Bontrager Flare R, que es una luz que tengo en muy alta estima por su visibilidad. Mientras tanto, Magicshine utiliza un reflector más difuso que amplía el haz, pero la luz no es tan brillante y no espero que sea tan visible en largas distancias. Parecería ofrecer una mejor visibilidad lateral, pero Garmin contrarresta esa ventaja con reflectores laterales para la luz principal.

Incluso si te limitas al modo flash, el Seemee 508 es diferente. El modo flash es más bien un pulso que nunca se apaga por completo y no hay opción para un flash irregular. Lo que podría ser una salvación aquí es la aplicación complementaria. Ahora mismo no tiene mucho sentido. Sí, puedes ajustar la rapidez con la que la luz parpadea o pulsa, pero no veo ninguna ventaja en ninguna de las opciones. Sin embargo, sí significa que es posible un cambio real en el futuro. Quizás sea optimista, pero la opción al menos está disponible.

Veredicto

Establecer la premisa básica de esta revisión es muy sencillo. En general, utilizar una luz trasera con radar es una pasada. Especialmente si pasa la mayor parte del tiempo fuera de carreteras muy transitadas. Hasta ahora, si querías utilizar una luz trasera de radar, tu única opción era algo de Garmin. Este año Garmin optó por añadir una unidad de radar más cara con cámara y no actualizó el RLT515, que empieza a parecer un poco desactualizado. Eso abrió un espacio en el mercado como nunca antes y Magicshine ha intentado entrar en ese espacio.

El resultado es el Magicshine Seemee 508, pero no es pan comido. El Seemee 508 soluciona los mayores problemas con las ofertas de Garmin al bajar el precio y ofrecer una correa por seguridad junto con carga USB-C. Desafortunadamente, con menos duración de batería y una luz menos potente, Magicshine también presenta problemas. Sin embargo, hay una gracia salvadora. La funcionalidad principal del radar sigue siendo la misma y el precio es inferior incluso al Garmin RVR315, que carece de luz. Eso significa que si desea agregar un radar trasero a su bicicleta, considere el Magicshine Seemee 508 siempre que siete horas de batería cubran sus necesidades.

Especificaciones técnicas: Luz trasera de radar Magicshine Seemee 508