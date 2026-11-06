Comparamos dos de las aplicaciones específicas de entrenamiento más populares

TrainerRoad y TrainingPeaks ofrecen un enfoque de entrenamiento basado en objetivos, que le ayuda a centrarse en eventos específicos o desarrollar un plan para cubrir toda la temporada.

También se centran en ofrecer un análisis más detallado de tu rendimiento que otras plataformas, como Zwift y MyWhoosh, y generalmente son utilizadas por ciclistas cuya prioridad es el entrenamiento y los datos o que no necesitan un mundo de entrenamiento virtual inmersivo.

Sin embargo, lo hacen de maneras bastante diferentes. Mientras que TrainingPeaks ofrece entrenamientos a través de su aplicación TrainingPeaks Virtual, TrainerRoad es más tradicional, con una interfaz gráfica basada en rampas más simple.

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Sin embargo, lo que destaca TrainerRoad es su selección de entrenamiento impulsada por IA. También atiende entrenamientos perdidos y horarios modificados a través de su funcionalidad Train Now.

Garmin compró TrainingPeaks en julio de 2026. No está claro cómo afectará esto a la aplicación en el futuro, pero por el momento sigue funcionando con normalidad.

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TrainerRoad vs TrainingPeaks: enfoque





TrainerRoad tiene una interfaz de perfil de rampa clásica

Tanto TrainerRoad como TrainingPeaks son mucho más potentes que aplicaciones como Zwift y Rouvy. Su objetivo es ofrecer capacitación estructurada basada en objetivos basada en el establecimiento de metas y actividades planificadas para alcanzar sus metas.

TrainerRoad ofrece entrenamiento impulsado por IA, y su aplicación evalúa su rendimiento después de cada entrenamiento y ajusta su programa de actividades futuras en función de esto. La evaluación abarca múltiples aspectos de su estado físico, no solo FTP. Esto, afirma, proporciona una evaluación más precisa de sus fortalezas y debilidades y le permite orientar sus entrenamientos con mayor precisión.

Además de planes estructurados y programados, también existe la opción Entrenar ahora, que le permite adaptar los entrenamientos a sus otras actividades de una manera más flexible.

TrainingPeaks se centra más en sus planes estructurados, que ofrecen menos flexibilidad que TrainerRoad. Hay una amplia gama de planes disponibles, pero estos son elementos con costo adicional además del acceso básico.

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TrainingPeaks no sólo trabaja con ciclistas; Ofrece entrenamiento para otros deportes de resistencia y también entrenamiento de fuerza. Existe la opción de trabajar con entrenadores presenciales para gestionar tu entrenamiento.

TrainerRoad vs TrainingPeaks: interfaz de usuario





TrainingPeaks Virtual te ofrece una interfaz visual, pero es menos sofisticada que Zwift

TrainerRoad ofrece una interfaz de usuario bastante básica mientras entrenas, compuesta por los clásicos perfiles de rampa sobre un fondo negro, con estadísticas sobre tu rendimiento. No hay interactividad con otros usuarios. Sin embargo, tienes la opción de realizar sus entrenamientos en otras plataformas (ver más abajo).

TrainingPeaks ofrece un mundo virtual con un aspecto similar, aunque menos acabado, a Zwift o MyWhoosh. Esto se puede explorar en solitario, pero también puedes unirte a otros ciclistas, unirte a viajes en grupo y chatear en la aplicación.

La física de conducción se simula, por lo que obtendrás un impulso al dibujar y los vientos en contra pueden ralentizarte. Al igual que con Zwift, también hay corredores virtuales y puedes cargar tus propios archivos GPX para recorrer tus propias rutas.

Hay las mismas rampas en intensidad que con TrainerRoad, solo que presentadas de una manera más atractiva visualmente. Si lo deseas, puedes seleccionar el modo Focus y desactivar la simulación virtual, o el modo Zen y viajar solo en el mundo virtual.

TrainingPeaks Virtual también ofrece una variedad de carreras diferentes en diferentes niveles de rendimiento, agregando un elemento de competencia a tu conducción.

TrainerRoad vs TrainingPeaks: alternativas de entrenamiento





Ambas aplicaciones te permiten completar tus entrenamientos en Zwift y analizarlos en su plataforma.

Tanto TrainerRoad como TrainingPeaks te permiten entrenar en otras plataformas, aunque necesitarás una cuenta separada para la segunda aplicación.

Los entrenamientos de TrainingPeaks se pueden realizar en Zwift, que ofrece una mayor profundidad de inmersión que su entorno virtual TrainingPeaks y todos los complementos de Zwift, como potenciadores, así como una base de usuarios más grande con los que participar o competir.

Necesitará una cuenta de TrainingPeaks y una cuenta de Zwift, pero luego los entrenamientos en su calendario de TrainingPeaks aparecerán en su programa de entrenamiento de Zwift y, una vez que haya completado un entrenamiento, se sincronizará automáticamente con TrainingPeaks para su análisis y seguimiento del progreso.

TrainerRoad también ofrece una transmisión a Zwift, de modo que los entrenamientos programados de TrainerRoad aparecen en su cuenta de Zwift y puede realizarlos allí, y luego los datos se transfieren de nuevo a TrainerRoad para realizar un seguimiento y análisis de la progresión.

TrainerRoad vs TrainingPeaks: precios





TrainingPeaks ofrece la posibilidad de interactuar con un entrenador, como opción premium

Una membresía anual de TrainerRoad tiene un precio en dólares estadounidenses y anualmente equivale a $17,45 mensuales, pero también puedes pagar mensualmente, lo que cuesta $21,99 por mes. TrainerRoad ofrece un período de devolución de dinero de 30 días.

TrainingPeaks cuesta el equivalente a $11,25 por mes si pagas por un año de acceso Premium. También puedes pagar trimestralmente, lo que aumenta el precio al equivalente de $16,33 por mes, mientras que pagar mes a mes cuesta $19,95. Nuevamente, hay un período de devolución de dinero de 30 días.

Pero con TrainingPeaks también hay que tener en cuenta el precio de sus planes de formación, que no están incluidos en el precio básico. Su plan básico y de desarrollo FTP de 12 semanas, por ejemplo, cuesta $5, mientras que el VO2max Booster cuesta $20. Otros planes pueden costar hasta $500.

TrainingPeaks tiene la opción de trabajar con un entrenador en vivo para desarrollar un plan de entrenamiento personalizado. Tres niveles de interactividad varían en precio desde $149 por mes hasta $359 por mes. La opción de menor precio pone límites a la comunicación con su entrenador, mientras que la opción más cara ofrece interacciones ilimitadas y comentarios sobre cada entrenamiento.

TrainerRoad vs TrainingPeaks: ¿Cuál deberías elegir?

El entrenamiento adaptativo de TrainerRoad y sus sofisticadas métricas resultarán atractivos para los ciclistas que quieran cierta flexibilidad en su entrenamiento basado en objetivos. Sin embargo, es una experiencia solitaria y se necesita cierta perspectiva mental para seguir un plan cuando los entrenamientos se presentan únicamente como gráficos de rampa; aunque viajar sobre otra plataforma sí que ofrece una alternativa más interesante, todo hay que decirlo.

Hay más oportunidades de interactividad con otros usuarios y con entrenadores en TrainingPeaks, lo que algunos pueden encontrar más atractivo. Sin embargo, esto aumenta el coste de acceso, por lo que es probable que utilizar TrainingPeaks sea más caro. Su análisis también es menos sofisticado que el de TrainerRoad, pero cubre una gama más amplia de deportes.