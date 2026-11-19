El acuerdo de cinco años será el más largo en la historia del equipo, ya que las marcas de energía llegan a un acuerdo “muy, muy rápido”

FDJ United-Suez se convertirá en TotalEnergies-FDJ United en 2027 y en adelante después de llegar a un importante acuerdo de cinco años para llevar a la compañía energética francesa al pelotón femenino por primera vez.

La asociación se anunció el lunes por la tarde, con TotalEnergies reemplazando a Suez como patrocinador principal y encontrando su camino de regreso al patrocinio principal de un equipo ciclista muy poco después de no renovar su relación con el ProTeam TotalEnergies masculino.

El acuerdo, que cuenta el director del equipo Stephen Delcourt ciclismonoticias sólo se formó en las últimas semanas y meses, marca un hito importante en la historia del equipo francés, que ha pasado de ser un equipo pequeño en 2006 al equipo más exitoso de 2026, con un rápido crecimiento, especialmente en los últimos cinco años.

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“Hoy estamos increíblemente orgullosos. Una de las mayores historias de éxito empresarial de Francia es unirse a nuestro equipo: TotalEnergies que, junto con FDJ UNITED, apoyará nuestras ambiciones nacionales e internacionales durante los próximos cinco años”, afirmó Delcourt en un comunicado de prensa.

“Este nuevo capítulo en la historia de nuestro equipo nos permite establecernos en la cima del deporte mundial y también continuar cumpliendo con los dos objetivos de nuestra razón de ser: destacar el deporte femenino e inspirar a los jóvenes a ver el deporte como un medio para la realización personal y profesional”.

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Los actuales patrocinadores principales, Suez, se marcharán como resultado de la nueva asociación, y Delcourt añadió: “También me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento al Grupo SUEZ, que nos ha ayudado a lograr tanto desde 2022”. FDJ United, que ha sido el patrocinador principal del equipo desde 2017, continuará como segundo socio nominal.

El último patrocinador importante para el equipo francés llega apenas unos meses después de que Red Bull diera su primer paso en el ciclismo femenino con una asociación de cascos con el equipo.

“Fue muy, muy rápido”

Cambiar de patrocinador principal no estaba necesariamente en las cartas para 2027, explicó Delcourt, hablando con ciclismonoticias más temprano el lunes, pero la oportunidad de asociarse con TotalEnergies surgió durante el verano.

“Fue después del Tour de Francia, pero fue más después de la temporada”, dijo. “Sabemos que TotalEnergies estaba realmente interesado en invertir en el deporte femenino y en el ciclismo femenino, porque ya son socios de ASO para el Tour de Francia y la Paris-Roubaix Femmes, por lo que tenemos la misma red y hay eventos en los que estamos juntas.

“Así que tuve una conversación especial con el CEO y después fue muy natural que habláramos sobre cómo podemos trabajar juntos, pero de hecho fue muy, muy rápido; si me llamaste hace un mes, no pude hablar sobre eso, no era un proyecto claro. Pero cuando alguien quiere lo mismo y tiene los mismos valores, entonces quieres crecer juntos”.

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Firmar un acuerdo por cinco años es particularmente significativo, ya que muchos acuerdos en el pelotón profesional (incluso acuerdos con patrocinadores principales) solo se firman de acuerdo con el ciclo de licencia WorldTour, pero Delcourt ha asegurado el acuerdo más largo en la historia de su equipo para garantizar su futuro.

“Firmar por cinco años, especialmente en este momento de la economía mundial, es realmente cómodo para nosotros y es una señal importante para el ciclismo femenino. Creo que es realmente importante para nuestra disciplina que dos empresas francesas líderes con huellas y objetivos internacionales realmente fuertes inviertan en el ciclismo femenino.

“2025 y 2026 fueron temporadas increíbles, así que después de eso, después de estos últimos seis años, tener la señal de firmar con una gran empresa como TotalEnergies por cinco años, para nosotros, guau, es más que una victoria. O tal vez sea la victoria número 34”.

TotalEnergies se retira del pelotón masculino e invierte en el pelotón femenino

TotalEnergies pondrá fin a su patrocinio principal del equipo masculino de larga trayectoria de Jean-René Bernaudeau a finales de este año, después de haber comenzado su patrocinio en 2016 con Direct Energie, una empresa que fue adquirida en 2018 por el gigante energético entonces conocido simplemente como Total.

