Paso gran parte de mi tiempo pensando en montar bajo la lluvia. He pasado los últimos años seleccionando nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables y, en general, han empeorado en los últimos años a medida que se elimina gradualmente el uso de PFAS. Es un hecho triste, pero es por el bien común (cualquier fanático de la película Hot Fuzz; no dude en susurrar el bien mayor en voz baja ahora con un marcado acento del West Country).

Sin embargo, ha habido algunas luces brillantes en el panorama impermeable, a medida que las empresas dejan de centrarse en tratar de mantener niveles casi imposibles de sequedad y vuelven a priorizar la regulación de la temperatura ante la humedad inminente. Uno de esos rayos de esperanza fue el Castelli Gabba R y, de manera similar, me encantó probar el Equipe RS Shell Jersey S11 de Assos.

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