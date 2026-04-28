Con hasta $1,800 de descuento, la Pinarello Grevil F cumplirá muchos requisitos para cualquiera que busque una bicicleta para hacerlo todo, en casa compitiendo en Unbound Gravel o cargada para aventuras de varios días en bicicleta, ahora está a un precio de ganga.

Es seguro decir que Italia es el hogar espiritual del ciclismo, con marcas legendarias y dignas de babear como Bianchi, Colnago, Willier y, por supuesto, Pinarello que producen algunas de las mejores bicicletas de carretera del planeta.

La Pinarello Dogma F ocupa un lugar muy codiciado en nuestra guía de compra de bicicletas de carretera, y para los amantes de la carretera no les dejará mucho cambio desde alrededor de $ 15,000. Sin embargo, si está buscando un precio más manejable y esa marca icónica de Pinarello, entonces su bicicleta de gravel Grevil ofrece actualmente grandes descuentos en Competitive Cyclist.

Compra el Pinarello Grevil F con un 35 % de descuento en Competitive Cyclist.

El Pinarello Grevil F5 GRX 610 y su hermano, el Grevil F7 GRX 820, tienen un 35% de descuento. Esto reduce el F5 a solo $ 2875, desde su MSRP de $ 4400, y un ahorro de $ 1525.

El F7 ha bajado a $3,400 desde su MSRP de $5,200, y es un gran ahorro de $1,800. Entonces, si está buscando una de las mejores bicicletas de gravel que ahora tenga un precio más parecido al de una de las mejores bicicletas de gravel económicas, con estas reducciones, la Pinarello Grevil F es más que digna de su consideración.

A continuación, he vinculado las ofertas disponibles en Competitive Cyclist. El tamaño se muestra como disponible en toda la gama de tamaños, desde 50-60 en el F7 y 47-60 en el F5. Como todas las mejores ofertas de bicicletas, estas son solo hasta agotar existencias.

Para obtener algunas ofertas que mejoren los ahorros adicionales, Competitive Cyclist también ofrece un reembolso del 10 % cuando te unes a su Summit Club y envío gratuito en pedidos superiores a $ 150.

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El Grevil F apareció el año pasado en Unbound Gravel, el evento de gravel más importante del mundo, celebrado en Emporia, Kansas. Noticias de ciclismo El editor asociado Josh Croxton, con ojos de águila, estaba en Emporia y vio a un puñado de atletas patrocinados por la marca en versiones pintadas a medida del Pinarello Grevil F.

Josh informó que en lugar de ser un modelo completamente nuevo, el nuevo Grevil F es una actualización del modelo existente. Pinarello dice que la Grevil es la bicicleta que puedes montar desde el amanecer hasta el atardecer, en carreras, aventuras y todo lo demás. La Grevil F tiene mucho que ofrecer como bicicleta de gravel de alto rendimiento, pero también es versátil para tareas de entrenamiento en carretera e incluso en invierno. A estos precios, también obtendrás la impresionante herencia italiana de Pinarello, que seguramente llamará la atención en tu lugar de café local.

Ambos modelos cuentan con el mismo cuadro de carbono, que según Pinarello ofrece una combinación de capacidad aerodinámica para carreras de grava con un diseño diseñado para la velocidad y la eficiencia, y un equilibrio de rigidez con amortiguación de vibraciones perfecto para carreras de grava, eventos de resistencia y días de entrenamiento rápido.

El F7, más costoso, tiene una construcción de carbono T900 UD, y el F7 tiene el cuadro de carbono T700 UD, con la misma geometría específica de grava, que acorta el alcance y eleva la pila, ofreciendo lo que, según afirman, es una posición estable y potente que mantiene la precisión del manejo sobre superficies sueltas.

Ambos modelos también se benefician de una cabina MOST con integración TiCR y una tija de sillín aerocarbonada del mismo color.

Por otra parte, el F7 viene con transmisión Shimano GRX 820 2×12, ruedas Fulcrum Rapid Red 500DB y neumáticos Maxxis Rambler. El F5 tiene una transmisión Shimano GRX 610 2×12 y la misma combinación de ruedas y neumáticos.

Las ofertas destacadas de Pinarello son solo en EE. UU., pero a continuación encontrará los mejores precios en Pinarello Grevil F de otros minoristas, según su moneda y ubicación.