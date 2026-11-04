Hunt lleva un tiempo traspasando los límites de las mejores ruedas para bicicletas de carretera. Recuerdo haber pateado un juego de ruedas Limitless hace unos años, antes de que los neumáticos anchos de carretera realmente despegaran, y maravillarme de cómo, cuando miraba hacia abajo, podía ver más llanta que neumático. Han pasado un par de años y ahora ha salido con el juego de ruedas 5AM Limitless, donde el '5' indica aproximadamente la profundidad y el 'AM' definitivamente no significa 'Aero Mullet', sino más bien 'Aero Maximised'.

Nos guste o no, la tendencia del road mullet llegó para quedarse, y este es otro nuevo juego de ruedas con una rueda delantera más profunda que la trasera. Hunt hace algunas afirmaciones audaces, pero podemos aparcarlas por un segundo, ya que el disco de radios de carbono Ti-UD ilimitado 5AM (para darle su título completo) resultó ser las ruedas de bicicleta de carretera más rápidas en nuestra reciente prueba en el túnel de viento. Los números del túnel de viento no pueden decir mucho, así que les puse un Look Blade 795 RS equipado con Dura-Ace, en lugar de las ruedas Scope Artech 6.A con las que venía (lo sé, este trabajo es duro, miserable y horrible) y les di un buen vistazo.

La versión corta es que respaldan en la carretera lo que prometieron en el túnel. De buen comportamiento, ágil y receptivo, sin esa molesta sensación de fragilidad que sentí debajo de mí con los Scopes.

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Hunt 5AM Limitless en Hunt Bike Wheels US por $ 2,399

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Diseño y estética

Empecemos por la estética antes de pasar al diseño; Estas son ruedas bonitas. Quizás no estés de acuerdo, pero no eres tú quien escribe esta reseña. La gran mayoría de las ruedas de carretera y gravel ahora son aros negros con un logo blanco. No sólo no son negros, sino de un encantador color azul grisáceo casi acero, sino que también son brillantes. Hace tiempo que anhelo que el carbono brillante regrese, porque es mucho más fácil vivir con él. Además, los logotipos están aplicados debajo de la laca, lo que los hace lucir y sentirse más premium. Siempre me resulta increíblemente frustrante cuando los logotipos empiezan a desprenderse de un juego de Scope Artechs con relativa rapidez, o más aún cuando un juego de ruedas Enve de 4.000 libras esterlinas simplemente tienen pegatinas de vinilo pegadas; se siente barato.

La vaga vibra gris de los años 80 continúa en los bujes, que también lucen muy elegantes con los anillos de bloqueo del rotor de disco del mismo color. Sé que la estética en realidad no influye en el rendimiento, pero creo que si somos honestos con nosotros mismos, todos queremos un juego de ruedas que mira el negocio.

Las dimensiones de la llanta están superando los límites de lo que una designación '5' puede cubrir cómodamente, con una parte delantera de 58 mm de profundidad y una parte trasera de 55 mm de profundidad. Si bien esto es técnicamente un salmonete de carretera, en la práctica ni siquiera mis ojos brillantes pueden percibir una diferencia de 3 mm en la profundidad de la llanta a menos que la bicicleta esté contra una pared y esté pensando en ello atentamente.

En cuanto al ancho, la parte delantera y trasera también difieren ligeramente, con un ancho externo de 34,5 mm en la parte delantera para una mayor estabilidad en el viento, y 30 mm en la parte trasera, lo que supongo que también es una jugada para mantener el peso bajo como sistema. Ambas llantas tienen un ancho interior de 23 mm y están enganchadas. Quizás esto no sea tan ancho como le gustaría si está superando los límites de ancho de los neumáticos de carretera, pero si está cortando algo de 28 a 32 mm, es perfecto, y sospecho que la mayoría de los que están considerando comprarlos probablemente lo sean.

El peso del sistema es de 1.212 g (574 g delante, 638 g detrás). En nuestra báscula pesaban 1.229 g, lo que sin duda está bastante cerca de lo que se afirma. También las hace 78 g más ligeras que un juego de ruedas Scope Artech 6.A, que desde hace tiempo son un referente personal por ser extremadamente aerodinámicas y muy ligeras.

Parte de este ahorro de peso se debe al bajo número de radios; sólo 15 en la parte delantera, con apenas 5 en el lado sin disco. En la parte trasera obtienes solo 18, con una relación de 2:1 en el lado de la transmisión versus el lado del rotor. De esta forma, los radios son de carbono con elementos metálicos de Ti en el extremo del buje y cabecillas de aleación ocultas en la llanta para darle otro impulso aerodinámico. Los bujes se pueden actualizar de rodamientos de acero a cerámicos de Ceramicspeed, pero vienen con sellos de bajo contacto en cualquier caso. Probé las versiones de acero.

No voy a estropear todos los detalles aerodinámicos, pero si eres un verdadero observador de vatios y quieres profundizar en cómo se comportaron estas ruedas, te imploro que vayas y leas el artículo increíblemente detallado de Josh sobre nuestra última prueba de ruedas en el túnel de viento. El breve resumen a los efectos de la revisión es que con un neumático de 28 mm instalado, estos Hunt fueron los más rápidos en la prueba. Los márgenes son pequeños respecto a la competencia, pero así caen los datos.

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Actuación

He montado bastantes juegos de ruedas muy buenos en mi tiempo, y aunque Hunt ha estado fabricando ruedas rápidas durante algún tiempo, no necesariamente ha tenido algo en el superrueda categoría hasta ahora; algo para desafiar los alcances de este mundo. Quizás esto también se deba a que hace un trabajo tan bueno al difundir sus ruedas económicas en el lugar que disminuye ligeramente sus ofertas más premium, pero aquí, con el 5AM Limitless, tiene una superrueda que está absolutamente a la altura de las mejores ruedas del mercado.

