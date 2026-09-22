Paso gran parte de mi tiempo pensando en montar bajo la lluvia. He pasado los últimos años seleccionando nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables y, en general, han empeorado en los últimos años a medida que se elimina gradualmente el uso de PFAS. Es un hecho triste, pero es por el bien común (cualquier fanático de la película Hot Fuzz; no dude en susurrar el bien mayor en voz baja ahora con un marcado acento del West Country).

Sin embargo, ha habido algunas luces brillantes en el panorama impermeable, a medida que las empresas dejan de centrarse en tratar de mantener niveles casi imposibles de sequedad y vuelven a priorizar la regulación de la temperatura ante la humedad inminente. Uno de esos rayos de esperanza fue el Castelli Gabba R y, de manera similar, me encantó probar el Equipe RS Shell Jersey S11 de Assos.

Se llama jersey, pero en mi opinión es más bien un chaleco (o chaleco, para los que estáis al otro lado del charco), pero con mangas. De hecho, es lo primero que ha conseguido suplantar mi chaleco Castelli Perfetto cuando el verano da paso al otoño o cuando el invierno finalmente da paso a la primavera. Lo he guardado en mis bolsillos más veces de las que puedo contar, ha venido conmigo a las montañas y debería estar absolutamente en tu lista si te gusta andar duro en mojado.

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Assos Equipe RS Shell Jersey S11 (negro) en Competitive Cyclist por $310

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Diseño y estética

Lo admito, lo hace mirar como una camiseta, y si bien puedes usarlo sobre una capa base, probablemente tendrás dificultades porque no tiene bolsillos. El Equipe RS Shell Jersey S11 (un nombre de producto típicamente prolijo de Assos, con Equipo RS denotando que es de la línea más atrevida de la marca, y T11 designando que esta es la evolución más alta de este producto) toma la forma de una camiseta aerodinámica, pero combina una membrana softshell de 2 capas MUY elástica en la parte delantera, los hombros y los lados de la espalda con las mangas de una camiseta aerodinámica estándar y un amplio panel de malla que recorre la longitud de la columna hasta la parte superior de los omóplatos.

La membrana de poliuretano en sí cuenta con una cabeza hidrostática de “>25 m”, que es ciertamente respetable, y una transpirabilidad de 40.000 g/m2/24 horas, que nuevamente, sobre el papel, es ciertamente impresionante. Esto es más que la columna de agua del Gabba R (5.000 mm), aunque Castelli no ofrece una cifra de transpirabilidad para su prenda. Debes recordar que la transpirabilidad mejorará al tener una parte trasera de malla, algo que también permitirá la entrada de agua en un grado mucho mayor que la membrana, y el Assos no tiene costuras selladas en ninguna parte.

El ajuste es como un maillot aerodinámico, aunque con un cuello alto, lo que le permite adaptarse como una segunda piel sobre cualquier cosa en la que ya estés pedaleando intensamente, con un poco más de espacio diseñado en la parte inferior de la espalda para tener en cuenta los bolsillos llenos de geles.

Hay una cremallera doble para permitir el acceso a los bolsillos antes mencionados y ayudar a regular la temperatura en la parte superior e inferior, y un frente muy corto para reducir el amontonamiento cuando se está en una posición propicia para ir rápido. No hay agarre en el dobladillo ni función de cincha, pero como ya veremos, no es realmente necesario. Viene en seis tallas y debes comprarlo en tu talla de jersey habitual. Como referencia, lo he estado probando en un tamaño pequeño, inclinando la balanza a 137,4 g (frente a los 155 g de mi chaleco Perfetto, ciertamente en un tamaño mediano).

La marca suele ser mínima para un armazón de Assos. Puedes tener el color que quieras siempre que sea negro, salvo el logotipo de Assos en lo alto del hombro izquierdo y la marca denominativa de goma en el cuello. Se ve bien, combinará básicamente con cualquier kit que tengas y no sufre lo que sufre el Castelli Gabba R, en el sentido de que te hace parecer un poco como si tuvieras un fetiche del látex, en lugar de uno ciclista.

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Actuación

Qué alegría tener algo de protección contra el clima sin ese aleteo incesante. Es difícil exagerar cuán omnipresente está el aleteo en casi todos los equipos impermeables (o al menos resistentes al agua), pero esto es como usar una camiseta aerodinámica sobre la camiseta aerodinámica.

