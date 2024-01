Adam Hansen explica el peligro de las posiciones extremas de palanca

Tras la decisión de la UCI de prohibir las palancas de freno giradas hacia 2024, el presidente de la asociación de ciclistas CPA, Adam Hansen, afirmó ciclismonoticias está a favor de la nueva norma y explicó por qué es importante para la seguridad de los ciclistas.

Hablando exclusivamente con ciclismonoticiasel ex australiano reveló que en su papel en la CPA, una organización cuyo objetivo principal es proteger los derechos e intereses de los ciclistas, trabajó con el Jefe de Innovación y Ciclismo en Ruta de la UCI, Michael Rogers, para tomar la decisión.

“Encuesté a los ciclistas, quería conocer sus comentarios porque algunos estaban preocupados y algunos del pelotón vieron choques. Algunos ciclistas estaban yendo bastante al extremo”. Hansen dijo sobre las palancas giradas, su encuesta realizada durante el verano en carreras importantes con un número significativo de corredores.

Además de las preocupaciones de los ciclistas, Rogers trabaja con fabricantes de manillares y cabinas de fibra de carbono. Proporcionaron el mayor argumento a favor de la prohibición porque girar las palancas puede cambiar el punto de contacto de las palancas y aparentemente ejercer una tensión adicional sobre las barras, lo que puede provocar que fallen.

“De hecho, obtuvo algunas investigaciones de los fabricantes”, dijo Hansen sobre Rogers. “A 10 grados y a 15 grados hacia adentro, causó una tensión adicional en el manillar. Fue testigo de cómo algunos manillares se agrietaban y vimos las imágenes de estos manillares con grietas.

“Hay mucho estrés adicional cuando no se colocan en la posición correcta diseñada por el fabricante. Los fabricantes diseñan las palancas en un sentido en el que deben sentarse rectas en el manillar. Nunca fue idea de los fabricantes que “Estaría inclinado.”

El riesgo de daños en el manillar y posteriores accidentes podría provocar una muerte, por lo que Hansen está firmemente a favor de la nueva norma de la UCI.

“Lo que en realidad están tratando de hacer es asegurarse de que los ciclistas y los mecánicos no coloquen las palancas de freno más allá de las recomendaciones de puntos de tensión. Se hace desde un punto de vista de seguridad. No es simplemente otra regla estúpida de la UCI. Es una regla válida. .

“Lo que me preocupa es un corredor en medio de una carrera, digamos que corre cuesta arriba y está en sus palancas de freno (capós). Está corriendo cuesta arriba, y eso causa un crujido, pero realmente no lo sientes porque podría suceder”. en la parte inferior de la conexión. Y luego, al final de la carrera, él está corriendo sobre las (caídas), corriendo debajo de la grieta. Puedes tener un accidente fatal. Y no solo tú, sino que podrías derribar a otros corredores”.

En particular, entre los ciclistas encuestados por Hansen, algunos se pronunciaron a favor de la ergonomía de la posición, y elogió a Rogers y a la UCI por escuchar a los ciclistas sobre este punto, reafirmando que no será una prohibición total. Habrá un límite en el ángulo de giro de la palanca de freno hacia adentro, y los funcionarios de la UCI proporcionarán un dispositivo específico para realizar controles rápidos en las carreras.

“No tenemos el porcentaje, eso aún no está disponible”, dijo Hansen.

“Creo que Michael todavía está esperando otros resultados de otros fabricantes sobre el estrés adicional que causa. En base a eso, calcularán un porcentaje de hasta qué punto se pueden doblar hacia adentro”.

Hanson señaló que usar manillares ensanchados podría ser una forma de cumplir con las nuevas reglas manteniendo una posición de palanca hacia adentro.

“Si sus manillares están ensanchados, digamos 10 grados, y las palancas están montadas en línea, es decir, no dobladas, sino en línea con los 10 grados, entonces las palancas estarían 10 grados hacia adentro desde la parte superior de las barras”, Hansen sugirió.

Es este punto el que lleva a la segunda parte del comunicado de prensa original de la UCI, que es que a partir de 2025, no sería simplemente una prohibición de la UCI, sino un requisito de trabajar con los fabricantes para seguir sus sugerencias y directrices.

Si un fabricante diseña una barra con un ensanchamiento significativo, entonces un ciclista podría, en teoría, tener sus palancas de freno en el mismo ángulo hacia adentro siempre que el fabricante lo apruebe.

“La UCI está escuchando al fabricante, y debería hacerlo, porque el fabricante conoce mejor que nadie el punto débil de su manillar”, señaló Hansen.