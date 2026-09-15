A pesar de que el casco para bicicletas eléctricas es un subgénero relativamente nuevo en el mundo de la indumentaria para bicicletas, ya existen muchas buenas opciones; consulte nuestra guía de los mejores cascos para bicicletas eléctricas para conocer más de ellas. Probablemente tengas una lista de elementos imprescindibles a la hora de realizar una compra: seguridad, comodidad y no parecer tonto. Las credenciales de sostenibilidad pueden influir o no en su decisión final, pero si está buscando un modelo que cuide tanto de su cabeza como del planeta, Lazer Verde KinetiCore es para usted.

Después de haber usado la Verde tanto en mis viajes diarios de 40 minutos con pedales como en mis salidas de fin de semana en bicicleta eléctrica durante muchas semanas, puedo dar fe de que es una opción cómoda y elegante que no costará mucho dinero. En el momento de escribir este artículo, no he puesto a prueba sus credenciales de seguridad ni su facilidad de reciclaje, pero los certificados y la documentación pertinentes los respaldan.

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Diseño y estética

Lazer Verde Keneticore (Blanco) en REI por $100

Lazer lleva más de 100 años fabricando cascos y afirma haber diseñado el primer casco verdaderamente rígido, por lo que siempre ha puesto la innovación técnica en el centro de su diseño.

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El Verde es el último producto de este espíritu, siendo el primero en presentar el sistema EcoLoc de la marca, que permite desmontar el casco y reciclarlo después de su uso. De hecho, el 70 por ciento del peso del casco está fabricado con materiales reciclados. No hay pegamento, velcro, pintura ni pegatinas, todo lo cual hace que la producción y el desmantelamiento del casco sean mucho menos perjudiciales para el planeta.

Las credenciales ecológicas en el kit de ciclismo a menudo pueden leerse como una tontería de marketing en lugar de una acción genuinamente significativa, pero este no parece ser el caso con la Verde. Su competidor más cercano en la categoría de cascos sostenibles para bicicletas eléctricas (ciertamente un género bastante especializado) es probablemente el POC Myelin; sin embargo, el POC no tiene tanta certificación.

El Verde viene con el certificado esencial NTA 8776, que es un estándar holandés específicamente para bicicletas eléctricas que avala la capacidad del casco para funcionar en colisiones a alta velocidad. Virginia Tech le otorgó 4 de 5 estrellas, por lo que no es tan seguro como parece, pero es bastante bueno. El casco utiliza KinetiCore de Lazer (esencialmente una alternativa interna al diseño MIPS), que utiliza zonas de deformación en lugar de una carcasa interior separada como MIPS.

El Verde pretende proporcionar ventilación que ofrece suficiente entrada para mantenerte fresco y al mismo tiempo evita la lluvia. Esto se logra al tener la mayoría de las rejillas de ventilación en la carcasa y el revestimiento aparentemente desalineados, lo que parece un poco extraño a primera vista.

La base utiliza el ajustador de dial TurnSys de Lazer, pero a diferencia de algunas de las opciones alternativas de la marca, no hay ajuste lateral. La correa viene con la hebilla de liberación de la vieja escuela donde algunos de los competidores del Verde optan por un cierre magnético, pero nuevamente el diseño se inclina hacia la simplicidad sobre la sofisticación como una forma de reducir el desperdicio, y estoy aquí para ello.

El Verde no viene con visera ni medios para colocarla. En términos de personalización, es posible que desees considerar conectar la luz LED de Lazer. También está el kit de invierno compatible de la marca, que se conecta al interior del casco para agregar aislamiento para los desplazamientos más fríos. Sin embargo, dada la ventilación reducida, es posible que no necesites calor adicional.

Hay cinco combinaciones de colores mate para elegir, siendo Sage Green y Fort Knox los que llaman especialmente la atención. Otra cosa a destacar respecto al color es que el plástico no está pintado (otra decisión ecológica), está teñido y hasta ahora ha demostrado ser más resistente a los rayones. De lo contrario, el diseño es bastante elegante y no tan voluminoso como el de algunos de sus pares.

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Actuación

En general, la Verde tuvo un desempeño bastante bueno durante las pruebas, que consistieron en dejar bicicletas eléctricas en la guardería y viajes de 40 minutos sin pedaleo a la oficina. Probablemente valga la pena señalar que todo este recorrido se realizó en el sur de Inglaterra durante el largo y caluroso verano de 2026.

Las dos cosas principales que decepcionan al Verde son su peso notable y su ventilación insuficiente. Si bien parece injusto juzgarlo con demasiada dureza durante el verano británico más caluroso registrado, para mí la ventilación no fue suficiente para un esfuerzo medio o en un día cálido, y después de media hora podía sentir el peso en mi cabeza, a diferencia de mi casco habitual.

