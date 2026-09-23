En lo que respecta a los fabricantes de cascos, Smith es relativamente nuevo en el mercado de las bicicletas, ya que lanzó su tapa Forefront MTB inaugural en 2013. Tras hacerse famoso fabricando gafas de esquí, el fundador Bob Smith patentó las lentes antivaho hace 60 años y la empresa ha estado innovando desde entonces.

El Dispatch MIPS es el casco de viaje diario premium de la marca y la herencia de los deportes de nieve de Smith se refleja en el diseño. Incluso hay rejillas de ventilación especiales para ayudar a evitar que los vasos se empañen. Smith clásico.

Con un PVP de £ 155, el Dispatch se encuentra en el extremo superior de la gama de cascos específicos para bicicletas eléctricas, pero hay mucho que me gusta. La luz integrada, la certificación NTA 8776 y la hebilla magnética Fidlock son solo algunas de las características destacadas.

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He estado usando Dispatch MIPS en mi carrera escolar en bicicleta eléctrica y durante los viajes sin batería a la oficina. Es cierto que no he tenido que lidiar con mucha nieve, pero tengo la impresión de que el Dispatch estaría más que equipado para afrontarla.

Casco Smith Dispatch MIPS en REI por $ 116,93

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Diseño y estética

El Dispatch es un casco urbano elegante y duradero con una sutil estética urbana. Apoyándose en su herencia de deportes de nieve, Smith ha creado una tapa que no luciría completamente fuera de lugar en un remonte, con una carcasa mínimamente abovedada, pequeñas ventilaciones y una visera Microbrim incorporada.

El Microbrim es esencialmente una sección ampliada con un borde muy sutil en la parte delantera del casco que protege los ojos y también facilita las ventilaciones AirEvac adicionales. Estas entradas se integran con las gafas Smith y, en general, ayudan a evitar que las gafas se empañen. Las rejillas de ventilación traseras también permiten colocar una luz integrada, que viene incluida con el casco.

Hay muchas otras adiciones inteligentes al diseño, incluida una hebilla magnética Fidlock y el material protector Koroyd de Smith utilizado junto con EPS en el forro.

A pesar de la abundancia de características, Smith ha mantenido la carcasa bonita y elegante y el casco no es demasiado voluminoso. No hay muchos contornos ni espacios, lo que sólo contribuye a una sensación general sólida. El logotipo de la marca es sutil e incluso con la luz colocada, el casco tiene una silueta minimalista que parece de alta gama.

Si lo tuyo es lo sencillo, te complacerá saber que Smith también ha mantenido las cosas simples en lo que respecta a las opciones de color. La última versión del Dispatch viene en dos opciones: blanco o negro.

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Componentes y construcción

Lo primero que llama la atención sobre el Dispatch es lo sólido que se siente. No hay crujidos ni flexiones y nada parece remotamente en peligro de romperse si se cae. Es un equipo de grado militar. Tanto es así que no me sorprendería que Smith lanzara un chaleco antibalas a juego.

El casco utiliza MIPS, un sistema que protege la cabeza de las fuerzas de rotación durante un choque, y utiliza la tecnología Koroyd de Smith en combinación con un forro EPS tradicional. Koroyd se usa “zonalmente” dentro del Dispatch, en lugar de en todas partes, lo que efectivamente crea zonas de deformación que absorberán el impacto en áreas específicas donde es más probable que sea necesario.

Para respaldar esto, el Dispatch viene con el certificado NTA 8776 específico para bicicletas eléctricas, lo que significa que ha sido probado a velocidades más altas y proporciona una mayor cobertura de la cabeza en comparación con los cascos normales. Sin embargo, actualmente no viene con una calificación de Virginia Tech, aunque cascos Smith similares cuentan con las cinco estrellas del prestigioso laboratorio de pruebas.

La base Vaporfit de Smith afirma ofrecer un ajuste de 270 grados, lo que debería significar menos posibilidades de que se produzcan puntos de presión particulares. El sistema también proporciona tres configuraciones en la parte trasera para que puedas ajustar el ajuste.

