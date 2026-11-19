No hay duda de que, con sólo 20 años, Paul Seixas parece uno de los candidatos más probables a heredar la posición que actualmente ocupa Tadej Pogačar como ciclista número uno del ciclismo. Pero incluso con su confianza garantizada como el ganador más joven del Monumento desde 1944, la estrella francesa puede admitir que ganar el Tour de Francia sigue siendo un sueño fuera de su alcance por el momento.
Cuarto en su debut y el titular más joven en 89 años en el Tour de Francia este año, Seixas cumplió su promesa de terminar un puesto por debajo del podio, detrás de Pogačar, Remco Evenepoel y el otro heredero más probable de la corona del esloveno, su compañero de equipo en los Emiratos Árabes Unidos, Isaac del Toro, que solo tiene 23 años.
Seixas estuvo en Japón como una de las estrellas principales de los criterios del Tour de Francia en Singapur y Saitama, en esta última carrera hizo un movimiento en la última vuelta para ganar por delante de Brandon McNulty. Hablando ante un pequeño grupo de medios de comunicación anglófonos, entre ellos ciclismonoticiasen Japón, Seixas dio una idea de sus objetivos para la temporada 2027, y el Tour ni siquiera es un objetivo definitivo por el momento, mientras sopesa sus opciones para la carrera que más quiere ganar: la carrera en ruta del Campeonato Mundial.
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“Dije el Campeonato del Mundo porque es el hogar de mis abuelos. Son los padres de mi padre, y es por su lado que comencé a andar en bicicleta, así que es muy importante para mí”, dijo Seixas.
“Y es una oportunidad única para mí porque creo que tal vez sea mi única oportunidad de hacer un Campeonato Mundial allí, y sería muy importante también para los franceses”.
“Diría que tal vez sea uno de mis principales objetivos el próximo año, y tal vez mi objetivo principal. Pero supongo que veremos cómo va. Hablaré de ello con mi entrenador para ver cuál es la mejor manera de abordar este Campeonato Mundial. Aunque quiero hacer un Grand Tour, que será, por supuesto, uno de mis principales objetivos del año, tendremos que ver cómo podemos lograrlo”.
Si bien su futuro más allá de 2027 sigue siendo una incógnita, Seixas ha disfrutado de este período de “vacaciones” en el que no ha tenido que pensar en dónde correrá a partir de 2028. Sin embargo, cuando regrese a casa desde Japón, la idea se centrará inmediatamente en las negociaciones contractuales y en la planificación de su próximo calendario de carreras.
“Los (medios) están hablando de ello, pero dije que todavía estoy de vacaciones, en realidad, y no pensé mucho en esto”, dijo.
“Cada año hacemos el plan alrededor de diciembre. Hablaremos mucho con mis directores deportivos y el jefe de los entrenadores del equipo. Pero por el momento, no pensé mucho. Creo que hay algunas posibilidades en torno al Mundial y, por supuesto, haré un Gran Tour, pero por el momento no sé cuál haría honestamente”.
“De momento no puedo ganar el Tour”
Lo que es seguro es que el primer maillot amarillo de Francia en la carrera masculina desde Bernard Hinault en 1981 y un maillot arcoíris son los objetivos a largo plazo de Seixas, pero ciertamente ve este último como el más alcanzable.
Realista sobre las mejoras que tendría que hacer para estar al nivel de Pogačar durante tres semanas, Seixas muestra más signos de su madurez, pero al ritmo que mejoró en 2026, no se le descarta dar otro gran salto en capacidad en 2027.
“Mi mayor objetivo a largo plazo es ganar el Tour de Francia, pero siempre lo digo como si fuera un sueño por el momento porque no puedo (ganarlo). Pero es mi mayor sueño, así que es mi mayor objetivo a largo plazo”, dijo.
“Es un sueño, y por el momento, con lo que mostré este año, no puedo ganar el Tour. Pero no podemos saber qué puede pasar después, así que intentaré hacer algunos progresos y luego veré qué pasa. Pero creo que es más bien un objetivo a muy largo plazo, y necesito estar en el inicio del Tour de Francia para soñar con ganarlo. Cualquier cosa puede pasar, pero por el momento, no pienso en esto”.
Incluso sin conocer su calendario todavía, señaló una posible apertura italiana para su temporada 2027 al pensar en cuáles podrían ser algunos de sus objetivos a corto plazo.
“Realmente no podemos hablar de objetivos a corto plazo porque es como en marzo, por lo que es difícil. Pero sé que lo haré, estoy bastante seguro de ello, no lo sé por el momento porque no hice el plan, pero creo que haré Strade Bianche y luego Tirreno”, dijo Seixas.
“Entonces este es un objetivo a corto plazo porque, un mes antes de esta carrera, no competiré, así que es un objetivo a corto plazo, no a largo plazo”.
Con victorias en La Flèche Wallonne, Itzulia Basque Country e Il Lombardia entre sus impresionantes éxitos cuando era adolescente, Seixas, ahora de 20 años, en su tercer año como profesional del WorldTour esperará saltos similares en su forma. Al igual que sus posibilidades de ganar el Tour, Seixas sabe que aún no es el mejor corredor del mundo, pero por su forma de hablar está claro que eso es lo que busca.
“Quiero decir, tendré expectativas, pero no sé si todavía puedo progresar como el año pasado y este año”, dijo, después de irrumpir en los niveles superiores del deporte en un tiempo sin precedentes.
“Supongo que ya veremos, pero trabajaré aún más duro para intentar dar un paso de nuevo. Luego depende de cómo vaya, pero ya estoy en un buen nivel. Por supuesto, no soy el mejor del mundo, pero puedo competir al más alto nivel. Así que supongo que simplemente trabajaré y veré si estoy progresando durante el invierno, y después de eso tal vez veré dónde puedo poner mis expectativas”.
My Bike asistió al criterio Saitama del Tour de Francia con un paquete de invitación/medios de comunicación de ASO que incluía viaje y alojamiento. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no estuvo sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador ni de ningún patrocinador; no se prometió ni se dio a cambio ninguna cobertura favorable.
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