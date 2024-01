El belga dice “no tengo fuerzas ni dinero” para apelar la suspensión

La corredora belga de pista y ruta Shari Bossuyt, que se esperaba que se asociara con Lotte Kopecky para el Madison en los Juegos Olímpicos de París, ha anunciado que no apelará una suspensión de dos años impuesta por la agencia antidopaje francesa AFLD por un positivo en dopaje. .

En una extensa publicación sobre InstagramBossuyt afirmó que tiene la posibilidad de apelar “pero simplemente no tengo la fuerza ni el dinero para ello”.

Bossuyt y Kopecky fueron campeones del mundo en Madison en 2022, y Kopecky dijo durante el Campeonato Mundial en Glasgow que correr el Madison en los Juegos Olímpicos de París dependería del resultado del caso de Bossuyt y del desarrollo de ciclistas más jóvenes que la reemplazarían.

Bossuyt estaba compitiendo en el Tour de Normandie, y después de ganar la etapa final y terminar sexta en la general, dio positivo por rastros del medicamento letrozol, el mismo medicamento contra el cáncer que llevó a que Toon Aerts fuera suspendido por dos años.

Bossuyt ha declarado continuamente que es inocente. “Soy una chica de 23 años que logró hacer de su hobby su profesión. No soy una drogadicta y nunca he considerado esto en ningún momento. También seguiré repitiendo esto hasta que todo salga a la luz algún día”. ” ella escribió.

Intentó argumentar que había sido víctima de alimentos contaminados, pero no pudo probar la fuente y no encontró ningún recurso para evitar la suspensión.

“Nadie parece darse cuenta del impacto que esto tiene en la salud mental de una persona. Mi sueño olímpico está destruido y tener que caminar todos los días con el ‘sello’ de un drogadicto. Es casi insoportable. Afortunadamente, encuentro el apoyo de personas que realmente Escúchame, cree en mí y además sigo haciendo deporte porque me hace bien. ¡Te demostraré que volveré más fuerte!”.

Bossuyt habló extensamente de sus frustraciones y criticó la falta de “matices” en las normas antidopaje.

“Después de un tiempo de silencio y de paciencia, deseo responder al veredicto de la AFLD. El 4 de diciembre recibí el veredicto de la AFLD sobre la propuesta de mi suspensión. Como era de esperar, proponen una pena de 2 años. Confirman y reconocemos el hecho de que la contaminación no fue intencionada, pero no podemos, como en el caso de Toon Aerts, demostrar exactamente la fuente de la contaminación, por lo que el marco legal no les permite concedernos una reducción adicional de la pena. “

Dijo que las pruebas tendrían que provenir de organismos oficiales o estudios de laboratorio. “Desafortunadamente, estos estudios cuestan toneladas de dinero y llevan mucho tiempo. Después de consultar a las agencias alimentarias, resulta que ni siquiera hacen pruebas de letrozol… No hay riesgo para la seguridad alimentaria o no se sabe que el letrozol se usa en Europa porque Está prohibido aquí.”

Los estudios en ciencia animal han demostrado que el letrozol se puede utilizar para sincronizar la cría de ganado como sustituto del estradiol, pero cualquier uso en la Unión Europea es ilegal.

La AMA prohíbe el letrozol porque puede usarse para enmascarar los efectos feminizantes del uso de esteroides.

Bossuyt escribió que la AFLD aceptó que la leche contaminada podría producir un positivo por dopaje, pero no cedió en la suspensión, y lamentó la falta de apoyo de la federación belga, la agencia antidopaje, el sindicato de ciclistas CPA y la UCI.

“Como atleta, estás completamente solo”, escribió.

“Ahora todavía tengo la oportunidad de apelar, pero simplemente no tengo ni la fuerza ni el dinero para ello. La sensación de tener que librar una batalla perdida, las noches de insomnio debido a las continuas preocupaciones y el daño económico que me causa tener que gastar otro Decenas de miles de euros en un caso ya perdido me hicieron decidir dejarlo así”.