“Siento que en las cronos de un día, si puedo llevarlos también a las Grandes Vueltas, ganaría aún más”

Mientras mira hacia su segunda temporada con Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel ha echado la vista atrás a 2026 y su cambio a un nuevo entrenador.

El antiguo entrenador de Evenepoel, Dan Lorang, partió hacia Lidl-Trek durante la primavera, mientras que su equipo contrató a Tim Heemskerk de Visma-Lease a Bike. El cambio pareció rendir dividendos para el belga, ya que obtuvo el segundo puesto, el mejor de su carrera, en el Tour de Francia, además de asegurar el dominio en la contrarreloj del Campeonato Mundial y el oro en el Campeonato Europeo.

hablando en El podcast especializado La semana pasada, Evenepoel habló sobre el cambio de entrenador y los beneficios que le ha brindado el entrenamiento de Hemskirk.

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“Ese fue un cambio bastante difícil, debo decir. Obviamente, fue un cambio muy, muy grande. Los primeros 10 días fueron bastante difíciles para adaptarse a su forma de pensar y para él adaptarse a la mía y conocerse en tan poco tiempo para un evento tan grande. Todo transcurrió sin problemas, pero siempre es extraño al principio.

“Creo que he aprendido mucho de él en el aspecto de las Grandes Vueltas. Creo que también le estoy haciendo aprender cosas sobre las carreras de un día. En las Grandes Vueltas, ha hecho muchas cosas buenas y ahora está segundo conmigo. Demuestra que sabe lo que está haciendo en las Grandes Vueltas, sin duda”.

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Hemskirk aumentó el rigor en ciertas partes del régimen de entrenamiento de Evenepoel para ayudarlo a alcanzar otro nivel.

“Ha sido muy estricto en el entrenamiento. Si haces 15 minutos más, a él realmente no le importaba. Pero en términos de intervalos, acertó, no como 10 vatios por encima porque podría matarme porque estaba construyendo muy lentamente. Fue realmente como confiar en el proceso”, dijo Evenepoel.

“Está realmente comprometido y le apasiona lo que hace. También me motiva porque si siento que alguien está tan motivado conmigo, también despierta la motivación dentro de mí”.

Ahora el objetivo del joven de 26 años es dar el salto al siguiente nivel en las carreras, lo que significaría competir con el cinco veces campeón Tadej Pogačar de forma más pareja y consistente.

Evenepoel utilizó un ejemplo de su especialidad, la contrarreloj, para ilustrar su punto.

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“Lo que estoy haciendo en las contrarrelojes de un día, realmente me gustaría llevarlo a las contrarreloj de las Grandes Vueltas también en términos de rendimiento. Siento que en las contrarreloj de un día, si puedo llevarlas también a las Grandes Vueltas, ganaría aún más”, dijo.

“Necesitamos encontrar este tipo de forma y base de potencia, y luego en un súper día sería aún mejor. Lo que ahora es muy bueno, me gustaría tenerlo como mi estándar. Creo que eso es algo que durante el invierno tendremos que ver cómo, cuándo y por qué podemos, o tal vez no, hacer eso”.

El objetivo principal de la temporada 2027 de Evenepoel probablemente sea regresar al Tour, donde debería enfrentarse a Pogačar, así como a Jonas Vingegaard y Paul Seixas. Con 71 kilómetros de contrarreloj en Francia, no sorprende que Evenepoel vea una oportunidad en Francia el próximo mes de julio.

“Creo que ya es un gran paso adelante en comparación con el año pasado, y el año anterior fue incluso menor”, afirmó.

“La primera contrarreloj no es nada técnica, es larga y recta, así que es algo que realmente me conviene. Luego, la de Toulouse es bastante plana hasta el final de una subida, una subida un poco dura, creo que la hicimos en el Tour de 2025. Creo que es una subida de tres minutos, así que es algo que también me conviene”, dijo sobre el par de contrarreloj.

“Necesitamos hacer una estrategia para llegar a las dos cronos lo más frescos posible, dejar caer el martillo a lo grande y luego ver qué nos deparará el resultado en términos de diferencias en la general.

“Demuestra que puedo tomar una pequeña ventaja antes de ir a los Alpes, lo que ayudaría y me daría algo de comodidad. Algunos días en el Tour del año pasado tuve cierto nivel, especialmente en la etapa que gané y en la contrarreloj. Creo que esos fueron mis mejores días en el Tour, así que ese debería convertirse en mi estándar”.

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