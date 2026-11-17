El fabricante chino de bicicletas se unirá al equipo en 2025

Informes en el periódico deportivo francés. L'Equipe Han surgido dudas sobre el futuro del fabricante de bicicletas XDS como patrocinador del equipo XDS-Astana.

Escapando de lo que en un momento fue un descenso casi seguro del WorldTour a finales de 2025, el equipo kazajo ha sido una de las revelaciones del pelotón masculino en los últimos dos años desde que el fabricante chino de bicicletas se unió.

En 2025, el primer año de XDS como patrocinador principal, el equipo apuntó inteligentemente a los puntos UCI en carreras de todo el mundo, cerrando el año como el cuarto equipo clasificado y escapando de la caída al nivel ProTeam. Si bien cayeron al sexto lugar en 2026, aun así terminaron por delante de la gran mayoría de equipos WorldTour, con Netcompany-Ineos y Soudal-QuickStep entre los equipos que les siguieron.

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Ahora esa progresión podría verse amenazada, con L'Equipe informando que la compañía china no está contenta con algunos de los cambios en la cima del equipo y su salida supuestamente sería posible el próximo año, a pesar de haberse comprometido hasta finales de 2029.

Los problemas de XDS con el equipo no se conocen, pero surgieron a raíz del nombramiento de Yana Seel como Gerente General. Belga con cierta herencia kazaja, Seel fue director ejecutivo del equipo entre 2018 y 2021 y se reincorporó a un puesto similar a principios de octubre. Su nuevo rol en el equipo es principalmente financiero y comercial, aunque algunas responsabilidades son deportivas, influyendo en las transferencias de ciclistas y los calendarios de carreras.

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Sin embargo, cuando inicialmente dejó el equipo en 2021, hubo rumores de un enfrentamiento con el gerente general Alexandr Vinokurov, algo que Seel negó en una entrevista con Het Laatste Nieuws.

“Dejé el equipo en ese momento porque el equipo quería centrarse exclusivamente en el mercado kazajo y en los patrocinadores kazajos. No me necesitaban para eso y podían trabajar perfectamente con otro director general. Mi valor añadido radicaba precisamente en desarrollar asociaciones internacionales y atraer patrocinadores extranjeros”.

Es este choque histórico, aunque rumoreado, el que podría haber inquietado a XDS, quienes, según L'Equipe, aparentemente están considerando unir fuerzas con otro equipo de primer nivel.

Seel tiene una rica historia en el gobierno de equipos, trabajó en Lotto-Dstny como directora comercial durante dos años, antes de pasar al equipo UAE ADQ Women's WorldTour, primero como jefa de negocios y comunicaciones, luego como directora del equipo, y se fue en el verano de 2026.

Además de trabajar con Astana, XDS proporcionó bicicletas para el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi en 2025, aunque han sido reemplazadas por BMC para el próximo año y más allá.

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