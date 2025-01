El monitor de frecuencia cardíaca Polar H10 se lanzó por primera vez en 2017 y se ha hecho conocido como uno de los mejores monitores cardíacos del mercado gracias a su precisión y facilidad de uso. Polar incluso lo llama el “estándar de oro” de precisión.

Desde 2017, ha habido varias actualizaciones de la correa y la opción actual incluye tecnología ECG, conexión Bluetooth dual y memoria del dispositivo.

Con un precio de £ 86,50, el Polar H10 ofrece comodidad, facilidad y mediciones de frecuencia cardíaca de alto nivel, ideales para cualquiera que busque estudiar su rendimiento atlético en cualquier deporte y, desde la perspectiva del ciclismo, es una excelente opción.

Diseño y especificaciones

El Polar H10 funciona como una correa para el pecho que contiene electrodos con un conector que se encaja en el medio, puntos de silicona para ayudar a que la correa permanezca en su lugar y hay una hebilla para sujetarlo. Para activar el sensor, es necesario humedecer el área del electrodo; una lamida rápida o incluso un poco de aliento ayuda en este sentido, pero si eres aprensivo, simplemente salpica un poco de agua.

El H10 utiliza sensores de ECG (electrocardiograma) para medir la frecuencia cardíaca del usuario. Los sensores de ECG se consideran los mejores para controlar la frecuencia cardíaca entre los funcionarios de salud, ya que se consideran los más precisos. Básicamente, el ECG funciona mediante contacto directo con la piel, lo que le permite registrar las señales eléctricas en el corazón, midiendo la frecuencia y el ritmo cardíaco del usuario. esto contrasta con el monitoreo óptico de la frecuencia cardíaca, como el que encontrará en los mejores relojes de ciclismo y dispositivos independientes como el Whoop 4.0 y el brazalete Wahoo Tickr Fit.

Mientras que muchos otros monitores de frecuencia cardíaca utilizan métodos de medición de ECG, el H10 tiene características adicionales que ayudan a posicionarlo como una correa de frecuencia cardíaca de alta especificación. En comparación con el Polar H9, el H10 tiene Bluetooth de doble dispositivo y grabación sin dispositivo, aunque con espacio de memoria para una sola sesión de entrenamiento.

Actuación

Llevar y conectar el sensor H10 es sencillo. Simplemente humedezca el área del electrodo, colóquelo y luego coloque la cápsula de la marca Polar.

El Polar H10 se puede utilizar con un reloj deportivo y es compatible con muchos relojes deportivos que admiten conectividad Bluetooth y ANT+, incluidos los relojes deportivos Polar y otras marcas.

Usé el mío con mi reloj Garmin Instinct 2S y descubrí que la correa enviaba lecturas de FC a los dispositivos casi al instante. También utilicé el H10 con Wahoo Tickr Move y una vez emparejado, la transferencia de datos de recursos humanos también fue rápida.

Polar dice que el alcance de transmisión es de 9000 cm y no tuve ningún problema con el alcance. El entrenamiento en interiores implica un sudor incesante y, con una resistencia al agua de 30 m, el H10 aún no se me ha ahogado (a diferencia de un teléfono que una vez puse en mi sostén deportivo). Esto también lo hace adecuado para triatletas, pero Polar dice que no lo use para bucear.

Batería

El H10 utiliza una batería CR2025 que, según la marca, cuenta con aproximadamente 400 horas de uso. Con ese tipo de tiempo de funcionamiento, pasará un tiempo hasta que necesite una batería nueva. Cuando eso finalmente suceda, una nueva batería de tipo botón CR2025 le costará aproximadamente £ 3,50 por cuatro, lo cual no es mucho.

La batería está en el módulo de la marca Polar, lo que facilita el cambio sin problemas posteriores con la correa. Pero con un precio de £ 86,50 y siendo un monitor de recursos humanos de alta especificación, ¿no sería mejor una batería recargable? Tanto para el bolsillo como para el planeta.

Sin entrar en una madriguera de sostenibilidad, creo que eso depende en gran medida de si estás en el campo de “demasiadas cosas para cargar ya” o no. Para mí siempre es mejor la recargable.

Comodidad

El Polar H10 cuenta con una hebilla de cierre que hace que el monitor sea fácil de poner y quitar y la correa es suave contra la piel, con puntos de silicona que la mantienen en su lugar.

El H10 viene en dos tallas M-XXL (67-95 cm) y XS-S (58-71 cm). Probé el M-XXL que me quedó muy bien. No siempre he sido un gran defensor del uso de correas, ya que a menudo encuentro que rozan, son incómodas o simplemente no combinan con mi sostén deportivo, pero en el caso del H10 me sorprendió gratamente.

La correa se adhiere a la piel como prometí, no roza y en su mayor parte olvidé que estaba allí. Resulta cómodo incluso durante largas sesiones de entrenamiento. Es de destacar que no he probado el H10 en condiciones de clima cálido, por lo que no puedo probar cómo le va en comodidad una vez que aumentan los niveles de sudor, pero mi entrenamiento en interiores ha sido una analogía suficiente.

Dejando a un lado la tecnología y la comodidad, lo que es particularmente divertido es que el H10 viene en varios colores e incluso en una opción de camuflaje. Si bien los monitores de frecuencia cardíaca no son exactamente una tecnología glamorosa, es bueno tener una variedad de combinaciones de colores para irradiar un poco de dinamismo.

Veredicto

El H10 se considera el estándar de oro por una razón. Ofrece mediciones de frecuencia cardíaca consistentes y precisas, un ajuste cómodo y seguro, una duración de batería decente y una conectividad perfecta.

Para aquellos a quienes les gusta un sensor de frecuencia cardíaca con correa para el pecho, no se equivocarán mucho con el H10.