Un modelo más aerodinámico y exclusivo aún reservado para el UAE Team Emirates et al.

El hecho de que pronto llegaría una combinación de manillar y potencia de una sola pieza Enve SES estaba lejos de ser un secreto. Ha estado en el radar como una posible inclusión en nuestra lista de mejores manillares de carretera desde que apareció en La bicicleta de Tadej Pogacar después de pasar tiempo con él. A pesar de eso, los detalles no han estado ampliamente disponibles.

Eso cambia hoy cuando Enve lanza el combo de potencia y barra de una sola pieza SES AR. A partir de ahora, ya no es necesario ser un constructor que conoce Enve, un cliente que compra una carretera personalizada de Enve o un equipo de carreras con el patrocinio de Enve. Si desea limpiar la cabina de su cuadro de bicicleta compatible con Enve IN-route, Enve ahora se lo venderá.

Al igual que la combinación anterior de barra y potencia AR, obtienes los mismos extremos de barra integrados, ensanchamiento compuesto y alcance de 76 mm con caída de 127 mm. Sin embargo, ahora puedes elegir entre 20 inclinaciones diferentes que cubren una gama completa de combinaciones de barra y potencia de una sola pieza. La opción más pequeña es una potencia de 90 mm combinada con una barra de 38 cm, luego las opciones aumentan a partir de ahí. Los anchos disponibles incluyen 38, 40, 42 y 44 cm y cada ancho tiene opciones para longitudes de vástago de 90, 100, 110 y 120 mm, además de 130 mm disponibles en 42 y 44 cm. También puede realizar pedidos personalizados de tamaños inusuales si los necesita. Los pesos oscilan entre 330 y 360 gramos, según el tamaño, lo que representa un ahorro de aproximadamente 85 gramos, según el tamaño.

Un detalle nuevo es el soporte frontal. Enve siempre ha optado por dejar la ingeniería y las pruebas del soporte frontal a la marca estadounidense K-Edge, pero en el pasado el soporte implicaba una compra por separado. Esta vez hay un nuevo diseño de K-Edge específico para el diseño de una pieza y ahora está incluido como parte del precio de compra. Junto con el soporte frontal, cada manillar se enviará con 30 mm de espaciadores IN-Route y un espaciador “bypass”. El espaciador de derivación permite el enrutamiento externo de mangueras en cualquier momento que sea necesario probar una configuración antes de comprometerse completamente con el trabajo de enrutamiento interno.

El camino al mercado

No sólo no era un secreto la existencia de una combinación de barra y potencia de una sola pieza, sino que el viaje desde el concepto hasta el mercado es algo que Enve ha estado feliz de contarle a cualquiera que quisiera escucharlo. En caso de que te hayas perdido los detalles, la historia comienza con el UAE Team Emirates y Tadej Pogačar solicitando una solución de manillar que fuera más ligera y aerodinámica. El resultado, después de cinco meses de desarrollo, fue un manillar y potencia SES Aero Road de una sola pieza que debutó en el Tour de Francia de 2023. Si bien el lanzamiento de hoy no es esa versión, el manillar SES Pro Team One-Piece basado en la opción de manillar SES Aero Road estará disponible en el segundo trimestre de este año, la ingeniería básica y el caso comercial son los mismos.

Hasta ahora, Enve tenía dos opciones de manillar aero optimizadas. Aquellos que buscaban la opción más aerodinámica, incluso a expensas de una marcha más rígida, podían elegir el manillar Aero y para todos los demás, el manillar de carretera SES AR ofrecía aerodinámica con una sensación de marcha más indulgente. La combinación de cualquiera de las barras con la potencia aerodinámica Enve permitió el enrutamiento interno sin cables expuestos. El resultado final, hasta el día de hoy, era una cabina que ofrecía ventajas aerodinámicas y flexibilidad para las necesidades de ajuste del consumidor.

El problema es que, por definición, una barra y una potencia de dos piezas no son la solución más eficiente. Usar dos piezas en lugar de una siempre significará más carbono y cierto grado de compromiso. Entonces, cuando el UAE Team Emirates pidió lo mejor, era obvio que optar por un sistema de una sola pieza tenía más sentido. Ponerse al día con la ingeniería fue una cuestión de optimizar la producción para cumplir con los mismos objetivos que el diseño de dos piezas y, al mismo tiempo, eliminar cualquier compromiso requerido anteriormente. Sin embargo, eso abrió un nuevo desafío. De hecho, parece que uno de los mayores obstáculos para estos lanzamientos fue el argumento comercial más que la tecnología.

El lanzamiento de hoy del manillar SES AR One-Piece viene con un importante MSRP de $1200 / €1449 / £1300. Este precio se debe a que Enve, afirma, optó por mantener las cifras bajas, la producción nacional y seguir siendo más receptivo a la demanda cambiante.

Compatibilidad

Si está dispuesto a dar el paso con el lanzamiento de hoy, aún tendrá que negociar la compatibilidad y eso significa un marco compatible con el sistema Enve IN-route. IN-Route es un diseño desarrollado conjuntamente con Chris King Precision Components para permitir el enrutamiento de cables ocultos. Los cables se mueven desde los controles a través del centro de la barra/potencia y hacia la parte delantera del tubo de dirección. Requiere una horquilla con un tubo de dirección de “1,125” y pasar las mangueras/cables entre el tubo de dirección y el rodamiento superior más grande de la dirección de 1,5”.

Por el momento, ese diseño limita aún más la accesibilidad del nuevo manillar SES AR One Piece. En este momento, la compatibilidad garantizada solo cubre un pequeño grupo de marcos Enve y constructores independientes que cumplen con el estándar IN-route. A pesar de eso, según Enve, “la mayoría de las bicicletas que utilizan un sistema similar probablemente serán compatibles con el nuevo SES AR One-Piece con algunas ligeras modificaciones”.

Un buen ejemplo de cómo se ve eso son los Colnago V4R. Esa bicicleta es compatible con las barras de una sola pieza cuando la tapa del cojinete superior se cambia por una pieza específica de Enve. Aunque Enve no ofrece a la venta esa cubierta de rodamiento actualmente, es una pieza relativamente simple. Es fácil ver cómo algún día podría formar parte de una biblioteca de piezas pequeñas que “garanticen que los componentes ENVE se puedan integrar perfectamente con los modelos de cuadro más populares en la carretera”.

Precios y disponibilidad

El manillar SES AR One-Piece ahora está disponible directamente a través de Enve.com y socios minoristas en todo el mundo a un MSRP de $1200 / 1449€ / £1300.

La compra incluye 40 mm de espaciadores que cubren dos espaciadores de derivación de 5 mm, uno de 10 mm y uno de 10 mm junto con un soporte para computadora K-edge compatible con Garmin y Wahoo, extremos de barra integrados y un kit de hardware con pernos y una tapa superior.