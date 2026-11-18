La colisión entre Samuel Leroux y Timothy Dupont hace que el belga se pierda la victoria en Panne Beach Endurance

Puede que la temporada de carretera de 2026 haya quedado atrás, pero todavía hay drama en las carreras en otros lugares a medida que llega el invierno.

Por supuesto, la primera escala es el ciclocross, que domina la atención en Bélgica y los Países Bajos hasta el Campeonato Mundial de ciclocross en Oostende en enero. Pero también hay emoción en otros lugares, como lo demostró el domingo la carrera De Panne Beach Endurance, una de las carreras de playa más importantes del invierno.

El profesional de carretera Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) parecía estar listo para vencer a otros 1.000 corredores y conseguir la gran victoria justo al final de la 30ª edición de la carrera. Eso fue hasta que el corredor francés Samuel Leroux chocó contra él a pocos metros de la meta.

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A la vista de la línea, los neumáticos de Leroux se deslizaron cuando la pareja tomó la última curva de la carrera, que estaba fuera de la arena y sobre una superficie de ladrillos. Dupont tenía la ventaja por fuera, pero Leroux estaba tomando una línea más estrecha por dentro y se deslizó hacia su rival, eliminándolos a ambos.

La colisión significó un desastre para la pareja, ya que ninguno de los dos pudo remontar lo suficientemente rápido para completar los últimos metros y ganar. En cambio, otro belga, Jasper Dejaegher, se abrió paso entre el desastre para abrirse paso y conseguir una victoria inesperada.

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Detrás de él, las recriminaciones comenzaron cuando Dupont se puso de pie para enfrentar a Leroux, golpeando con fuerza a su competidor en el pecho en un breve encuentro que solo agravó la vergüenza de la pareja.

De acuerdo a El NieuwsbladEl ganador de la carrera, Dejaegher, tampoco estaba muy orgulloso del resultado: “No quiero ganar así”, dijo el joven de 25 años.

Más tarde, Dupont culpó a Leroux por el derrame. “Es una pena que tenga que perder de esta manera”, dijo, según WielerFlits.

“Leroux simplemente no frenó. Con arena en los neumáticos, algo así conduce al desastre. Se estrelló y se llevó mi rueda trasera. Una lástima, porque estaba a salvo en la curva. Esta derrota, por lo tanto, me resulta muy amarga, porque me quedaba mucho tiempo”.

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