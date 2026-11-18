Fleur Mons y Blanka Vas competirán en CX en un nuevo equipo este invierno

El equipo Lidl-Trek anunció que contará con un equipo de ciclocross con las ciclistas multidisciplinares Blanka Vas y Fleur Moors como primeros grandes nombres. El equipo CX estará dirigido por el director deportivo Tom De Kort, quien llega procedente del equipo ciclista De Ceuster Bouwkranen a partir del 22 de noviembre.

Revelado en las redes sociales, el equipo Lidl-Trek CX hará “su debut el próximo fin de semana”.

En un movimiento sorpresa anunciado en septiembre, Vas, de 25 años, reveló que dejaría SD Worx-Protime por Lidl-Trek, y el cambio entraría en vigor el 1 de octubre en lugar del habitual 1 de enero. La formación del nuevo equipo de ciclocross de Lidl-Trek podría explicar el momento inusual. A principios de 2026, el húngaro acabó cuarto en el Campeonato del Mundo de ciclocross UCI en Hulst.

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En la temporada CX 2025-26, Moors corrió para el equipo Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions de la leyenda del cross Sven Nys. Después de su cuarto puesto en la carrera sub23 en Hulst, consiguió un segundo puesto en la carretera en Wevelgem para In Flanders Fields.

Un nombre que falta en la lista es el campeón europeo Thibau Nys. El belga de 24 años compite en carretera para el equipo alemán WorldTour, pero no en ciclocross, donde forma parte del equipo de su padre. Tiene contrato con cada equipo hasta 2028.

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El padre Sven le dijo a Wielerflits que le pidieron a Thibau que no quisiera cambiar de equipo.

“Ya le habían hecho esa pregunta antes”, dijo Sven. Wielerflits. “Pero tenemos un contrato y vamos a cumplirlo”.

“Cruzar hacia Lidl-Trek no es un problema por el momento”, añadió Thibau Nys. “Por el momento, todo seguirá como está. Todo va muy bien, todo va en una buena relación. Espero que siga así. Por el momento no hay motivos para cambios, porque los contratos aún están vigentes. Y estoy contento por eso”.

Lucinda Brand también compite para el equipo mayor de Nys. Para permanecer con el hombre al que ella atribuye haberla ayudado a redescubrir su amor por las carreras, la campeona del mundo cambió a Canyon-SRAM Scalable Capital durante dos años después de pasar casi la mitad de sus 18 años en el pelotón profesional con Lidl-Trek. Brand también volvió a firmar por dos años con el equipo CX.

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