Comparamos dos de las aplicaciones específicas de entrenamiento más populares


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TrainerRoad y TrainingPeaks ofrecen un enfoque de entrenamiento basado en objetivos, que le ayuda a centrarse en eventos específicos o desarrollar un plan para cubrir toda la temporada.

También se centran en ofrecer un análisis más detallado de tu rendimiento que otras plataformas, como Zwift y MyWhoosh, y generalmente son utilizadas por ciclistas cuya prioridad es el entrenamiento y los datos o que no necesitan un mundo de entrenamiento virtual inmersivo.

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Mira el vídeo completo aquí:


Intervalos de Trainerroad con Neo 3M

TrainerRoad tiene una interfaz de perfil de rampa clásica


Captura de pantalla virtual de TrainingPeaks

TrainingPeaks Virtual te ofrece una interfaz visual, pero es menos sofisticada que Zwift


Actualizaciones de Zwift 2025

Ambas aplicaciones te permiten completar tus entrenamientos en Zwift y analizarlos en su plataforma.


Noah Scholnick, participante del campamento ECA de Vermont 2025, salta una barrera con el entrenador Andrew Strohmeyer mirando

TrainingPeaks ofrece la posibilidad de interactuar con un entrenador, como opción premium