Smith no se ha excedido con el acolchado, sin ninguno en la parte trasera, pero lo que hay viene con un forro antimicrobiano Ionic+. El tejido contiene plata, que reduce activamente las bacterias y, por tanto, ayuda a mantener los olores y las manchas al mínimo.

Las correas vienen completas con una hebilla Fidlock magnética, lo que significa que puedes desabrocharlas con una mano. Puede que esto no parezca una gran ventaja, pero para cualquiera que esté acostumbrado a llevar un bolso o un niño, tener una mano libre puede cambiar las reglas del juego.

Para mantener la cabeza fresca en los días más cálidos o en recorridos más largos, el Dispatch viene con ocho ventilaciones. A primera vista, no parecen mucho, ya que la carcasa es principalmente una cúpula lisa, con ventilaciones que parecen muy secundarias al diseño general. Todo pesó 394 g en mi báscula, lo cual es bastante impresionante dada la sensación de solidez antes mencionada.

La característica más exclusiva del Dispatch es la visera Microbrim, que utiliza las ventilaciones AirEvac personalizadas de Smith para canalizar el flujo de aire adicional hacia abajo a través del borde del casco. Con los cascos de esquí y snowboard de Smith, las rejillas de ventilación están específicamente alineadas para combinar con sus propias gafas pero, suponiendo que no esté viajando con gafas de esquí, siempre que la línea de las cejas de sus gafas sea bastante plana, debería funcionar bien ya sea que tenga las especificaciones de Smith o no.

Incluida con su casco, encontrará la luz LED integrada de Smith, que se conecta a las rejillas de ventilación en la parte posterior. La luz requiere un Micro USB, en lugar del moderno USB-C, por lo que tendrás que guardar ese cargador en el cajón durante algunos años más. Puede configurarlo para que tenga una luz roja fija, un parpadeo rápido o un parpadeo lento. La luz añade otros 28 g al total.

Además de la luz, también encontrarás una bolsa para el casco con un cordón que también sirve como correas para los hombros. Probablemente no sea algo que lo convenza de gastar dinero, pero de todos modos es una buena adición.

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Actuación

En general, fue un placer probar el Dispatch. El mayor cumplido que le puedes dar a un casco es que te olvidas por completo de que lo llevas puesto, y ese fue el caso aquí. Era muy cómodo y, debido a su peso relativamente bajo, pasó bastante desapercibido para mí, incluso en mi viaje de 40 minutos con pedales.

Smith afirma que el dial VaporFit le brinda 270 grados de ajuste, mitigando cualquier punto de presión particular en la base. Estas afirmaciones resistieron la prueba y no sufrí la misma presión que tuve al probar otros productos similares. Mi cabeza es grande de adelante hacia atrás, lo que significa que a menudo termino con un punto de presión en la parte delantera de la cuna y una marca roja en la frente. No entendí eso con el Dispatch. Por supuesto, la comodidad del casco es bastante subjetiva, por lo que siempre recomendaría probar la talla o verificar la política de devoluciones de la tienda.

El ajuste de altura facilita aún más el ajuste correcto. Descubrí que la configuración más baja ayudó a que el ajuste se sintiera más seguro. La configuración más alta probablemente ayudará cuando se trata de colas de caballo, aunque hace que el dial sea un poco más difícil de ajustar.

En términos de estética, el Dispatch no es tan voluminoso como algunos de sus pares en el subgénero de cascos de bicicletas eléctricas, que contiene algunas maravillas absolutas. A pesar de parecer bastante bulboso en las imágenes, cuando está en posición es mucho más estilizado. La apariencia definitivamente toma prestada la de algunos de los primos de Smith para los deportes de nieve, pero claramente ha sido modificada para las calles.

El caparazón se ve y se siente como algo construido para durar. Soportó algunos pequeños golpes y desgastes durante las pruebas y parece una pieza sólida del kit.

