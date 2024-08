Look reforzó su gama de pedales en marzo con el lanzamiento de los pedales X-Track y Keo Power. La gama de pedales todoterreno X-Track ya lleva un tiempo en el mercado, pero este año se le suman las opciones de pedales con medidor de potencia X Track Power.

El X Track Power es un pedal medidor de potencia estilo SPD que está disponible en versiones de grabación de potencia de una o dos caras, con una precisión declarada de +/- 1%. La versión de una sola cara cuesta $759, mientras que la versión de dos caras, que he probado, cuesta $1,099.

Los pedales, diseñados y fabricados en Francia, están pensados, en palabras de Look, para ciclistas exigentes que buscan sacar el máximo partido a cada sesión de entrenamiento. Con un precio de más de 1.000 dólares el par, representan una inversión importante para el ciclista que busca datos de potencia de doble cara precisos y fiables. O, no lo olvidemos, para el ciclista al que le gustan y puede permitírselos.

Ahora hay competencia y el mercado de pedales con medidor de potencia para todo terreno parece estar creciendo, lo que refuerza el segmento de los mejores pedales para bicicletas de grava del mercado. Los pedales Favero Assioma PRO MX-2 cuestan menos de la mitad que los Look, y los Garmin Rally XC200 también son más económicos. Si bien los pedales de potencia de doble cara SRM X Power son los más caros del mercado (según nuestro conocimiento) y superan a los Look por unos pocos cientos de dólares.

No hay duda de que estos son pedales con medidor de potencia de primera calidad. He estado usando estos pedales durante varios meses en terrenos irregulares para ver cómo funcionan y si valen la pena la inversión. Ya puedes leer nuestra reseña del pedal de potencia Look Keo Blade para ver cómo le fue a su producto hermano para carretera.

Diseño y estética

Los X Tracks tienen un aspecto y una sensación satisfactoriamente tecnológicos.

La estética es un factor a tener en cuenta en cada componente, así como el rendimiento, y como siempre, empezaré por ahí. Los Look X – Track son unos pedales muy bonitos, lo que está muy bien a un precio de 1000 dólares por la opción de doble cara. El cuerpo del pedal es de aluminio, el eje es de acero, mientras que el material de la plataforma (la parte que está en contacto con las calas) es de acero inoxidable. Los pedales se sienten agradablemente pesados ​​y sólidos en la mano.

Los pedales X-Track tienen un aspecto sofisticado y tecnológico, y se pueden ver las marcas de mecanizado si se observan de cerca los cuerpos de aleación, lo cual me gusta. Tienen un patrón de diamante con forma de moleteado que, en mi opinión, es bastante estético y las mordazas de enganche de las calas de acero inoxidable están unidas con un par de tornillos Torx T20 a cada lado del pedal de doble cara. El eje en sí es de color cobre/bronce y también crea un contraste tecnológico con el plateado. En conjunto, es un conjunto de aspecto agradable que sigue teniendo buen aspecto ahora, a pesar de que mis calas han marcado las plataformas, lo que le va a pasar a cualquier pedal de estilo SPD. Debo decir que a veces me he sentido un poco nervioso al andar fuera de carretera, los golpes de los pedales y el desgaste general me han puesto un poco nervioso cuando los pedales cuestan tanto, pero todo ha ido bien.

Los pedales llegan en una caja de cartón reciclable muy fácil de usar que se abre con un deslizador. Las piezas de aluminio de los pedales también están hechas de material reciclado. Se incluye un juego de calas metálicas estilo SPD de Look (también se pueden utilizar calas SPD de Shimano), un cable de carga magnético USB-C, una tarjeta de configuración de usuario y eso es todo. Algunos productos en este rango de precios tendrían un embalaje diez veces más grande y me gusta la presentación y configuración simples y reciclables.

Las orugas X utilizan 2 cojinetes de agujas y 2 cojinetes de cartucho por par. Hay un sello de doble labio en el extremo del eje para proteger las partes internas.

