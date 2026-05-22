El casco de carretera Oakley Velo Mach lleva más de un año en el mercado y ha causado sensación en ese tiempo. Desarrollado con el equipo Tudor Pro Cycling WorldTour, este es el casco de carretera más aerodinámico de Oakley.

También tiene una tapa bonita, lo cual siempre es importante si gastas tu propio dinero en el kit. The Velo Mach even came out on top in our last CN Labs helmet aero test, beating the until now undisputed top dog when it comes to 'normal' fast road helmets, the Specialized Evade III (the old one, at least).

Esta es otra opción de carretera muy competitiva si buscas un casco de carretera rápido. Oakley lo ofrece en dos versiones, una sin MIPS y otra equipada con MIPS. He estado montando en la versión sin MIPS casi todo el año, usándola para todo mi ciclismo, entrenamiento y para una carrera en ruta. La versión sin MIPS tiene un PVP de £255 / $310 / €300.

Tenemos los datos de nuestra propia prueba en el túnel de viento y meses de pruebas en el mundo real para complementarlos ahora. Si le importa lo competitivo que sea su casco y está buscando uno nuevo, esta revisión le ayudará a tomar una decisión.

Diseño y estética

El Velo Mach es parte del 'sistema de gafas para casco' de Oakley; El casco fue diseñado para combinar con las gafas de sol Velo Kato de la marca. Un concepto que tiene sentido, dado que se trata de un casco Oakley.

The brand will probably say you will be fastest when wearing the helmet with a pair of Velo Kato sunglasses, but not everyone is going to wear it with them. Yo no lo he hecho y tú ciertamente no es necesario.

Oakley sponsors the Tudor Pro Cycling squad, and the Velo Mach was designed with extensive input from the team, with the overall goal of developing the fastest helmet possible. Sin embargo, la marca no ofrece ninguna afirmación aerodinámica específica con respecto al casco.

Oakley cita más de 1.000 recorridos en túneles de viento, así como CFD (Dinámica de Fluidos Computacional) en el desarrollo del casco. Se escanearon algunos ciclistas del equipo y luego se produjeron maniquíes de prueba en el túnel de viento a partir de estos escaneos para realizar pruebas más precisas. Incidentally, Tudor Pro Cycling has an office at the SilverStone Sports Engineering hub, the venue where we carry out our own wind tunnel testing.

The result of the collaboration is a sleek helmet which uses three front vents, one large main one, and two side vents, which also double as sunglasses storage. Externamente, tres ventilaciones en la parte media trasera del casco son por donde sale el flujo de aire interno.

Dos pequeñas aletas de goma sobresalen de cada lado del casco en la parte trasera. These 'flow conditioners' reduce drag and increase airflow attachment, helping the air passing over the helmet's outer shell to stick to it for longer. It's a feature that doesn't feature on many helmets, and I wonder if we will see more of it in the future.

The physical shape of the Velo Mach does remind me of the Evade III in places, with its narrow profile, shallow edges, and slightly squared off rear. Ciertamente me parece que es físicamente un poco más estrecho que algunos cascos que he usado, como mi Scott Cadence Plus.

Están disponibles los colores negro, blanco y rojo y, al igual que el Van Rysel FCR, el casco está disponible en versiones MIPS y no MIPS. La versión MIPS cuesta un poco más y parece un poco extraño vender dos versiones del casco. Seguramente, ¿MIPS es mejor para todos en el papel?

Cuestioné esto y Oakley respondió sobre la opción de ofrecer dos versiones, explicando;

“

Puede profundizar en la eficacia de la reducción del impacto rotacional en cascos y lesiones en la cabeza. Ningún ciclista quiere tener que probar las capacidades de seguridad de sus cascos en el mundo real; Parece que Oakley está feliz de darle a la gente la opción.

Hasta el momento, el casco no ha sido probado por Virginia Tech, que lleva a cabo pruebas independientes de seguridad del casco. A Virginia Tech score is a useful gauge when shopping for helmets, and whilst it's certainly not a deal breaker, it's a useful metric when comparing and reviewing things.





Actuación

Tuve un período de prueba sin problemas con Velo Mach. Elegí una talla inferior a mi talla mediana normal en cascos y elegí una talla pequeña para mi muestra de prueba. Estaba algo entre tallas y solo tengo la cabeza pequeña, pero la pequeña me ha quedado bien.

El casco me ha resultado perfectamente cómodo, aunque claro, la cabeza de cada uno es diferente. Al no tener pelo, tiendo a ser sensible a los incómodos interiores del casco, pero no ha habido ninguno. No he notado el casco en uso ni un solo segundo. No puedo decir más justo que eso. Su acolchado y ajuste general son muy cómodos. Aquí no hay sorpresas ocultas.

I've kept riding into the warmer weather with the helmet to test its performance in muggier, hotter temperatures here in the UK, and it receives a big tick there. Esa gran ventilación frontal funciona y el casco funciona bien en temperaturas más cálidas, al igual que la tela de la almohadilla 'TurboDry'. I haven't used it in anything over thirty degrees Celsius, but it's certainly a stronger performer than the Fizik Kudo Aero I tested when the temperatures rise.

El elegante dial del sistema de retención y las correas ajustables del casco hacen el trabajo; the Oakley adjuster dial has a nice grippy rubber coating and offers plenty of fine adjustment, although the helmet cradle isn't height adjustable. Todo ha sido perfecto para mí y estuve feliz montando el casco desde el principio.

El almacenamiento de vasos ha sido sólido para mí en una variedad de vasos. I personally prefer to stick my glasses behind my head if I take them off, so storage is never a key concern for me, but the angle and spacing of the two side vents seem to hold the arms of the glasses very well.

En cuanto a la velocidad, el Velo Mach superó a los cascos de carretera “normales” en nuestra última prueba aerodinámica de cascos de CN Labs. By 'normal' road helmets, I mean dedicated road lids without integrated visors, or models that were road-going time-trial helmets.

Los resultados completos están detrás de nuestro muro de pago. We pay top dollar for wind tunnel time, so do think about subscribing if you want to get stuck into the full data set, and you will get access to all of our other tests too. To sum up, though, the Velo Mach was marginally fastest at 40 and 50 km/h in our testing, beating its closest rivals, the Trek Ballista, Canyon Stinger and Evade 3 by less than a watt overall.

Valor

El Velo Mach tiene un PVP de £255 / $310 / €300 para la versión sin MIPS que he probado; si desea la versión equipada con MIPS, le costará £ 280 / $ 340 / € 330.

Aquí nos encontramos con precios de primer nivel, y varios cascos, como el Kask Elemento y el Giro Aries Spherical, ocupan este rango de precios. El acolchado, el sistema de retención y el dial del casco, por ejemplo, son bastante aburridos. They all work exactly as they should, and the padding is comfortable, but there's no real luxury or super high-end feel in the Velo Mach construction for the price.

Creo que el atractivo general es el rendimiento aerodinámico y la experiencia del usuario de adaptarse y olvidarse de cualquier detalle de lujo o características adicionales. Si quieres un casco rápido y te gusta el diseño, tendrás que decidir si el coste merece la pena.

Veredicto

El Velo Mach es un buen casco de carretera. It's lightweight and comfortable, the styling and overall design is good, it's been developed by Oakley and a WorldTour team and in our testing it came out on top against nearly fifty other helmets.

Realmente no hay mucho que no me guste y no me ha causado ni un segundo de molestias ni ningún otro problema en meses de uso regular. Si está comprando un casco de carretera de alto rendimiento, el Velo Mach debería ser al menos uno de los modelos que considere.