El ajuste es, como casi siempre ocurre con Assos, absolutamente perfecto. Tiene la longitud adecuada, el corte adecuado y la elasticidad adecuada para permitir total libertad de movimiento y acceso a los bolsillos sin preocuparte de que el viento te atrape. Es lo suficientemente ajustado como para que no se suba, lo que significa que una pinza para el dobladillo está básicamente obsoleta. Sin embargo, es necesario que ya lleves una camiseta ajustada o sufrirás arrugas antiestéticas; Esta es en gran medida una capa para el público aerodinámico.

Las mangas podrían ser media pulgada más largas, para evitar que ciertas mangas de jersey sobresalgan por debajo, pero esa es mi única queja real con el ajuste. Incluso el collar, a menudo demasiado apretado para mí (y hasta ahora no se me ha atascado ninguna pastilla de Viagra en la garganta para tener un cuello grande), es perfecto.

La protección contra la intemperie no va a competir con prendas rígidas dedicadas como la chaqueta Pas Normal Mechanism Shell, o incluso la liviana Maap Atmos, pero no es para eso. Si conduces con fuerza bajo llovizna y lluvia ligera en condiciones que van desde cálidas hasta frías (básicamente verano, primavera y otoño, fuera de aguaceros y tormentas), estarás dorado. Ocupa prácticamente el mismo espacio que el Gabba R a este respecto, pero funciona mucho mejor como capa transitoria, ya que se pone y se quita mucho más fácilmente, sin que la carne pegajosa del tejido exterior se agarre, y se guarda mucho más fácilmente en el bolsillo de un maillot.

En recorridos lluviosos en los que no necesariamente te molestarías con nada en absoluto, es perfecto para ponértelo para un descenso y, básicamente, también hace lo que haría un chaleco de ciclismo ligero.

Si nunca has montado en bicicleta con ninguna de las prendas con respaldo de malla de Assos, entonces te estás perdiendo un truco. Me sorprende que otras marcas no lo hayan adquirido todavía, pero en cualquier caso es maravilloso. Al igual que con la Assos Equipe R Spring Fall LS Jersey S11 que revisé el invierno pasado, tener casi nada en la columna realmente te ayuda a mantenerte fresco. Los bordes delanteros en la parte delantera y en los hombros se ocupan de lo peor de la humedad, y esta hermosa franja central, relativamente desprovista de flujo de aire, puede alejarse con bastante facilidad.

Si todavía tienes demasiado calor, entonces la doble cremallera es más que suficiente para ajustarla en consecuencia, maximizando el tiempo que la dejas puesta antes de decidir, una vez más, guardarla de nuevo en el bolsillo de un maillot.

De hecho, es tan bueno que ha reemplazado por completo mis chalecos para montar en carretera.

Sin embargo, si deja de hacerlo, es posible que sienta frío. No puedes ponerte capas tan bien debajo, por lo que tendrás que estar encendido con respecto a tu capa base y estrategias de calentador de brazos, pero en mi opinión cubrirá las mismas condiciones básicas que cualquier chaleco, y al mismo tiempo mantendrá algo de agua afuera.

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Valor

Por £ 215, o $ 315, no es un kit barato. Sin embargo, es más barato que un Castelli Gabba R y yo diría que es un kit más versátil, a la vez que nominalmente también está optimizado aerodinámicamente y es significativamente más elegante. Es más caro que un chaleco Perfetto, mi opción durante mucho tiempo, pero si quieres ir rápido en una mayor variedad de condiciones, entonces el Assos será la mejor opción.

Es caro, pero dado lo bueno que es en lo que hace, creo que tiene un valor decente. No es necesario que camines penosamente por el desierto de pleno invierno si no lo deseas, y definitivamente no deberías hacerlo en este caso, pero sin duda hará que la temporada intermedia sea más placentera y también más rápida, apuesto.

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Veredicto

I en realidad como el maillot Assos Equipe RS Shell. En su mayor parte, ha reemplazado mis chalecos en mi guardarropa de equitación habitual. Es plegable, lo suficientemente protector como para protegerse de una cantidad respetable de agua si te esfuerzas, es transpirable y lo suficientemente ajustable como para evitar sudar, se adapta como un sueño y se ve bien. Es caro, pero apenas más caro que un chaleco caro y, en mi opinión, más versátil para la temporada media y el verano. Un kit muy bueno que permanecerá en mi rotación habitual durante mucho tiempo.