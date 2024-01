Las últimas ofertas de bicicletas eléctricas a medida que las ventas del Cyber ​​​​Monday reemplazan al Black Friday

¡Ay, el gran día ya pasó, el Black Friday ya pasó, pero no temas! El Cyber ​​​​Monday ya está aquí y la mayoría de las ofertas de bicicletas eléctricas siguen disponibles hoy.

Las bicicletas eléctricas, en general, son más caras que sus equivalentes sin motor. El motor agregado, la tecnología de la batería, los circuitos y los componentes mejorados para hacer frente a la energía adicional significan costos adicionales que se trasladan al consumidor.

Sin embargo, por otro lado, esto significa que con un porcentaje de descuento determinado, puedes ahorrar incluso más en una oferta de bicicleta eléctrica que en una bicicleta normal. Si ha estado considerando lanzarse al mundo del pedaleo asistido pero lo ha pospuesto debido al costo, ahora podría ser el momento.

Dadas las grandes cantidades de existencias que tienen las tiendas a raíz de la pandemia, hay algunas ofertas sólidas en este momento y algunas grandes marcas han perdido dinero. Con tantas opciones y tantos lugares para comprar, hemos decidido utilizar nuestra experiencia para navegar las ventas y hemos destacado nuestra selección de las mejores ofertas.

En las listas a continuación, hemos reunido las mejores ofertas de bicicletas eléctricas que podemos encontrar, divididas por país. También tenemos ofertas en una amplia gama de otros equipos de ciclismo, desde cascos y calcetines hasta bicicletas completas, por lo que si necesita obtener otro equipo, diríjase a nuestro resumen de ofertas de bicicletas del Cyber ​​​​Monday en lugar de rastrear todas las sitios web usted mismo.

Ofertas de bicicletas eléctricas Cyber ​​Monday

¿Prefieres buscar las ofertas tú mismo? A continuación se incluyen algunos enlaces rápidos que le ayudarán a empezar.

Especializado : Bicicletas eléctricas seleccionadas con descuento de hasta £ 1500

: Bicicletas eléctricas seleccionadas con descuento de hasta £ 1500 ciclista competitivo : Hasta 32% de descuento en bicicletas eléctricas Santa Cruz

: Hasta 32% de descuento en bicicletas eléctricas Santa Cruz Jenson Estados Unidos : Bicicletas eléctricas de cercanías con hasta un 34% de descuento

: Bicicletas eléctricas de cercanías con hasta un 34% de descuento Bicicletas eléctricas radicales : Hasta $300 de descuento

: Hasta $300 de descuento Las bicicletas de Mike : Descuentos en Orbea, Santa Cruz y más

: Descuentos en Orbea, Santa Cruz y más REI : 20% de descuento en viajeros cooperativos y eMTB Haibike

: 20% de descuento en viajeros cooperativos y eMTB Haibike Menear : Hasta 60% de descuento en híbridos eléctricos, de carretera y mtb

: Hasta 60% de descuento en híbridos eléctricos, de carretera y mtb Ciclismo en Rutland : Más de £ 1400 de descuento en el Specialized Turbo Levo

: Más de £ 1400 de descuento en el Specialized Turbo Levo Deportes Sigma : Hasta un 30% de descuento en bicicletas eléctricas de carretera de Orbea, Pinarello y Specialized

: Hasta un 30% de descuento en bicicletas eléctricas de carretera de Orbea, Pinarello y Specialized Ciclos Evans: ¡Ahorra en bicicletas eléctricas My Esel hechas de madera!

A continuación encontrará las mejores ofertas de bicicletas eléctricas en un solo lugar, desglosadas por ofertas de EE. UU. y Reino Unido. Si no está seguro de qué bicicleta eléctrica es la mejor para sus necesidades, consulte nuestra guía de las mejores bicicletas eléctricas, que está repleta de información para ayudarle a tomar la mejor decisión. Y si se pregunta qué tamaño de bicicleta necesita, lo cubrimos con nuestra explicación completa sobre cómo entender las tablas de tamaño y geometría de los fabricantes, acertadamente llamada “¿qué tamaño de bicicleta necesito?”

Las mejores ofertas de bicicletas eléctricas Cyber ​​Monday en EE. UU.

Las mejores ofertas de bicicletas eléctricas Cyber ​​Monday en el Reino Unido

¿Aún no estás seguro de cuál es la mejor bicicleta para ti?

Si no has encontrado aquí la bicicleta eléctrica adecuada, no te preocupes, ciclismonoticias tiene un montón de excelentes consejos de compra de bicicletas para ayudarte a elegir tu próxima bicicleta. Nuestra guía general de las mejores bicicletas eléctricas es un excelente lugar para comenzar su búsqueda, pero si busca algo más específico, también lo tenemos cubierto.

Nuestras guías de las mejores bicicletas eléctricas para desplazarse y las mejores bicicletas eléctricas plegables son perfectas para quienes desean una bicicleta eléctrica para ir al trabajo.

Las mejores bicicletas de carretera eléctricas son adecuadas para quienes buscan ir más rápido, llegar más lejos con barras abatibles y neumáticos delgados, mientras que las mejores bicicletas eléctricas de gravel son adecuadas para quienes desean ir fuera de la carretera.

Para aquellos de nosotros que cuidamos el presupuesto, si las ofertas anteriores no han ayudado, tenemos guías que cubren las mejores bicicletas eléctricas por menos de $1000 y las mejores bicicletas eléctricas por menos de $2000.

Finalmente, para aquellos de nosotros que queremos potenciar nuestras bicicletas existentes, consulte los mejores kits de conversión de bicicletas eléctricas.

Mira nuestras otras ofertas