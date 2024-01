Apple Watch Ultra obtiene hasta un 32% de descuento en la oferta Cyber ​​Monday de Amazon; He aquí por qué lo compraría (otra vez) en un abrir y cerrar de ojos.

Técnicamente, el Black Friday puede haber terminado, pero las ventas del Black Friday están en pleno apogeo y la mayoría de las ofertas siguen disponibles a medida que los minoristas se preparan para el Cyber ​​Monday de mañana. El reloj inteligente Apple Watch Ultra 1 tuvo grandes descuentos en Best Buy en los EE. UU., pero esa oferta ya finalizó y el reloj volvió a costar $ 799 pvp. Sin embargo, todavía está a la venta en el Reino Unido por £ 599,99 en Amazon. También hay una unidad renovada a un precio aún mejor de $569,00 en Amazon USA.

Todas estas ofertas son el precio más bajo que jamás hayan tenido, según la herramienta de verificación de precios Camelcamelcamel, lo que muestra que el precio en el Reino Unido es £50 más barato ahora que nunca antes.

Técnicamente, el Watch Ultra no es el último modelo de la línea Apple después de que fue reemplazado por el Watch Ultra 2, pero sigue siendo un reloj inteligente muy bien equipado con buena duración de batería y funciones que lo integran en su vida tanto en casa como cuando hace ejercicio. cuando trabaja y más.

Llevo usando uno desde verano para ver si merece la pena incluirlo en nuestra guía de los mejores relojes de ciclismo y aunque también tengo en mi poder un Fenix ​​7, no lo he usado desde que llegó el Apple Watch, tal es mi preferencia por el dispositivo Apple.

Su uso también va mucho más allá del ciclismo. Sirve como un completo rastreador de salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana y se integra perfectamente con mi iPhone para proporcionar notificaciones, Apple Pay y más.

Por qué compraría esta oferta de Apple Watch Ultra Cyber ​​Monday

Como mencioné, he estado usando el Apple Watch Ultra desde principios del verano de este año. Antes de eso, estuve probando el Fenix ​​7 y el Epix Gen 2. Ambos son excelentes relojes, pero desde que llegó el Watch Ultra, ambos han languidecido en mi escritorio sin usar ni tocar (aparte de algunas pruebas cara a cara sobre la duración de la batería y el GPS). exactitud).

La razón es que el Watch Ultra, en mi opinión, es un producto de mayor calidad que se integra mejor en tu vida diaria, y al mismo tiempo está a la par con las capacidades de seguimiento deportivo de Garmin para los pocos deportes que practico: andar en bicicleta, correr, caminar. los perros (¿esto cuenta como deporte?) e ir al gimnasio.

Ofrece todas las comodidades que esperarías de un reloj inteligente, incluido Apple Pay, integración de Spotify con almacenamiento en el dispositivo, mapas y navegación completos, Apple Find My y también métricas de salud como la frecuencia cardíaca.

En términos de calidad de diseño, construcción y ‘acabado’, la diferencia es de día y de noche. Los botones en el cuerpo de titanio del Apple Watch Ultra están maravillosamente bien hechos, son premium, incluso me atrevería a decir que son lujosos de usar, con la ‘Corona’ (la rueda de desplazamiento en el costado) usando una pluma. Vibración ligera para marcar cada clic.

Por el contrario, los botones de ambos Garmins de precio similar se sienten menos acabados y tienen una ligera oscilación de lado a lado. Si tienes un reloj Garmin, probablemente ahora le estés gritando a la pantalla porque, en uso, están bien. Ellos son buenos. Pero el Apple Watch Ultra es increíble.

Creo que la pantalla táctil también tiene un nivel similar de calidad. Si posee una computadora para bicicleta, sabrá que la pantalla táctil no es tan buena como la de su teléfono inteligente, y la mayoría de los relojes inteligentes tienen el mismo inconveniente. Dado que se trata de un producto de Apple, la pantalla táctil del Watch Ultra responde y es tan precisa como la de mi iPhone 13.

En cuanto a las funciones, me gusta mucho cómo el Apple Watch Ultra se conecta con mi teléfono y se integra con mi vida diaria. Ya sea que me recuerden las próximas reuniones, eliminar correos electrónicos no deseados sin tener que sacar el teléfono del bolsillo o que me recuerden registrar actividades cuando inevitablemente lo he olvidado.

De manera algo peligrosa, también te permite posponer la alarma del teléfono, y definitivamente aproveché esa característica en mi sueño matutino y luego llegué tarde al trabajo. Lo siento jefe.

Algunas razones para no comprarlo

Es bastante obvio que soy fanático del Watch Ultra, pero existen algunas razones por las que quizás quieras evitarlo.

Uno de ellos es la duración de la batería, que en un buen período durará alrededor de tres días. Esto es bueno para los estándares de Apple Watch, pero los modelos Garmin antes mencionados se acercan a las tres semanas entre cargas. Cargarlo se ha convertido en un proceso bastante natural, por lo que ya no lo noto como un problema, pero aquellos que quieran llevar su Watch Ultra en un viaje largo pueden encontrarlo frustrante.

El segundo es la capacidad de integrarse con sensores de terceros. Los relojes Garmin pueden integrarse con el monitor de frecuencia cardíaca HRM Pro, agregando a su vez más sensores para rastrear métricas de carrera como la oscilación vertical y la longitud de la zancada. El Watch Ultra ahora puede conectarse a medidores de potencia e incluso convertir su teléfono inteligente en una computadora para bicicleta improvisada, pero el proceso es más sencillo en el campo de Garmin.

La tercera es que también hay una gran cantidad de ofertas de relojes inteligentes Garmin a considerar, como encontrará en este artículo separado. Resumen del Cyber ​​Monday de Garmin Fenix.

Otra es probablemente la más importante: incluso con esta oferta del Cyber ​​Monday, sigue siendo mucho dinero y es posible que puedas obtener especificaciones similares en los dispositivos Apple Watch de nivel inferior. El Apple Watch Series 9, por ejemplo, también se ofrece a su precio más bajo en los EE. UU., desde $ 399,00 a $ 329,00 en Amazon.

Y la razón final lleva ese mismo pensamiento en la dirección opuesta. Es mucho dinero, y si estás pensando en gastar tanto en un Apple Watch, quizás prefieras gastar un poco más y hacerte con el último modelo. El Apple Watch Ultra 2 también se ofrece en Amazon este fin de semana del Black Friday, como se describe a continuación.