La batería y los componentes de grabación de energía eléctrica de cada pedal están alojados en el propio eje y se calibran automáticamente y tienen una precisión de +/- 1 %, aunque también puedes calibrarlos manualmente en la aplicación Look. Los pedales se cargan a través de un conector magnético en el extremo de cada eje y utilizan un cable USB-C. Look lanzó una aplicación para usar con los pedales para encargarse del emparejamiento y la gestión del sistema. También puedes registrar tus pedales en la aplicación para comenzar el período de garantía de tres años.

Los pedales tienen una clasificación de impermeabilidad IPX7, aunque el manual recomienda no sumergirlos ni lavarlos a presión, así que tenlo en cuenta si realmente vas a hacer off-road o lavas tu bicicleta con regularidad. Sin duda, los veo de manera diferente a mis pedales SPD normales de hace años. Estos son pedales con medidor de potencia de alta gama. La electrónica está en los ejes, que están protegidos por sellos de goma. Mantener el lavado y la pulverización intensos al mínimo solo te mantendrá en buena posición y te ayudará a cuidarlos.

Los pedales permiten a los usuarios capturar una variedad de métricas de potencia que se pueden registrar a través de una de las mejores computadoras para bicicletas. Esto incluye: potencia (promedio y máxima), potencia normalizada, monitoreo de la zona de potencia, cadencia y, por supuesto, equilibrio entre la pierna derecha y la izquierda. También son capaces de medir la efectividad y la suavidad del torque.

Los ejes de potencia se enumeran como piezas de repuesto en el sitio web de Look y son compatibles con los pedales X Track y Keo Power, por lo que puedes comprar cuerpos de pedales e intercambiar entre pedales de carretera y todoterreno por un desembolso adicional. Sin embargo, el sitio web ahora indica que los ejes ya no están disponibles en línea. Supongo que ahora solo se pueden comprar en la tienda. Los ejes de potencia no son compatibles con los pedales estándar Keo y X Track, por lo que no es posible realizar ninguna conversión.

Los kits de reemplazo de cojinetes y la herramienta para quitar la tapa del extremo del pedal están disponibles en línea. Por el costo de estos pedales, esperaría ver las herramientas de servicio incluidas para los propietarios. Sin embargo, no puedo encontrar ningún manual de servicio en línea, por lo que quizás Look esté interesado en que los clientes hagan el trabajo de servicio en los concesionarios de Look o en la fábrica.

Los pedales tienen un acabado brillante que se ve bien.

Configuración

La instalación de los pedales es muy sencilla y fácil de hacer, me llevó unos minutos. Los pedales se instalan con una llave de 15 mm y el manual en línea recomienda un par de apriete de 30-40 Nm para garantizar la máxima precisión. La marca también afirma que un par de apriete inferior a 30 Nm provocará una reducción de la precisión del pedal. Esto significará utilizar una llave de pata de gallo de extremo abierto de 15 mm, que compré yo mismo para seguir las especificaciones correctas. Si has invertido en los pedales, diría que vale la pena seguir las recomendaciones del fabricante al pie de la letra. Una tienda de bicicletas puede hacer esto por ti, pero es una herramienta barata solo si la necesitas y entonces harás las cosas según las especificaciones.

Otro punto que creo que es importante mencionar es que la única forma de diferenciar los pedales izquierdo y derecho es mediante una línea mecanizada en las superficies planas del pedal izquierdo.

Un error en este punto al instalar los pedales puede ser costoso y provocar roscas de la biela dañadas y, en el peor de los casos, daños en los pedales. He tenido cuidado de asegurarme de buscar esta marca al instalar. Mi mejor consejo si crees que puedes olvidarte de esto, ya que los pedales de doble cara no son tan fáciles de diferenciar como un par de pedales de carretera, es usar un marcador permanente y agregar una “L” al eje del pedal izquierdo para ayudarte a recordarlo, algo que hice para un viaje de prensa reciente cuando sabía que otra persona instalaría mis pedales.

