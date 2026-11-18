La superestrella francesa da la última vuelta en solitario en un evento de exhibición para deleitar a los fanáticos en Japón el domingo

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) ofreció un espectáculo para las calles llenas de fanáticos en Japón mientras se recuperaba de un ataque tardío del campeón mundial Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG) para ganar el Tour de Francia Saitama Criterium el domingo.

Después de que se completaron 14 de las 17 vueltas de acción en el evento de exhibición fuera de temporada, los corredores de renombre se alejaron del pelotón: Seixas, McNulty, el ex portador del maillot amarillo Torstein Træen (Uno-X Mobility) y el ex cuarto clasificado del Tour Oscar Onley (Ineos Grenadiers).

McNulty hizo su movimiento en la penúltima vuelta alrededor del circuito urbano de 3,7 km, centrado alrededor de la estación de tren Shintoshin y el Saitama Super Arena, con Seixas lentamente recuperándolo antes de ir solo y celebrar al cruzar la línea.

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Una semana después de terminar segundo detrás del compañero de equipo de McNulty, Isaac del Toro, en el evento de exhibición equivalente en Singapur, el ganador de Il Lombardia, Seixas, pudo cerrar completamente su carrera de 2026 con una “victoria” que deleitó a los fanáticos locales.

“Ha sido una carrera bastante buena. A tres vueltas del final, empezamos a atacar y conseguimos que la fuga fuera de cuatro, y luego rodamos bien juntos durante una vuelta”, dijo Seixas.

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“Después de eso, Brandon atacó; fue muy fuerte. Traté de seguirlo y rápidamente vi que estaba solo en la persecución. Comencé a regresar, lo intenté y lo intenté, y con una vuelta para el final, encontré un momento en el que creo que era un poco más fuerte, y contraataqué, y luego fue el movimiento correcto. Lo terminé en la contrarreloj, como me gusta.

“Es un gran final para mí después del decepcionante segundo puesto de la semana pasada, así que estoy feliz de terminar así, y fue agradable ver un nuevo país para mí en Japón y correr aquí”.

Seixas sucedió a Jonas Vingegaard como campeón en Saitama, uniéndose a una lista de ganadores que también incluye a Tadej Pogačar y al embajador de la carrera de 2026, Mark Cavendish.

Para mantener la acción emocionante para los 100 que se presentaron en condiciones grises y lluviosas, jugadores como Michael Matthews (Jayco AlUla), Davide Ballerini (XDS Astana) y Valentin Paret-Peintre (Soudal-QuickStep) se aseguraron de mantener cerca los puntos y los sprints de clasificación del Rey de las Montañas.

Matthews se llevó a casa el primero en su primera participación en el Saitama Criterium, con Paret-Peintre ganando la clasificación KOM y Mauro Schmid (Jayco AlUla) llevándose el premio de combatividad.

Con varios ciclistas japoneses también uniéndose a las estrellas del WorldTour en la línea de salida de la carrera de 62 km, los locales tenían mucho que animar, incluidos algunos primeros movimientos del profesional Yukiya Arashiro (Solution Tech NIPPO Rali) y el actual campeón nacional Yuhi Todome (Aisan Racing Team).