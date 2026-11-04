Hunt lleva un tiempo traspasando los límites de las mejores ruedas para bicicletas de carretera. Recuerdo haber pateado un juego de ruedas Limitless hace unos años, antes de que los neumáticos anchos de carretera realmente despegaran, y maravillarme de cómo, cuando miraba hacia abajo, podía ver más llanta que neumático. Han pasado un par de años y ahora ha salido con el juego de ruedas 5AM Limitless, donde el '5' indica aproximadamente la profundidad y el 'AM' definitivamente no significa 'Aero Mullet', sino más bien 'Aero Maximised'.

Nos guste o no, la tendencia del road mullet llegó para quedarse, y este es otro nuevo juego de ruedas con una rueda delantera más profunda que la trasera. Hunt hace algunas afirmaciones audaces, pero podemos aparcarlas por un segundo, ya que el disco de radios de carbono Ti-UD ilimitado 5AM (para darle su título completo) resultó ser las ruedas de bicicleta de carretera más rápidas en nuestra reciente prueba en el túnel de viento. Los números del túnel de viento no pueden decir mucho, así que les puse un Look Blade 795 RS equipado con Dura-Ace, en lugar de las ruedas Scope Artech 6.A con las que venía (lo sé, este trabajo es duro, miserable y horrible) y les di un buen vistazo.

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