La configuración es muy sencilla y no es algo que deba intimidar en absoluto. Cargue los pedales por completo y fíjelos a la bicicleta, idealmente apretándolos según las especificaciones. Luego, puede descargar la aplicación gratuita Look para emparejar los pedales y, desde allí, puede calibrarlos, ingresar las dimensiones de su juego de platos y bielas, como la longitud del brazo de la biela, etc., y realizar actualizaciones. El único trabajo restante es emparejar los pedales con el ciclocomputador elegido. Eso es todo, listo para usar en minutos.

La línea mecanizada en el eje del pedal izquierdo indica el lado, pero he añadido una “L” para mayor seguridad.

Actuación

Como simples pedales, los pedales X-Track han sido sólidos para mí y no han fallado en ningún momento. Los he usado en diferentes bicicletas en una variedad de terrenos y los llevé a España para el lanzamiento de la Ridley E-Grifn para andar un poco por grava polvorienta. También se ven prácticamente nuevos después de meses de uso y conservan su acabado brillante.

El ajuste de los pedales es positivo y la tensión del resorte del pedal se puede ajustar fácilmente. Los pedales han sido silenciosos y no han dado problemas. Una cosa que le pregunté a Look es una fracción de juego que puedo sentir en cada cuerpo del pedal cuando los balanceo verticalmente. Se trata de una cantidad muy pequeña de juego y Look me dijo que una cantidad mínima de movimiento es normal en los pedales para evitar una fricción excesiva; los pedales giran maravillosamente para lo que vale. Este movimiento no ha aumentado durante mi período de prueba, pero seguiré controlándolo.

He comparado el X Track con la bicicleta inteligente Wahoo Kickr Shift, el rodillo inteligente Zwift Hub One y con una bicicleta de grava con el juego de platos y bielas con medidor de potencia Sram Red AXS XPLR. He mostrado algunos intervalos en interiores más estables y con más picos arriba, así como una captura de mi paseo en grava semirregular del miércoles por la noche que duró alrededor de 3 horas.

Las pruebas en interiores son un buen punto de partida, y la potencia promedio y normalizada tanto en el entrenador Kickr Shift como en el Zwift Hub One estuvieron dentro del 1 % entre sí durante un par de entrenamientos.

Otra prueba fue un recorrido de tres horas por grava con paradas y arranques, con muchos baches en algunos lugares. La potencia media registrada para este recorrido fue de 89,8 vatios para la Look X Tracks y de 87,8 vatios para el juego de platos y bielas con medidor de potencia Red XPLR, lo que supuso una diferencia del 2,28 %. La diferencia de potencia máxima fue un poco mayor, del 5,28 %, pero no hubo nada que me llamara la atención y los medidores de potencia coincidieron bien entre sí. Entiendo que los distintos algoritmos de los medidores de potencia funcionan de formas diferentes, por lo que se pueden esperar algunas discrepancias, pero en general los resultados fueron precisos en comparación con más de un medidor de potencia.

Veredicto

El moleteado mecanizado está ahí para agregar tracción, pero también creo que es un toque estético decente.

Después de varios meses de prueba, no he tenido ningún problema con los Look X Track y la grabación de potencia ha sido constante y lo suficientemente precisa para mí. Parecen muy bien hechos y me gusta la estética y el diseño general. Además, todavía parecen prácticamente nuevos.

Configurar los pedales fue muy sencillo, al igual que usar la aplicación Look para emparejarlos y calibrarlos. También me gusta el empaquetado sencillo. Sería bueno que se incluyeran herramientas de servicio para pedales en el precio, al menos para los pedales de doble cara. Este es un sistema en el que invertirás y, con suerte, cuidarás y usarás durante años, aunque quizás Look esté seguro de que esto no será un gran problema.

No hay forma de escapar del precio: estos pedales son muy caros, cuestan poco más de 1000 €. No puedo evitar pensar que es probable que muchos ciclistas opten por pedales con precios más competitivos o bielas con medidor de potencia.