Al diseñar las rejillas de ventilación para evitar la lluvia, parece como si Lazer hubiera sacrificado demasiado en cuanto al flujo de aire. Si eres el tipo de ciclista que está feliz de dejar que la batería haga la mayor parte del trabajo, entonces esto puede no ser una preocupación, pero si estás buscando una bicicleta todoterreno que puedas usar el fin de semana en paseos más largos, entonces quizás quieras comparar precios.

En términos de peso, el ML Verde pesa casi medio kilo, lo que, dado que no viene con funciones inteligentes integradas ni visera, se siente bastante pesado. En comparación con el Smith Dispatch similar, pesa alrededor de 100 g más.

Nuevamente, si utiliza el pedaleo asistido, mantiene distancias más cortas y conduce en posición erguida, esto es un problema mucho menor. Noté el peso mucho más cuando viajaba cabeza abajo en mi Genesis Croix de Fer en comparación con los viajes cuando me sentaba derecho en mi Tern Quick Haul equipado con motor.

Habiendo eliminado el diseño para hacerlo más sostenible, el Verde tiene una sencillez que es bastante refrescante. El ajustador de dial TurnSys parece un poco primitivo al principio, pero en realidad es realmente efectivo y robusto. La falta de ajuste lateral te deja un poco limitado cuando se trata de hacer colas de caballo o simplemente conseguir un ajuste personalizado.

Las correas se sienten un poco anticuadas pero funcionan bien y son fáciles de ajustar una vez que el casco está en su lugar, aunque vienen con una hebilla de liberación y sin almohadillas para la correa de la barbilla ni nada similar. Si bien la falta de pegamento en el proceso de fabricación significa que la carcasa y el revestimiento no son inseparables y en ocasiones se sienten un poco sueltos, saber que esto es parte del diseño ecológico me tranquiliza.

Lazer no se ha excedido con el acolchado, ya que ha sacrificado pegamento y velcro en un esfuerzo por hacer que el casco sea más reciclable. Una ventaja involuntaria de tener menos acolchado es que cuando las cosas se ponen un poco sudorosas, hay menos material para absorberlo.

Por lo demás, el ajuste general estuvo bien, incluso para alguien que no tuvo la suerte de tener la cabeza con la forma más convencional. Probarme cascos no es algo que me guste, ya que generalmente solo acentúan mi estética estilo Frank Sidebottom, pero el Verde no parece demasiado voluminoso. Incluso en la talla ML más grande, el casco no parece excesivo.

La elección de colores mate también es muy agradable a la vista. No me enamoré de la opción Lemongrass de mi casco de prueba, pero me gusta mucho el aspecto del Sage Green y Fort Knox.

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Valor

Cualquiera que esté acostumbrado a tomar decisiones de compra conscientes del clima sabe que a menudo esto conlleva un recargo. El Verde se siente firmemente en esa categoría, dado que tanto su peso como su diseño minimalista parecen pertenecer a un casco un poco más barato.

Pero para aquellos que realmente intentan tomar decisiones impactantes al comprar un kit, el desembolso adicional puede parecer justificado. El Verde es un poco más barato que el POC Myelin (a precio normal) y tiene una certificación de protección mucho mayor.

Las correas simples sin barboquejos ni cierre magnético parecen un poco anticuadas, sin mencionar que están fuera de lugar a este precio, pero en última instancia no tendrán un gran impacto en cosas importantes como la seguridad y la comodidad.

Por £ 99, el Verde es considerablemente más caro que algunos de los mejores cascos para bicicletas eléctricas, como el Specialized Mode, que tiene un diseño elegante similar y todas las certificaciones de seguridad que necesita. Si prefiere algo de iluminación ya integrada, el Nutcase Vio tiene un precio similar pero tiene iluminación de 360 ​​​​grados y utiliza tecnología MIPS en lugar de KinetiCore de Lazer.

Si tiene espacio en el presupuesto, hay varias opciones alrededor de £ 150 que pesan bastante menos, tienen luces integradas y una ventilación mucho mejor.

Veredicto

En general, el Verde es una opción sólida y estéticamente agradable que mantendrá su cabeza intacta en caso de que suceda lo peor. También viene con el beneficio adicional de ayudarte a dormir mejor por la noche sabiendo que estás aportando tu granito de arena al medio ambiente.

La ventilación insuficiente y el peso del casco pueden dejarte un poco acalorado y molesto si haces un esfuerzo decente o si sales en un día cálido durante más de 30 minutos, pero para un viaje promedio en bicicleta eléctrica o para ir a la escuela, deberías estar bien. Podría decirse que hay cascos de mejor valor en el mercado, pero eso depende del precio que se le ponga al diseño sostenible. También hay cascos que vienen con más detalles, como luces integradas, pero la simplicidad del ajuste tanto en el soporte como en las correas puede ser adecuada para los puristas.

Si bien la compra de un casco para bicicleta eléctrica debería consistir fundamentalmente en proteger la materia gris en la carretera, incluso los más preocupados por la seguridad queremos lucir bien al mismo tiempo. La Verde es una tapa atractiva que no es demasiado voluminosa y viene en cinco fantásticos colores.