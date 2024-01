La oferta de Rapha reduce £ 100/$ 130 en su increíble Explore impermeable

He aquí una toma interesante… a veces prefiero un paseo en bicicleta con un clima asqueroso que bajo un sol abrasador. Esto se debe principalmente a que tengo acceso a un amplio guardarropa con las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, además de un saludable desprecio por la longevidad de los componentes de mi bicicleta.

Después de haber probado una gran cantidad de chaquetas para un grupo grande, realmente califiqué la chaqueta Rapha Explore Gore-Tex… ¡realmente la califiqué! Es todo lo protectora que jamás desearías que fuera una chaqueta de ciclismo, se ajusta perfectamente y respira bien incluso cuando haces ejercicio. La verdadera pieza de la fiesta fueron los botones automáticos en el dobladillo inferior, lo que significa que puedes desabrochar la cremallera de dos direcciones y meter la parte delantera de la chaqueta dentro de sí misma para que, si te colocas en una posición aerodinámica, no tengas un montón de material ondeando. acerca de.

Lo único que realmente le criticé fueron los puños -elásticos, cuando prefiero ajustables- y el precio. A precio normal, esta es una chaqueta increíble, y no está mal en absoluto, pero es cara y elegiría la Albion Zoa en lugar de ella…

Sin embargo, ahora Rapha ofrece un 25 % de descuento en todo (sí, incluso en las cosas en oferta), lo que reduce el precio de la chaqueta Explore en aproximadamente £ 100/$ 130, y teniendo esto en cuenta, creo que esta es la mejor chaqueta impermeable. chaqueta de ciclismo que hay en el mercado ahora mismo.

Dirígete a Rapha para comprar con un 25 % de descuento en todo

Ahora, los tiempos son difíciles para muchos de nosotros en este momento, e incluso con un descuento, todavía es mucho dinero gastar en un impermeable. Para muchos de nosotros que solo viajamos bajo la lluvia por necesidad y no por elección, tal vez sea excesivo, por lo que he reunido algunas otras ofertas en chaquetas impermeables a continuación en el mismo tipo de espacio de mercado (que está orientado a la grava). . Todas son chaquetas que he probado y que están a su precio incluso antes de que tuvieran descuento.

Otras ofertas impermeables

Otras ofertas del Cyber ​​Monday