No voy a afirmar que puedo sentir la diferencia en aerodinámica entre estos y un conjunto de Artech; No puedo, y no me creerías si dijeras que puedo de todos modos, pero desde el punto de vista del rendimiento, estas son las más rápidas según los datos del túnel, y cuando se combinan con una bicicleta del calibre de la Look Blade 795 RS, volaron absolutamente. La aerodinámica es un hecho, pero son tan buenas en muchos otros aspectos que me resulta muy difícil pasarlas por alto en la conversación sobre las “mejores ruedas de carretera del mercado”.

En primer lugar, están enganchados. Di lo que quieras acerca de que sin gancho está bien si haces todo bien, y nunca he tenido un incidente con ruedas sin gancho (porque he hecho todo bien), pero prefiero tener ruedas de carretera enganchadas y tener una cosa menos de qué preocuparme. También son más anchos internamente que el nuevo Roval Rapide CLX III, lo que mi colega Tom señaló que quizás ya los hacía un poco anticuados.

También son las ruedas más livianas que probamos, además de la CRW Works Ultimo 6060. El peso no lo es todo, pero ser las más aerodinámicas y casi las más livianas también es algo importante, y en la carretera se sienten muy parecidas a las Scopes cuando las instalé en un Pinarello Dogma F; rápido en llano, y luego esa sensación de que siguen siendo rápidos en cualquier pendiente que quieras.

Las ráfagas planas son un placer, y si bien no son tan estables con el viento como los Reservas deliciosamente plácidos que monté en el Cervélo S5, se comportan extremadamente bien, pero también se sienten increíbles si te gustan las subidas con fuerza. Igualé mi mejor tiempo en mi prueba local, un sprint total de 200 m con un promedio del 12 %, con un máximo del 17 % en algunos lugares. Cierra los ojos y tendrás una rueda trepadora poco profunda e hipersensible.

Me preocupaba un poco que el bajo número de radios pudiera hacer que se sintieran un poco menos rígidos. ellos no sienten bastante tan rígido como un conjunto de Artechs, pero esto también puede ser una cuestión de percepción, ya que en general sentí que sentía menos zumbidos y parloteos en la carretera a través de ellos, lo cual a mis ojos es algo bueno. Son lo suficientemente rígidos para sprints a toda velocidad y se sienten muy bien en las curvas sin estar demasiado nerviosos.

Ellos también están callados. En el pasado tuve un conjunto de bujes Hunt que eran tan ruidosos que hacían llorar a un niño pequeño cuando pasaba. Los Scopes son incluso más ruidosos que esos, pero los concentradores Chase SLC aquí solo son moderadamente ruidosos. Si por mí fuera, guardarían silencio, pero no es así como funcionan los trinquetes. El ángulo de compromiso de 7,5º es suficiente para la carretera y nunca sentí que estaba atrapado flotando entre los dientes.

También me complace decir que probé accidentalmente la durabilidad de estas ruedas. Después de una sesión de sprint en la colina el miércoles por la noche, seguida de un par de cervezas, fui a comprar un delicioso estofado de Szechuan para llevar. Estaba tan distraído por la promesa de un caldo caliente, sabroso y adormecedor (y absolutamente nada que ver con las cervezas con el estómago vacío después del ejercicio) que me metí directamente en la acera. No fue demasiado rápido, pero sí difícil, y me complace decir que no se me cayó la sopa ni me rompí la rueda delantera.

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Valor

Más aerodinámico que cualquier otra cosa que probamos. Más liviano que todos los modelos que probamos excepto uno, con un rendimiento en la carretera que respalda los números de las pruebas de laboratorio, combinado con una buena apariencia, y todo por un precio más económico que el equivalente de Reserve, Parcours, DT Swiss, Roval, Scope, Vision y Syncros. Las únicas ruedas más baratas que probamos fueron las de marcas chinas y no funcionaron muy bien en términos aerodinámicos. Incluso con la actualización de los rodamientos cerámicos, siguen siendo más baratos que la mayoría en este rango de rendimiento, por lo que es difícil no darles la máxima puntuación por su valor.

Estoy escribiendo esto asumiendo, por supuesto, que lo que buscas el más rápido, o de hecho el mas ligero. Hay muchas posibilidades de que haya presupuestado mucho menos de £ 2 mil y su mente esté divagando y, en términos generales, las diferencias son tangibles, pero pequeñas, en comparación con las ruedas más baratas. Si bien no hemos comparado directamente, el abismo de potencia será fácilmente superable, tal vez un par de vatios en realidad, y también una pequeña penalización de gramos gracias a la ley de rendimientos decrecientes. A pesar de esto, es difícil no verlas como ruedas con una relación calidad-precio excepcional, dado su buen desempeño frente a una competencia mucho más premium.

Veredicto

Creo que estas podrían ser las mejores ruedas de carretera del mercado en este momento. Quizás Hunt no tenga el prestigio de marca de Reserve, Roval o Vision, pero ha creado un juego de ruedas que se desplaza fantásticamente en todo terreno, con cifras aerodinámicas y de peso sensacionales que superan a la competencia en casi todas las circunstancias, y todo por un precio que también es más bajo que el de casi toda la competencia principal.

Mi advertencia al respecto es que, por ejemplo, si estuvieras construyendo un S-Works Tarmac SL9, entonces se habrá diseñado un conjunto de Rovals para trabajar con ese marco de una manera que pueda superar lo que estos son capaces de hacer. Lo mismo ocurre con los Reserves del Cervélo S5, pero aun así la diferencia de precio es tal que podría pasarlo por alto, ya que hay casi £1.000 entre estos y un juego de Rovals.