Este invierno he estado probando toda la ropa para el mal tiempo, así que mientras he estado bajo la lluvia y el frío probando las mejores chaquetas de ciclismo impermeables, pantalones impermeables, calentadores, pantalones cortos térmicos, etc., también me he estado poniendo un montón de calcetines de ciclismo de invierno para ver cuáles son los adecuados.

Han sido congelados, rociados con barro y, a menudo, totalmente sumergidos gracias a algunos senderos inundados. También se han lavado varias veces para ver cómo mantienen su forma. Un uso prolongado en malas condiciones es (desafortunadamente para mí) la única manera de separar el trigo de la paja.