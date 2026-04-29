Record comparte muchas de las mismas características que el Super Record de primer nivel, pero cuesta mucho menos.

Campagnolo ha anunciado hoy el regreso del grupo Record a su programación. El año pasado, el famoso grupo de segunda categoría abandonó la gama Campagnolo, para decepción de algunos aficionados de toda la vida, después de haber sido un pilar durante varias décadas.

Sin embargo, Campagnolo ha anunciado ahora su regreso. La nueva plataforma reflejará las opciones de grupo Super Record de gama alta existentes, pero los componentes Record actualizados costarán mucho menos.

La actual gama de carretera Campagnolo comienza con los grupos mecánicos Chorus de llanta y frenos de disco, Super Record, en varias versiones, y luego domina el resto de la gama.

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Campagnolo Record 13, como siempre, se ubicará entre los dos niveles.

Tiene 13 velocidades y tiene la misma estructura de componentes que la 'plataforma' Super Record de 13 velocidades que se lanzó a finales de octubre del año pasado.

La marca dice que este lanzamiento refleja un nuevo “enfoque simplificado”. Comparte gran parte del mismo lenguaje de diseño, compatibilidad de componentes y velocidad de cambio que el Super Record 13, con las diferencias clave en el peso, los materiales y el acabado.

Record 13 se une a Super Record 13 como los únicos grupos de 2×13 velocidades disponibles comercialmente, aunque ahora hay disponibles equipos de carretera y grava de uno y dos pasos como parte de la plataforma Record 13.

Este es también el primer comunicado de Campagnolo desde que publicó un comunicado a principios de febrero proporcionando una actualización sobre la reestructuración interna de la empresa, refutando los rumores de despidos masivos que habían circulado en 2025.

Estarán disponibles cinco permutaciones diferentes del grupo. Hay disponibles grupos 2×13 de carretera y todoterreno. Luego hay tres opciones únicas: grava, carretera y X-road.

Campagnolo afirma que Record pesa entre 208 y 348 gramos más que Super Record, dependiendo de la configuración, y que su velocidad de cambio es tan rápida como la de su compañero estable, que ahora se considera el más rápido del mercado después de que Campagnolo construyera su primer grupo Super Record WR, que recibió críticas tibias.

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El equipo Record utilizará tres desviadores diferentes en los cinco grupos. Todos los grupos son electrónicos y se afirma que la autonomía de la batería es de 750 km. Está el desviador Record estándar, que se puede encontrar en el grupo 2×13, una versión separada con un nanoembrague para una mayor retención de la cadena en todo terreno, luego el desviador 'Record X' para los grupos 1X de grava y carretera, que es compatible con los casetes de 42 o 48 dientes gracias a una jaula más larga; También utiliza un nano embrague. También hay total compatibilidad con todos los casetes Super Record.

Es una historia similar con los platos; nuevamente todos son compatibles con Super Record. Hay siete opciones para dos por, que comprenden 45/29, 48/32, 50/34, 52/36, 53/39, 54/39 y 55/39. Los platos aerodinámicos one-by están disponibles en tamaños 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52.

Las longitudes de biela están disponibles en 165, 170 y 172,5 mm, y la marca ha abandonado el tamaño de 175 mm. Hay una opción de medidor de potencia. El medidor de potencia Record PWM tiene una precisión afirmada de +/- 2%, en comparación con el 0,5% que posee SR.

Visualmente todo es muy parecido; Hay algunos logotipos destacados, en particular el gran logotipo 'Record', que se encuentra en el juego de platos. El precio es considerablemente más bajo y Campagnolo dio una visión interesante de las diferencias entre los dos grupos, particularmente en cuanto al peso y los materiales utilizados en la construcción.

El eje del juego de platos Record, por ejemplo, es de acero, a diferencia del de titanio del SR 13. El casete ha recibido menos tiempo de mecanizado, abaratando costes y añadiendo un poco de peso, en torno a los 40 gramos según versión. Los pasadores de la cadena son sólidos, no huecos, aunque no temas, todas las cadenas vienen con un eslabón de alimentación.

Los desviadores traseros utilizan menos fibra de carbono y titanio, y el eslabón externo de aluminio está forjado, no es de aluminio CNC. Las poleas también utilizan cojinetes de acero inoxidable en lugar de cerámicos.

Super Record es la cima, titanio y fibra de carbono por todas partes, y es, en palabras de Campagnolo, “un grupo loco”. Si quieres comprarlo, entonces genial. Record sigue siendo Record, sólo que es una opción menos extrema y más mesurada.

Entonces, ¿cuánto cuesta esta opción menos extrema?

Actualmente solo tenemos precios para la UE, pero un grupo de carretera Record 2×13 tendrá un precio de venta al público de 2.699 €, una cantidad bastante más barata que los 4.300 € que te costará el SR13. A valor nominal, son 1.601 € menos.

A continuación se muestra un desglose de cada versión de grupo. Actualmente no tenemos precios de componentes individuales.

Récord 2×13 Carretera: desde 2.699 €

Record X 1×13 Gravel: desde 2.129€

Record X 1×13 Carretera: desde 2.129€

Record 1×13 Road: desde 2.335€, disponible a partir de julio de 2026

Record 2×13 All Road: desde 2.765€, disponible a partir de julio de 2026

Todos los grupos están disponibles con platos y bielas con medidor de potencia, lo que añadirá 600 € al coste total del grupo.

El punto de entrada es desde 2129 €, lo que coloca a Record en el mismo rango de precios que SRAM Force AXS en PVP, y ciertamente hace que el grupo sea una opción más viable para las bicicletas OEM y los consumidores en general.

Parece que el plano ya está ahí. ¿Podría este lanzamiento ser una señal de lo que vendrá para Campanolo en lo que respecta a ofertas de grupos más asequibles?