Las rejillas de ventilación son bastante mínimas y me preocupaba que no fueran suficientes para mantener mi cabeza fresca en paseos más cálidos. A pesar de no parecer gran cosa, especialmente en comparación con los cascos de carretera más tradicionales, estas pequeñas entradas funcionaron bien en mi viaje. Las rejillas de ventilación que están en el lado más pequeño también ayudan a evitar que el cabello se empape si se abre el cielo.

También soy un gran admirador de la hebilla Fidlock. Puede parecer una característica agradable de tener en lugar de algo que realmente cambie las reglas del juego, pero intente contárselo a alguien que intenta quitarse el casco mientras lucha con un niño pegajoso de un año de camino a la guardería.

La luz, que Smith describe como “integrada”, se engancha en las rejillas de ventilación traseras superiores del casco. Yo diría que lo integrado es exagerar un poco, ya que la luz es definitivamente una entidad separada, pero el proceso de clip-on es muy sencillo. Mientras está en el lugar, la luz funciona bien y es fácil de activar mientras se conduce. El botón sobresale lo suficiente para que sea fácil de ubicar, por lo que puedes estar seguro de haber presionado el interruptor si decides que necesitas algo de visibilidad adicional a mitad del viaje.

Desde el punto de vista del rendimiento, es difícil encontrar demasiados fallos. El ajuste será algo que, en última instancia, tendrás que probar tú mismo, pero en términos de diseño y funcionalidad, esta es una de mis opciones personales favoritas para los viajeros.

Valor

El Dispatch es sin duda un casco premium y tiene un precio elevado, pero después de ponerlo a prueba, el rendimiento definitivamente justifica el gasto. La ingeniería detrás del casco y sus componentes significa que estás obteniendo algo que funciona bien, te durará una cantidad considerable de tiempo y te mantendrá seguro en el desafortunado caso de una colisión.

Sin embargo, si está buscando un estilo de producto similar pero desea mantener el costo bajo, existen algunas opciones. La grúa POC tiene un aspecto urbano similar, pero es un poco más barata: £110 PVP. El POC también tiene la ventaja de tener una opción de color naranja fluorescente, así como el blanco y negro disponible con el Dispatch.

Estéticamente también está en el mismo grupo el Bern Hudson, que viene con una visera de tela desmontable. Este cuesta oficialmente alrededor de £ 137, pero actualmente está reducido a £ 102 a través del sitio web de la marca.

Con un PVP de £ 99, el Lazer Verde también tiene algunas combinaciones de colores más para elegir y está fabricado con materiales reciclados y diseñado para ser reciclado. Tanto POC como Bern y Lazer cuentan con el sello de aprobación NTA 8776.

Veredicto

En general, este es uno de los mejores cascos para bicicletas eléctricas del mercado. Cumple todos los requisitos que desea y espera, con la adición de algunas características adicionales realmente interesantes.

También es una tapa bonita. El color Blanco Mate que probé me dio energía Stormtrooper adicional en las luces de mi viaje. La única otra opción de color disponible en este último modelo es el negro, lo cual es un poco decepcionante dado que el modelo anterior viene en las combinaciones de colores Slate y Sunrise, un poco más interesantes.

El Dispatch se siente extremadamente duradero y ofrece una protección excelente, con la certificación necesaria para demostrarlo, pero no es demasiado pesado ni voluminoso. La ventilación no es excesiva, por lo que no debería dejar entrar demasiada lluvia, pero junto con la tecnología transpirable Koroyd de Smith debería mantenerte lo suficientemente fresco durante el viaje.

La ventilación de la visera es un buen toque, al igual que la hebilla Fidlock. Si bien no hay mucho acolchado, el Dispatch se siente seguro y el dial VaporFit te ayuda a lograr el ajuste sin crear puntos de presión.

Donde puede sentir el problema es cuando llega el momento del pago, ya que se encuentra en el extremo superior del rango de precios para viajeros. Sin embargo, el rendimiento general aquí justifica el precio.