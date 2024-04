“Tenemos un problema técnico con nuestra bicicleta”, dice el francés

Se habló mucho de la mala suerte de John Degenkolb en la París-Roubaix el domingo, pero fue Florian Sénéchal (Arkea B&B Hotels) quien se llevó el premio en una competición que nadie quiere ganar.

Sufrió una serie de problemas mecánicos en los 259 km de Compiegne a Roubaix, lo que le obligó a someterse a cuatro cambios de bicicleta distintos.

Hablando después de la carrera, el frustrado francés apuntó a su patrocinador de motos, Bianchi, diciendo: “Creo que tenemos un problema técnico con nuestra moto y tendremos que investigarlo”.

El piloto de 30 años, que ya se ha perdido la mitad de las Clásicas de Primavera por la fractura de clavícula que sufrió en Omloop Het Nieuwsblad, empezó a tener problemas a unos 150 kilómetros del final.

“No iba bien con mi bicicleta”, dijo el francés. CiclismoActu. “Mi horquilla o mi potencia empezaban a fallar. Había ruidos de carbono y se estaba convirtiendo en cartón. Me asusté y paré para cambiar de bicicleta. En cualquier caso, no podía ir más rápido porque no podía tirar de la bicicleta. manillar. Y no quería caerme de clavícula”.

Pero ese fue solo el comienzo de un día tortuoso para el hombre que creció al sur de Roubaix. “Tuve que cambiar de bicicleta cuatro veces”, continuó. “En el Carrefour de l'Arbre, el manillar de mi segunda bicicleta se soltó.

A 100 km del final, Sénéchal había cambiado por un repuesto

El equipo francés está patrocinado por bicicletas Bianchi, y los ciclistas estaban a bordo de una combinación de la bicicleta aerodinámica Oltre RC y la todoterreno más ligera Specialissima RC. Sénéchal comenzó la carrera en la Specialissima y luego fue visto a bordo de otra diferente a 100 km del final, como lo demuestra la falta de dorsal y, en menor medida, la falta de su ciclocomputador.

El francés no explicó qué provocó los cambios de moto tercera y cuarta, si fueron más fallos de la moto, pinchazos o algo más. Y aún no está claro en qué modelo terminó la carrera. Sin embargo, terminó en el puesto 60.

“No me caí. Las piernas estaban ahí, la condición física estaba ahí. No tengo nada que demostrar y ahora tengo que tener paciencia. No quería rendirme a pesar de que todavía no había tenido suerte. “Regresé cada vez y quería hacerlo bien. No cometí errores tácticos ni técnicos y siempre estuve en el lugar correcto. Así es”.

ciclismonoticias se ha puesto en contacto con Bianchi para hacer comentarios.