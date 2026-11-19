Después de seis temporadas en el nivel WorldTour femenino, Dygert firma un contrato de dos años con el equipo continental

La campeona mundial multidisciplinaria y olímpica Chloé Dygert volverá a competir durante las próximas dos temporadas con el Blue Ridge TWENTY28 de Virginia, con sede en EE. UU., el equipo continental de la UCI donde comenzó su carrera como talento mundial emergente en 2015.

El nativo de Indiana compitió en el equipo de desarrollo juvenil de la entonces marca TWENTY16, que también tenía una lista que incluía a Kristin Armstrong, tres veces medallista de oro olímpica y entrenadora de Dygert en ese momento. Dygert tuvo su gran temporada a la edad de 18 años cuando arrasó con títulos juveniles en contrarreloj y carrera en ruta tanto en los Campeonatos Nacionales de Ruta de EE. UU. como en los Campeonatos Mundiales, este último la impulsó al escenario mundial en Richmond, Virginia.

Nicola Cranmer, quien fundó el programa TWENTY28 en 2005, confirmó que Dygert había firmado un contrato de dos años, cerrando así su círculo en el programa con un objetivo firme en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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“Chloé tiene un don dado por Dios y nunca he dudado de su capacidad para lograr cosas extraordinarias. Su talento y compromiso, combinados con el entorno adecuado, marcan la diferencia. Nuestro objetivo es proporcionar la infraestructura para rendir al máximo”, afirmó Cranmer.

“Juntos, hemos aprendido lo que se requiere para competir al más alto nivel y trabajaremos estrechamente con el equipo nacional de EE. UU. para prepararnos para LA 2028. Los mejores capítulos de Chloé aún están por delante y estamos emocionados de que esté de regreso en casa”.

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Durante las últimas seis temporadas, Dygert ha formado parte del equipo Canyon-SRAM en el Women's WorldTour, donde vivió una montaña rusa de altibajos, dentro y fuera de la bicicleta, tras un accidente catastrófico en la contrarreloj del Mundial de Ruta UCI 2020 que podría haber acabado con su carrera.

A pesar de múltiples cirugías, una extensa rehabilitación y más contratiempos, Dygert demostró una extraordinaria resiliencia, añadiendo dos títulos más de Campeonato Mundial y tres medallas olímpicas a su notable palmarés, incluido el oro en persecución por equipos en París en 2024.

“Volver a casa en TWENTY28 significa más para mí de lo que realmente puedo expresar con palabras. Nunca he dejado de creer en lo que puedo lograr”, dijo Dygert en un comunicado del equipo.

“Nicola (Cranmer) creyó en mí desde el principio y nunca ha dejado de hacerlo. Estoy agradecido con ella y el equipo por darme la bienvenida a casa y apoyar mi salud, mi recuperación y mis objetivos. Quiero darme todas las oportunidades para descubrir de lo que soy capaz y no puedo pensar en un lugar mejor que donde empezó todo”.





Durante su tiempo con los programas TWENTY16 y TWENTY20, Dygert ganó 10 títulos de Campeonato Mundial en ruta y pista, una medalla de plata olímpica en persecución por equipos en los Juegos de Río 2016 y numerosas victorias internacionales. Esos años representan 10 de sus 12 títulos mundiales hasta la fecha y establecieron las bases para una carrera definida por el éxito al más alto nivel del deporte.

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“No sé qué me depararán los próximos dos años, pero sé que quiero darme todas las oportunidades posibles para descubrirlo. Y no puedo pensar en un mejor lugar para hacerlo que donde empezó todo”, añadió Dygert.

El equipo colaborará con USA Cycling en su preparación en ruta y en pista, dando forma a un programa de carrera y entrenamiento en torno a su salud, rendimiento y ambiciones para Los Ángeles. El regreso de Dygert refuerza el compromiso de larga data de TWENTY28 de desarrollar talentos jóvenes y apoyar a los atletas en múltiples Olimpíadas, y el nombre del equipo cambia cada cuatro años para reflejar el próximo ciclo.

En las próximas semanas, se anunciará la plantilla completa del equipo Blue Ridge TWENTY28 de Virginia 2028, que regresará para una duodécima temporada a nivel continental femenino.