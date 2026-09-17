Cuando se trata de las mejores hidrolimpiadoras a presión para limpiar su bicicleta, las opciones y los precios varían ampliamente. La elección a menudo depende de sus necesidades individuales y de si necesita una lavadora suave específica para bicicletas o una máquina resistente de uso general. También hay que tener en cuenta que la alta presión no es ideal para pinturas delicadas o rodamientos sensibles.

El lugar donde vives también importa. Recientemente me mudé a un apartamento en el primer piso sin grifo exterior ni electricidad a mi alcance, lo que hace que la limpieza posterior al viaje sea un verdadero desafío, y lavar una bicicleta de gravel sucia en el baño está muy mal visto.

La revisión de Will Jones del Kärcher OC3 original destacó una solución potencial, pero su pequeña capacidad de 4 litros significaba que parecía que estaría haciendo viajes constantes al interior para rellenar y completar el trabajo satisfactoriamente.

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Ingrese el Kärcher OC3 plegable. Construido alrededor de un tanque de agua plegable de 8 litros, soluciona el mayor defecto del original y sigue siendo fácil de almacenar y transportar. Esta lavadora portátil de baja presión ha cambiado totalmente las reglas del juego para la limpieza posterior al viaje. Aún mejor, también sirve como herramienta de lavado segura para ropa embarrada, zapatillas de ciclismo e incluso para el perro, aunque Terry, mi Lakeland Terrier, no queda impresionado.

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Diseño y estética

Al desembalar el Kärcher OC3 Plegable se revela inmediatamente lo compacto que es, una gran ventaja para el almacenamiento. A pesar de su pequeño tamaño, realmente tiene capacidad para 8 litros de agua. El secreto es su resistente cubo estilo acordeón que se pliega hasta aproximadamente una cuarta parte de su tamaño ampliado, lo que facilita guardarlo en el maletero de un coche o en un armario pequeño y, al mismo tiempo, duplica la capacidad del modelo original de 4 litros.

El tanque está hecho de silicona gruesa (o elastómero termoplástico) reforzada por un borde y una base de plástico rígido. La tapa se quita para facilitar el llenado y cuenta con un práctico gancho para enganchar en el costado durante el uso, y luego la manguera y la pistola de presión se guardan ordenadamente dentro del tanque colapsado. Inicialmente cuestioné la durabilidad de la silicona flexible, pero después de múltiples usos, se siente lo suficientemente resistente como para resistir pinchazos accidentales, lo que me deja sin preocupaciones de daños.

El funcionamiento es intencionadamente minimalista. El frente presenta un único botón de encendido recubierto de goma, un indicador LED y un puerto de carga USB-C protegido por un tapón de silicona. La batería se encuentra de forma segura dentro de la base de plástico hermética, y se siente sólida y bien construida.

Otros detalles bien pensados ​​incluyen un mango resistente que soporta fácilmente una carga completa de agua y un clip interno que evita que la manguera se enrede, que tiene una generosa longitud de 1,8 metros. La pistola de presión se siente muy bien en la mano y funciona con solo apretar el gatillo.

Con un peso de sólo 2,2 kg (4,85 lbs) vacío y 10,2 kg (22,5 lbs) completamente cargado, es fácil de transportar.

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Actuación

Habiendo tenido varias lavadoras de alta presión alimentadas por la red eléctrica, no esperaba obtener el mismo rendimiento de la OC3 Plegable. Actualmente también estoy probando la lavadora a presión portátil Muc-Off, que cuesta el doble, es mucho más grande y resulta ser una pesadilla de almacenamiento, lo que realmente resalta el tamaño compacto de la OC3.

La belleza del OC3 plegable es que se colapsa hasta quedar casi en nada. Con solo 108 mm (4,25 pulgadas) de alto cuando está plegado, una reducción del 60 % en el perfil vertical; puede guardarlo fácilmente en un pequeño cajón de la cocina o guardarlo en el automóvil. Ampliado, mide 271 mm (10,7 pulgadas), con una huella estática de 305 x 298 mm (12,0 x 11,7 pulgadas).

En funcionamiento, el agua fluye instantáneamente cuando aprieta el gatillo y se detiene en el momento en que lo suelta. Es notablemente silencioso y suena más como un lavavajillas o una aspiradora estándar que como una lavadora de chorro tradicional.

Si bien la boquilla rociadora no es ajustable, su clasificación de 5 bares (aproximadamente 72,5 PSI) es lo suficientemente potente como para desalojar el barro rebelde y, al mismo tiempo, permanecer completamente seguro alrededor de la pintura y los cojinetes. La salida se siente como una fuerte ducha doméstica. Incluso lo llené con agua tibia para ayudar a levantar el barro. Kärcher lo clasifica para temperaturas de hasta 40°C (104°F); cualquier cosa más caliente corre el riesgo de degradar las paredes de silicona y los sellos de goma internos.

Una advertencia: si se apoya demasiado en el balde cuando está lleno, colapsará y derramará agua. Probar esto accidentalmente demostró que la impermeabilización del botón de encendido funciona bien. Kärcher también advierte contra sumergir la base, así que tenga cuidado si la llena directamente desde una fuente de agua natural cuando esté fuera de casa.

Kärcher dice que el OC3 Plegable tiene una duración de batería continua de 15 minutos y, según la hoja de especificaciones, una sola carga le brinda suficiente energía para vaciar su tanque lleno de 8 litros entre tres y cuatro veces. Lo que encontré fue bastante preciso y, en términos de limpieza de bicicletas, hice cuatro o cinco limpiezas antes de que la batería terminara el día.

El LED comienza a parpadear cuando la batería se está agotando y una recarga completa tarda aproximadamente 2,25 horas a través de su puerto USB-C.

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Valor

El Kärcher OC3 plegable está actualmente disponible en Amazon por solo £ 109, más barato que el modelo OC3 estándar de £ 119 y mucho menos que el paquete inicial de lavadora a presión móvil Muc-Off a £ 250. Dado su rendimiento y conveniencia, creo que ofrece una relación calidad-precio excepcional.

Si bien no puede competir con una lavadora a presión de tamaño normal, es un kit brillante e increíblemente útil para ciclistas con espacio limitado. Me encanta absolutamente; Como resultado, mi piso y mi ducha están significativamente más limpios. Si bien compararlo con el modelo Muc-Off será un ejercicio interesante, el precio doble del Muc-Off y su huella mucho mayor lo convierten en una pelea injusta.

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Veredicto

El Kärcher OC3 Plegable es perfecto para lavar tu bicicleta antes de cargarla en el coche o llevarla al interior de tu piso. Es una solución viable para cualquier persona con poco espacio, que no tenga un grifo exterior o que viaje en bicicleta, ya que mantiene la suciedad del camino fuera de su espacio vital y de su vehículo.

Por poco más de £ 100, ofrece un valor fantástico. Si bien existen alternativas similares más económicas, la reputación de Kärcher por su calidad de construcción superior hace que valga la pena la inversión adicional.

Podrías comprar una unidad básica alimentada por la red eléctrica como la Kärcher K2 por menos dinero, pero no tiene mucho sentido comparar las dos; Esta es una herramienta especializada diseñada para la portabilidad y la conveniencia de ahorrar espacio.

Maneja la suciedad básica sin esfuerzo y se adapta perfectamente a mis necesidades, especialmente para un enjuague rápido después de un paseo o antes de cargar la bicicleta en el maletero. Si sus necesidades de limpieza se parecen en algo a las mías, no puedo recomendar el OC3 plegable lo suficiente. Me ha costado mucho encontrar un solo defecto en este brillante kit.

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