Diseñado para ser la oferta de nivel básico de Garmin cuando se trata de monitores de frecuencia cardíaca con correa para el pecho, el Garmin HRM 200 no debe considerarse carente de avances.

Sorprendentemente, para un monitor de frecuencia cardíaca económico, el HRM 200 se puede usar para tomar mediciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), algo que a menudo falta en los monitores con correa para el pecho en el mercado de nivel básico.

En cuanto a la apariencia, es una gran actualización con respecto al monitor de recursos humanos de la generación anterior, pero en cuanto a la funcionalidad, hay pocos cambios. Esto puede considerarse algo bueno, dado que la versión anterior funcionó muy bien.

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Garmin ha posicionado el HRM 200 como el monitor de frecuencia cardíaca óptimo para usar cuando los monitores ópticos, como los montados en la muñeca o el brazo, pueden no proporcionar una precisión de datos adecuada, como entornos con mucha humedad o sudor donde los HRM ópticos pueden tener dificultades para mantenerse consistentes.

Por £ 79,99, no es exactamente barato, pero para un monitor de frecuencia cardíaca con lectura de VFC (variabilidad de la frecuencia cardíaca), comienza a parecer de mejor valor. Pero, ¿qué tan bien se compara con otros monitores de frecuencia cardíaca con correa para el pecho en el mercado?

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Diseño y Estética

El Garmin HRM 200 es la oferta básica de la marca cuando se trata de monitores de frecuencia cardíaca con correa para el pecho. Estos monitores de frecuencia cardíaca funcionan detectando las señales eléctricas reales del corazón, mientras que los sensores ópticos utilizan luces intermitentes para medir el pulso basándose en el flujo sanguíneo visual.

Los sensores ópticos pueden volverse menos precisos cuando hay humedad presente, como sudor, por lo que para deportes de resistencia con mucha transpiración, los sistemas de electrocardiografía (ECG) basados ​​en el pecho son más precisos, ya que detectan la señal aún mejor cuando hay humedad presente. Estos dos lectores de electrodos están ubicados en la parte posterior de la correa para el pecho y se conectan al módulo de transmisión principal.

Esta cápsula ha sido rediseñada estéticamente en gran medida. Ahora cuenta con un botón en el frente y una luz LED. Es necesario mantener presionado el botón para ingresar al modo de emparejamiento para conectarse fácilmente a una computadora para bicicleta o reloj inteligente, y luego presionarlo una vez para activarlo antes de usarlo. El LED frontal tiene diferentes patrones de parpadeo para conectarse (destello naranja) y para conectarse (destello verde doble). El LED también puede mostrar el nivel de la batería en el momento de despertarse; El destello verde está bien, el destello naranja es bajo y el destello rojo es crítico.

En la parte posterior de este módulo, se puede acceder a la batería de tipo botón, CR2032 en este caso. Las nuevas regulaciones estadounidenses y australianas exigen que utilicen una herramienta para abrir, en lugar de un centavo o monedas similares, para evitar que los niños accedan a ellas. Garmin ha abordado esto de manera muy inteligente, haciendo que la hebilla de la correa tenga dos pequeñas puntas que encajan en este compartimento para abrir la puerta de la batería. La duración de la batería se afirma en un año, pero no está claro bajo qué tipo de uso se garantiza ese año.





Hay dos opciones de correas disponibles, XS-S (60-85 cm, 23,5″-33,5″) y M-XL (80-119 cm, 31,5-47,0″). Se utiliza un diseño simple de gancho y pestillo para conectarlas, mientras que la cápsula se enciende y se quita fácilmente con dos botones de presión.

La resistencia al agua se afirma en 3 ATM (atmósferas), por lo que debería poder soportar la lluvia y el sudor fácilmente al andar en bicicleta, ya que esa es una presión mucho menor. Garmin recomienda quitar el módulo y lavar la correa cada siete usos. También puedes transmitir datos de HRV a dispositivos compatibles; Garmin, por supuesto, recomienda uno de sus relojes Garmin. El peso total con la correa M-XL es de 63 g (2,2 oz).

Actuación

Algunos monitores de frecuencia cardíaca pueden ser un poco complicados de ajustar y colocar correctamente, pero no hay tales problemas con el Garmin HRM 200. La correa M-XL me queda muy bien, y el tamaño de pecho anunciado es un buen indicador del tamaño que debes pedir. También me gusta el material de baja fricción que se coloca en el interior del gancho de la correa. En el Wahoo Trackr HRM, por ejemplo, esto no está presente y el gancho puede clavarse un poco en el costado. El ajuste de la correa también fue muy fácil y permaneció en su lugar durante toda la prueba.

La conectividad también es muy sencilla. Manteniendo presionado el botón en la parte frontal de la unidad hasta que parpadee en naranja para mostrar que se está emparejando, luego se conecta perfectamente con el Garmin Edge 1050 que estaba usando junto con él.

