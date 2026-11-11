La función se activa mediante la aplicación Garmin Connect.


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La empresa de tecnología para bicicletas Garmin ha anunciado una asociación con la aplicación de navegación basada en el usuario, Waze, para proporcionar a los conductores que utilizan la aplicación la ubicación de los ciclistas en tiempo real.

Se espera que la colaboración aumente la seguridad de los ciclistas, alertando a los conductores sobre la presencia de ciclistas y mejor informados para reducir la velocidad y tomar las medidas adecuadas. “Al incorporar las alertas de ciclismo en vivo a Waze, brindamos a los conductores un aviso útil para que puedan reducir la velocidad, mantenerse alerta y compartir la carretera de manera segura”, dijo el vicepresidente y gerente general de Waze, Gai Berkovich.

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