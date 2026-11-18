El ciclista español de 23 años no descarta volver al ciclocross en diciembre – vídeo

La temporada baja de Paula Blasi enfrentó un obstáculo inesperado cuando se fracturó el codo mientras iba de compras en bicicleta. Aunque la lesión no le impidió entrenar en patines y en el gimnasio, volvió a montar en bicicleta ocho días después del accidente, como compartió en su canal de YouTube.

“Salí a dar una vuelta por la mañana. Todo estaba bien. Y luego, por la tarde, fui a una tienda de comestibles, calle abajo. Así que cogí mi bicicleta, sólo que había una cosa estúpida en el suelo que no vi. Me estrellé, volé sobre la bicicleta y me apoyé completamente sobre mi brazo izquierdo. Así que todo el peso se fue allí y mis codos están fuertes, pero no tanto”, dijo, mostrando la radiografía de la fractura en el video.

Su video mostró su progreso en la recuperación, y la ciclista de 23 años volvió a entrenar dos horas sobre rodillos, 72 horas después. Ella ajustó su configuración para mantener recta la parte superior de su cuerpo.

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Después de cuatro días, Blasi dijo estar contenta con los avances, pues estaba viendo “más movilidad” y “ya empezaba a poder poner ambas manos en el manillar”.

Para Blasi, un lado positivo fue el hecho de que la obligó a cambiar su enfoque en el entrenamiento con pesas: “Siempre me gusta esforzarme demasiado y poner demasiado peso. Con mi entrenador, estamos tratando de aprovechar este momento para centrarnos realmente en la técnica”.

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Una radiografía de seguimiento ocho días después de la lesión mostró que “el hueso no se colapsa, no se mueve nada y todo está curando bien”, y Blasi volvió a entrenar en bicicleta al aire libre, mientras tomaba precauciones.

“Sólo intenté montar un par de horas y me sentí bien, pero no fue nada sorprendente porque todavía mi brazo no está muy seguro y obviamente me falta mucha fuerza ahora. Pero me lo tomé muy con calma en las bajadas y traté de encontrar un poco mis piernas en las subidas”.

Balsi no renuncia a afrontar una carrera de ciclocross en diciembre.

“Probablemente el próximo video será mi próxima carrera de ciclocross, que no voy a anunciar todavía porque no estoy seguro de poder correr porque necesitamos ver cómo va el brazo y obviamente no correré si siento que no estoy seguro en mi bicicleta”.

Blasi, que arrasó en el pelotón Women's WorldTour este año, ganó la Vuelta Femenina y la Amstel Gold Race en apenas su primera temporada completa como profesional este año y también terminó quinta en la general en su debut en el Tour de Francia Femmes. Luego firmó con el equipo español Movistar después de romper su contrato con el UAE Team L'IMAD.

🦴 Un momento inesperado de recuperación | Paula Blasi – YouTube

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