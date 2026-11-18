Vollering podría ganar el Tour, el Giro y la Vuelta en un año

Demi Vollering tuvo un año impresionante en 2026, ganando el Tour de Francia Femenino por segunda vez y obteniendo sus primeros títulos tanto en el Campeonato Mundial de Ruta UCI como en el Giro de Italia Femenino, mientras competía para un equipo FDJ United-SUEZ construido alrededor de ella.

También hubo muchos otros éxitos, pero Annemiek van Vleuten, la mujer a la que Vollering triunfó como la mejor ciclista del mundo, advirtió que tal éxito podría ser difícil de igualar.

Durante años, Van Vleuten fue la ciclista más destacada del pelotón femenino, ganando clásicas, títulos mundiales, oro olímpico y las tres Grandes Vueltas. En 2022, cuando ganó la edición inaugural del Tour de Francia Femmes avec Zwift corriendo para Movistar, Vollering quedó segunda, la carrera fue una especie de entrega del testigo a la siguiente generación, y la mujer más joven ganó la carrera al año siguiente.

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Desde entonces, Vollering se ha vuelto cada vez más prolífico, consiguiendo un total de 71 victorias, 16 de ellas solo en 2026. Comenzó su racha victoriosa a mediados de febrero, ganando dos etapas y la general en la Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, la primera carrera de su temporada, y terminó a principios de octubre con el título europeo de carreras en ruta de la UEC.





Pero, según Van Vleuten, que también tiene una buena cantidad de éxitos, después de una temporada tan brillante podría ser muy difícil.

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“Ha tenido un año increíble. No la llamaría una revelación, pero claro, más o menos”, dijo Van Vleuten en la gala ciclista De Laatste Etappe en Utrecht, informó Wielerflits. “Se ha convertido en una ciclista mucho más completa y ahora irradia un poco más de calma. Se ha vuelto más madura, diría yo.

“Las expectativas están por las nubes. Para ella misma, sobre todo, pero también para el mundo exterior, a Demi Vollering también le resultará muy difícil igualar esta temporada y encontrar nuevos objetivos. En cualquier caso, el Campeonato del Mundo ya está hecho a su medida”.

Los recorridos tanto para el Tour de Francia Femenino como para el Giro de Italia ya están publicados y ambos se adaptan a las habilidades de Vollering.

Y si Vollering demostró algo este año, es que la victoria en el Giro de Italia femenino y el Tour de Francia femenino en la misma temporada, una hazaña que Van Vleuten completó en 2022, es completamente posible, especialmente ahora que el Giro pasó de principios de julio a principios de junio, brindando más tiempo para recuperarse y reenfocarse. Ahora, después de que la Vuelta Femenina cambió de su lugar en el calendario a principios de mayo a después de la Vuelta a España masculina, ganar las tres en una sola temporada también es posible; la carrera de 2027 tendrá lugar a principios de octubre.

“Tal vez pueda intentar ganar las tres Grandes Vueltas. La Vuelta también se posicionará de manera diferente en el calendario de la temporada ahora, así que tengo mucha curiosidad por ver qué hará”, finalizó Van Vleuten.

Vollering no sólo es enormemente talentosa, sino también increíblemente ambiciosa, y aunque su programa de carrera aún no se ha hecho público, es muy posible un asalto histórico a las tres Grandes Vueltas femeninas y una defensa exitosa de su maillot arcoíris.

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