En términos de precisión, para probar esto ejecuté algunos monitores de frecuencia cardíaca diferentes al mismo tiempo en algunos escenarios diferentes. En el interior, usaba un Apple Watch Ultra 2 en mi muñeca, junto con un Coros HRM en mi brazo. Ambos funcionan mejor cuando no hay tela encima, por lo que son ideales para interiores con un chaleco puesto. Sin embargo, ambos luchan cuando las cosas se ponen más sudorosas. Para los recorridos más fáciles, el Garmin HRM 200 los siguió bien, pero a mayor intensidad tendió a leer más alto, mientras que los demás han tenido dificultades para alcanzar lecturas máximas de FC.

Al aire libre, me divertí usando un Wahoo Trackr HRM al mismo tiempo, ambos alrededor de mi pecho. Ambos dispositivos leen consistentemente desde una intensidad más baja hasta los esfuerzos máximos alrededor de la FC máxima. Diría con confianza que el Garmin HRM 200 lee con precisión, como lo hacen muchas correas para el pecho hoy en día.

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Las características adicionales son interesantes. La impermeabilización está más dirigida a la natación, donde un reloj inteligente puede no ser tan preciso para las mediciones de frecuencia cardíaca porque el ambiente húmedo puede limitar la precisión óptica de la frecuencia cardíaca.

La VFC es otra característica del HRM 200, pero para medirla realmente es necesario usar un reloj inteligente al que esté conectado el HRM 200, o conectarse cada mañana y obtener una medición del estado de vigilia. La consistencia es clave al tomar lecturas de VFC, y personalmente encuentro que ponerme la correa para el pecho es un poco complicado. A intensidades más bajas, las mediciones ópticas me han funcionado bien y requieren menos proceso de pensamiento. Es por eso que un reloj, una correa o un anillo de lectura óptica sería mi opción preferida si hiciera un seguimiento regular.

El nivel de la batería ha sido difícil de juzgar, ya que durante el transcurso del período de prueba no esperaría que el nivel de la batería pasara de “bien” a “bajo” y no fue así. No he probado la unidad durante todo un año, solo unas pocas docenas de horas, por lo que debo confiar en la palabra de la marca por el momento. Después de haber usado monitores CR2032 HR durante años, la 'duración de la batería de un año' suena en parte cierta dependiendo de cuánto conduzca y cuántas conexiones tenga. Personalmente, hubiera preferido ver la recarga en esta unidad, como el HRM 600 o el Wahoo Trackr HR, pero las pilas de botón, incluso con más desperdicio, son mejores para colocarlas y olvidarlas. Tengo una lista enorme de dispositivos que se cargan constantemente después de los viajes, por lo que tal vez no agregarlos sea una bendición.

Valor

El valor es difícil de evaluar en este momento, ya que hay una gran cantidad de excelentes monitores de recursos humanos disponibles con diferentes ventajas y desventajas. El monitor Wahoo Trackr HR, por ejemplo, tiene el mismo precio, £ 79,99, pero es recargable aunque carece de transmisión HRV. Mientras tanto, el Polar H10 es muy confiable, fácil de usar, tiene una gran correa, pero cuesta una fracción más (£ 86,50) y tiene un tamaño de batería más incómodo.

También hay algunos recién llegados con un rendimiento sólido, como el 4iiii Viiiiva 2 (£ 64,99) y el Magene H613 (£ 49) que en papel ofrecen un mejor valor en general dadas las características y la diferencia de precio.

Personalmente, encuentro que el seguimiento de la VFC es un poco impredecible, ya que es necesario usar un reloj inteligente durante la noche para obtener mediciones de la VFC realmente precisas, lo cual no es algo que suelo hacer. Sin embargo, puedes conectarlo cada mañana con la aplicación Garmin para medir la VFC al despertar y lograr una rutina de seguimiento constante. Personalmente, prefiero la capacidad de recarga del Wahoo Trackr HRM, ya que lo probé yo mismo, mientras que el Magene H613 con la misma característica es una opción muy atractiva.

Sin embargo, como monitor de frecuencia cardíaca basado en el pecho, el Garmin HRM 200 tiene un gran rendimiento, y si no necesita la gran cantidad de funciones adicionales que incluye el Garmin HRM 600, entonces es una oferta de mejor valor y bastante buena en el mercado competitivo en general.





Veredicto

El Garmin HRM 200 es un monitor de frecuencia cardíaca de rendimiento sólido. Es cómodo de usar, permanece en su lugar, tiene algunas características interesantes incorporadas y es preciso para uso en bicicleta. Es bueno tener las funciones HRV, pero solo si tienes un reloj inteligente para emparejarlo o quieres pasar cada mañana configurando y midiendo activamente la HRV manualmente. Para uso en bicicleta, preferiría la capacidad de recarga como característica, como el Wahoo Trackr HRM del mismo precio.

Lo que esto significa es que, aunque es una unidad con un rendimiento sólido, no me llama la atención. Los modelos 4iiii Viiiiva y Magene 613 afirman ofrecer el mismo tipo de rendimiento por una cantidad decente de dinero menos. Sin embargo, Garmin tiene un excelente historial como excelente marca de monitores de frecuencia cardíaca, por lo que espero que el HRM 200 sea un dispositivo confiable en los próximos años.