La función se activa mediante la aplicación Garmin Connect.

La empresa de tecnología para bicicletas Garmin ha anunciado una asociación con la aplicación de navegación basada en el usuario, Waze, para proporcionar a los conductores que utilizan la aplicación la ubicación de los ciclistas en tiempo real.

Se espera que la colaboración aumente la seguridad de los ciclistas, alertando a los conductores sobre la presencia de ciclistas y mejor informados para reducir la velocidad y tomar las medidas adecuadas. “Al incorporar las alertas de ciclismo en vivo a Waze, brindamos a los conductores un aviso útil para que puedan reducir la velocidad, mantenerse alerta y compartir la carretera de manera segura”, dijo el vicepresidente y gerente general de Waze, Gai Berkovich.

El sistema funciona cuando los ciclistas que utilizan una de las computadoras para bicicletas compatibles de Garmin, como el nuevo conjunto de dispositivos Edge, o relojes inteligentes activan la función LiveTrack mediante la aplicación Garmin Connect en un teléfono inteligente. Si bien esto se creó para permitir a los pasajeros compartir la ubicación, la ruta planificada y otras funciones con familiares y amigos, ahora se extiende a la asociación con Waze.

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“Esta colaboración brinda mayor tranquilidad a los ciclistas al extender el beneficio de LiveTrack a los automovilistas que usan Waze para una mayor conciencia de su entorno”, se lee en el comunicado de prensa de Garmin.

“El uso compartido de la ubicación es temporal y se basa en sesiones, y la información personal del ciclista no se compartirá ni se mostrará en Waze”. También se aplica únicamente a las actividades de ciclismo al aire libre.

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En cambio, lo que los usuarios de Waze verán son 'Alertas de ciclismo en vivo' que informan a los conductores de la presencia del ciclista en la carretera, con íconos de ciclistas moviéndose en la carretera cerca de ellos.

“Garmin es conocida en la industria del ciclismo por sus productos y funciones centrados en la seguridad, y estamos entusiasmados de trabajar con Waze para llevar esta característica única tanto a ciclistas como a conductores”, dijo la vicepresidenta de marketing y ventas al consumidor de Garmin, Susan Lyman.

“Al aumentar la concientización entre ciclistas y automovilistas, esta nueva herramienta está diseñada para fomentar un entorno de conducción más seguro para los clientes de Garmin, brindando a los conductores una valiosa visibilidad en tiempo real de su paradero, ayudando a crear una experiencia más conectada para todos en la carretera”.

Waze se creó en 2009 como una aplicación de navegación basada en la comunidad, que emplea la información de viaje generada por sus usuarios para brindar las mejores opciones de navegación.

¿Qué opinas? ¿Activarás esta función en tu Garmin? ¿Realmente puede hacer que tu viaje sea más seguro? Háganos saber en los comentarios.

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