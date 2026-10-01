Magicshine se ha ganado la reputación de ofrecer luces de gran valor para bicicletas, pero ha aumentado la potencia y la tecnología en sus modelos más recientes.

La Monteer 12000 es la luz más potente que jamás haya fabricado la marca y también es la luz para bicicletas más brillante del mercado. Pero, ¿cómo le va en el mundo real? ¿Alguien realmente necesita una luz para bicicleta de 12.000 lúmenes con el doble de potencia que la más brillante de sus rivales? Probamos el Monteer 12000 en los senderos para averiguarlo.





Diseño y especificaciones

Magicshine apila cinco LED en la unidad de lámpara de aluminio del Monteer 12000, combinando un gran punto central con cuatro unidades en ángulo más pequeñas. La lámpara tiene un interruptor de encendido/apagado simple y puede alternar entre los rayos reflectores y puntuales o encender ambos.

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Para evitar que tengas que acercarte para ajustarla, la luz viene con un control remoto montado en una barra, que ya está integrado en la luz. Hay un poco de secuencia para acceder a las diferentes opciones, lo que requiere que presiones dos veces el control remoto para pasar de los modos intermitentes a los modos dedicados de bicicleta de montaña, pero una vez ordenados, puedes alternar hacia arriba y hacia abajo rápidamente. Para permitir una mayor personalización, Magicshine también tiene una aplicación de iluminación dedicada tanto para iOS como para Android. Tienes que volver a conectar la luz cada vez a través de Bluetooth y la aplicación es un poco complicada de usar, pero puedes hacer una sintonización personalizada completa.

La unidad de lámpara está montada en una abrazadera doble de aluminio mecanizado, que se extiende a ambos lados de la parte delantera del vástago. Se adapta a barras de 35 mm listas para usar, pero se proporcionan cuñas para diámetros de barra más pequeños.

Las celdas que componen la batería de 14,4 V y 10.000 mAh están alojadas dentro de una carcasa de plástico duradera. Tiene un perfil ligero, por lo que se asienta relativamente bien contra un tubo del marco y se fija mediante dos correas con velcro.

Si presiona el botón en el costado de la batería, se ilumina un pequeño indicador de combustible. Tiene cuatro barras, lo que equivale aproximadamente al 22 por ciento de cada barra, y el último 10 por ciento se muestra como una barra roja parpadeante. Esto no es tan preciso como una cifra porcentual, pero es un poco más fácil de ver cuando estás en la silla.

En el extremo de la batería hay una entrada para el cable de alimentación y otra para el cable de carga USB-C. El sistema viene con un cable de 600 mm y una extensión de 900 mm en la caja, junto con un soporte de plástico para casco y dos correas de montaje. Entonces, si tienes fuerza en el cuello, puedes ejecutar esta bestia en tu casco.





Actuación

Con su abrazadera doble, la Monteer 12000 es mucho más sólida en comparación con la Monteer 6000, que utiliza un soporte de un solo lado. Esto elimina mucha vibración y también tiene un diseño con bisagras, por lo que puede colocarlo sin mover los controles o la empuñadura. Los pernos de fijación también se encuentran en la parte superior para facilitar el acceso.

Aflojando la pequeña palanca en un lado, puedes girar la lámpara en la abrazadera del camino, pero desafortunadamente, en nuestra muestra se rompió esto. Hay un pequeño perno hexagonal en el lado opuesto que hace un trabajo similar, pero se desconoce cuánto durará.

El patrón de haz producido por el Monteer 12000 no es tan suave como el de otros, y hay un borde definido entre las áreas inundadas y el haz puntual. No es tan blanco ni tan nítido como las luces de Exposure, pero distinguir los detalles nunca es un problema. La cantidad de luz a plena luz es increíble y puedes ver tan lejos y tan amplio como quieras.

En árboles apretados y maleza densa, hay bastante rebote, por lo que a menudo monté en la configuración media de 6000 lúmenes en los árboles y en las subidas. De esta manera, también puedes ampliar el tiempo de funcionamiento de 2,2 horas a plena luz a más de siete horas. La batería es lo suficientemente grande como para aguantar toda la parte nocturna de una carrera de 24 horas con una sola carga, pero una de las desventajas es que tardará la mayor parte del resto del día en recargarse.

Con tanta energía entrando a la lámpara, también se calienta bastante. Para mantenerla lo más fresca posible, hay una entrada de aire en la parte delantera de la luz y un puerto de escape en la parte trasera, así como un par de aletas de refrigeración. Pero si te preocupa, también puedes controlar la temperatura a través de la aplicación.

El diseño de la abrazadera le permite montar la lámpara por debajo del nivel del vástago manteniendo el peso bajo, pero ese ajuste sin herramientas debe ser un perno, uno que pueda reemplazar fácilmente si se daña. También me gustaría ver correas de velcro más anchas para la batería y un sistema más integrado para el montaje remoto.





Veredicto

Con esta cantidad de rendimiento por esta cantidad de dinero, el Monteer 12000 es muy impresionante. Si vas a 30 a 40 mph por un camino de grava en descenso por la noche, te respaldará con toda la potencia.

Sin embargo, desde un punto de vista puramente práctico, bajar a 6000 o incluso 3000 lúmenes significa que puedes obtener tiempos de ejecución realmente buenos, y así es como lo uso la mayor parte del tiempo. Además, las configuraciones más bajas significan que no tienes que luchar contra el resplandor de los objetos que se encuentran delante de ti, y aún son lo suficientemente brillantes para paseos nocturnos rápidos todoterreno.