TotalEnergies también es patrocinador no principal del equipo Netcompany Ineos, que aparece en la camiseta del equipo británico desde mediados de 2025, con informes en los últimos 18 meses de que se estaba explorando un paquete de patrocinio más grande. No está claro cómo esta última noticia deja esa relación particular. ciclismonoticias se ha puesto en contacto con TotalEnergies para mayor claridad.

En cualquier caso, es significativo que un patrocinador a largo plazo del pelotón masculino se centre ahora en las carreras femeninas.

“Después de más de 10 años de apoyar al equipo masculino de TotalEnergies, continuamos nuestro compromiso con el ciclismo adoptando el ciclismo femenino”, afirmó Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies.

“TotalEnergies se complace en promover la visibilidad y el crecimiento del ciclismo femenino al más alto nivel del mundo. Estamos orgullosos de apoyar las ambiciones de estos campeones y de compartir los valores que apreciamos: espíritu de equipo, mentalidad de rendimiento y determinación de avanzar juntos. Esta asociación también refleja nuestro compromiso de darle a las mujeres el lugar que les corresponde, tanto en el deporte como dentro de nuestra empresa”.





Para Delcourt, esto es el resultado de la creciente popularidad y entusiasmo en torno a las carreras femeninas, que a menudo se elogian como más emocionantes que sus contrapartes masculinas.

“Para mí, es muy importante que todo el mundo entienda que el ciclismo femenino ofrece ahora un tipo diferente de espectáculo y rendimiento. La semana pasada estaba escuchando un podcast sobre ciclismo en la radio francesa y me dijeron que es muy, muy interesante seguir el ciclismo femenino porque nunca sabemos lo que puede pasar. Siempre hay un espectáculo”.

Delcourt también espera que la llegada de otro patrocinador de alto perfil al ciclismo femenino pueda aportar visibilidad y beneficios al deporte en todos los niveles, no sólo para su equipo.

“Realmente espero que este anuncio pueda beneficiar a todas las áreas del ciclismo femenino – para los otros WorldTeams pero también para los equipos continentales, equipos junior, para todas las federaciones – que ahora las empresas puedan invertir en el ciclismo femenino. Realmente espero que cuando otras marcas vean que TotalEnergies quiere invertir, (piensen) 'Oh, tal vez necesitemos mirar el ciclismo femenino' e inviertan, porque no quiero crecer si los demás no crecen. Necesitamos que todo el ecosistema crezca juntos”.

Compromiso con el crecimiento en más de un sentido

Aún no está decidido cómo será el crecimiento en la nueva era TotalEnergies para el equipo FDJ, sobre todo porque la planificación apenas ha comenzado, pero Delcourt dejó claro que no se tratará de salir inmediatamente y comprar nuevos corredores llamativos.

“En primer lugar, a corto plazo, necesitamos invertir y estructurar la empresa porque somos un gran equipo a nivel deportivo, pero también necesitamos crecer como empresa”, afirmó.

“Queremos estructurar más el lado administrativo y financiero del equipo y los departamentos del equipo para mejorar también como empleador y ser un lugar cómodo para mi personal. Llegará un nuevo entrenador de rendimiento, llegará un nuevo director financiero. Queremos ayudar también a todos mis directores de logística a optimizar y a ser eficientes. Así que para mí, ese será mi pasatiempo durante el primer trimestre de 2027, comenzar el proyecto de próxima generación”.

Dicho esto, ampliar su estructura deportiva y de desarrollo está sin duda en la lista de esperanzas del equipo para el futuro, y el lanzamiento de su brazo de ciclocross Specialized TMRW ya está sentando las bases para un posible equipo de desarrollo de carreteras.

“Comenzamos (ese proceso) antes que TotalEnergies porque también comenzamos un equipo de ciclocross y el nombre del equipo de ciclocross es Specialized TMRW; existe la palabra 'mañana' y es importante. El equipo es un proyecto de mañana, porque para nosotros ser buenos ahora es bueno, pero también queremos ser buenos mañana.

“Ahora, con una asociación de cinco años con TotalEnergies, tenemos los recursos para trabajar de manera eficiente y crear algo. No sé exactamente qué queremos hacer con la formación en general, pero realmente queremos invertir en la próxima generación para que sea buena en el presente y en el futuro. Estoy muy entusiasmado con esta parte”.

TotalEnergies-FDJ United presentará su nueva camiseta y marca en diciembre.

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