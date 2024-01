Un recorrido por la gama, la experiencia personal de un editor tecnológico con ambos y cuál compraría

A medida que el Cyber ​​Monday comienza a terminar, el fin de semana de ventas del Black Friday llega a su punto culminante y todavía se pueden encontrar excelentes ofertas de Cyber ​​Monday en relojes inteligentes.

Entre las muchas ofertas que cubrimos este fin de semana, vimos los precios más bajos del Garmin Fenix ​​7 en Amazon, y una situación similar con el Apple Watch Ultra que también alcanzó un nuevo mínimo histórico.

Aquí están esas ofertas brevemente:

EE.UU: Garmin Fénix – Hasta 36% de descuento en Fenix ​​7

– Hasta 36% de descuento en Fenix ​​7 REINO UNIDO: Garmin Fénix – Hasta 36% de descuento en Fenix ​​7

– Hasta 36% de descuento en Fenix ​​7 EE.UU: Reloj Apple Ultra – Hasta 31% de descuento

– Hasta 31% de descuento REINO UNIDO: Reloj Apple Ultra – 13% de descuento

¿Pero cuál deberías comprar?

Para cualquiera que haya estado buscando un acuerdo, es el momento decisivo. No hay garantía de que los precios vuelvan a subir después del Cyber ​​Monday, pero se le perdonará que sienta una sensación de urgencia y se preocupe de que eso pueda suceder.

El problema es: determinar cuál es el mejor reloj inteligente para usted no es una tarea fácil, especialmente cuando se incluyen los distintos tamaños y opciones de especificaciones de Garmin y el último modelo de Apple lanzado en septiembre.

Por casualidad, tenemos el Garmin Epix, Garmin Fenix, Apple Watch Ultra y Apple Watch Ultra 2 para probar en este momento aquí en My Bike HQ, y personalmente he sometido a cada uno de ellos a algunas pruebas y a muchas pruebas del día a día. use, por lo que puede brindarle alguna idea, alguna experiencia personal y, con suerte, usarla para ayudarlo a tomar una decisión.

garmin

Dentro del Garmin Fenix, se aplica la siguiente jerarquía:

Tamaños de caja: 42 mm (designado S), caja estándar de 47 mm y 51 mm (designado X).

Solar: Esto agrega tecnología de carga solar, que según Garmin agrega alrededor de 4 días a la duración de la batería, según el modelo. Esto puede tener el efecto negativo de reducir un poco la claridad de la pantalla.

Vaso: Posibilidad de elegir entre cristal estándar y cristal de zafiro endurecido. Los modelos Sapphire también suelen tener más memoria integrada.

Bisel: Titanio o Acero Inoxidable. Naturalmente, el titanio es un poco más ligero y resistente, pero sobre todo parece más elegante.

Pro: Este es el último modelo que técnicamente reemplaza al Fenix ​​7. Esto agrega una linterna en el cristal del reloj, multi-GNSS para una localización más precisa y ofrece una duración de batería aún mayor.

Cómpralo si:

Si tu motivo principal para comprar un reloj inteligente es el deporte, entonces, en mi opinión, los modelos de Garmin serán mejores para ti. Claro, los relojes inteligentes Garmin de primer nivel pueden hacer cosas más allá del deporte, como música Spotify, Garmin Pay sin contacto y realizar un seguimiento de tu salud diaria, pero carecen de algunas funciones con conectividad a aplicaciones que, si usas un iPhone, el Apple Watch hace mucho mejor. .

La pantalla para las métricas de carrera es mejor, la navegación Komoot en el dispositivo es más completa y la capacidad de crear literalmente un nuevo deporte y luego diseñar la pantalla como quieras es completamente inigualable, pero cuando quieres hacer las cosas más cotidianas. como eliminar un correo electrónico que acaba de llegar o responder un mensaje de texto, el Apple Watch es mejor.

La batería también es mucho mejor. Puedes conseguir entre 18 y 57 días en el Fenix ​​7 según Garmin. En mi uso obtuve alrededor de 2 a 3 semanas dependiendo del uso, lo que equivale a alrededor de esa marca de 18 días. Con el Apple Watch Ultra, tengo suerte de tener más de 3 días entre cargas.

Reloj Apple Ultra

La gama Apple Watch es un poco más sencilla, especialmente dentro del modelo Ultra.

Tienes el Apple Watch Ultra; Este fue el primer modelo que salió con el nombre Ultra y se lanzó en septiembre de 2022.

Luego está el Apple Watch Ultra 2; esto salió en septiembre de 2023, y con él llegó Siri en el dispositivo, un mejor chip de procesamiento y un gesto inteligente de doble toque que le permite responder llamadas o cambiar de música tocando el dedo y el pulgar juntos (así 🤏).

Cómpralo si:

Para mí, el Apple Watch es el indicado si quieres un producto que se integre más fácilmente en tu día a día, especialmente si tienes un iPhone de Apple.

Todavía puede rastrear una multitud de deportes, pero para muchos de ellos la pantalla no cambia; un cronómetro, un ritmo cardíaco, un ritmo de rodadura y un ritmo medio y distancia recorrida.

Al igual que Fenix, ofrece integración con Spotify, pero también con Apple Music (por supuesto), y Apple Pay proporciona pagos sin contacto. El sensor óptico de frecuencia cardíaca también está ahí.

La aplicación Fitness no es tan completa como Garmin Connect cuando se trata de seguimiento de métricas, pero si pagas por Fitness Plus, obtienes un conjunto completo de entrenamientos. No es particularmente prometedor para un ciclista, pero para aquellos que disfrutan de una sesión de gimnasio, una carrera u otro, es un complemento que vale la pena considerar. Sin embargo, sin eso, uso la aplicación Fitness para registrar mis viajes al trabajo y de regreso, mis carreras e incluso algún que otro viaje largo cuando no siento que necesito una computadora. Ahora se puede conectar a medidores de energía, que es una nueva característica agregada hace un par de meses.

Donde destaca es la calidad del diseño. En paralelo, el Watch Ultra se ve y se siente más premium, con una pantalla mucho más nítida y una calidad táctil de los botones mucho mejor. La pantalla es como la pantalla de un iPhone, mientras que Garmin se parece más a la computadora de su bicicleta Garmin; No está mal de ninguna manera, pero no es tan bueno.

¿Cuál compraría?

Para un producto similar, prefiero el Apple Watch Ultra. Personalmente, no pagaría por el nuevo Ultra 2 a estos precios, dados los descuentos disponibles en la versión original, pero prefiero el acabado premium y la claridad de la pantalla del Apple Watch. Y como usuario de iPhone, prefiero la forma en que se conecta con mi teléfono para mejorar la funcionalidad optimizada.

Eso no quiere decir que cualquiera que use el Fenix ​​7 quedará decepcionado. Es un reloj fantástico y potente con una duración de batería muy superior.