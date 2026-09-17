El nuevo sistema de calas SPD-SLR afirma tener un mejor agarre y una pila más baja, pero no es compatible con versiones anteriores

Shimano ha presentado hoy un trío de nuevos productos que afectan la forma en que se enganchan los pedales y, al hacerlo, marcó el primer paso de la compañía hacia los tacos de carretera SPD-SL desde su invención en 2003.

Dicho trío está compuesto por pedales nuevos, tanto a nivel Dura-Ace como Ultegra; tacos nuevos, en cuatro versiones; y una actualización de los zapatos S-Phyre de primer nivel de la marca.

Shimano dice que el lanzamiento ofrece una variedad de beneficios que incluyen una altura de pila más baja, un compromiso más natural, una reducción de peso y un ajuste simplificado.

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La noticia llega seis meses después de que nuestro propio escritor de tecnología, Tom Wieckowski, descubriera prototipos de los pedales en la bicicleta de Jasper Philipsen antes de la París-Roubaix, pocos días antes de que su falta de compatibilidad con versiones anteriores causara estragos en la carrera de Mathieu Van der Poel.

El lanzamiento también se produce pocas semanas después de que el nuevo grupo Dura-Ace de Shimano fuera descubierto por ciclismonoticias en la Vuelta a España; Parece que la marca japonesa ha estado ocupada.

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El lanzamiento se vende (juego de palabras muy intencionado) como un sistema holístico, pero lo dividiré en sus partes constituyentes para facilitarlo.





Nuevas calas CL-SL120

En el centro del lanzamiento del SPD-SLR se encuentra una nueva cala, que se conocerá como CL-SL120, que es más delgada y liviana que los modelos existentes y ya no viene con las arandelas rectangulares que se encuentran entre la cala y el perno. Esto significa que ya no ofrecen ajuste hacia adelante y hacia atrás, pero aún pueden moverse de lado a lado.

En cambio, el ajuste longitudinal se agrega a la suela de los zapatos nuevos. Más sobre eso más adelante.

Los tacos ahora están disponibles en cuatro versiones diferentes. Todavía hay tres opciones de flotación diferentes, con las mismas denotaciones de color: el rojo es flotación fija (cero grados), el azul es un grado y el amarillo es tres grados.

La cuarta opción es una cala gris, que ofrece los mismos tres grados de flotación que el amarillo, pero vuelve a colocar la arandela rectangular en el pliegue para cualquiera que necesite un ajuste adicional con la posición de la cala. La desventaja de esta configuración es que se concede la reducción de la altura de la pila que ofrecen las demás.

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Curiosamente, los pedales Dura-Ace ahora se enviarán con tacos amarillos, en lugar del azul con el que normalmente se envían.

El otro beneficio pequeño pero tangible es la reducción de peso. Los nuevos tacos son 16 g más livianos, 55 g, gracias en gran parte a la eliminación de esas arandelas de metal.





Nuevos pedales Dura-Ace PD-R9300 y Ultegra PD-R8200

A continuación, Shimano también ha rediseñado sus dos niveles más altos de pedales, con un nuevo pedal R9300 Dura-Ace y un pedal R8200 Ultegra. Un breve comentario es que esto confirma que también hay un nuevo grupo Ultegra en camino, porque los componentes Ultegra existentes reciben el nombre de R8100, no R8200.

Las principales diferencias reclamadas aquí giran en torno al peso de los pedales, la interfaz entre el pedal y la cala y, en primer lugar, lo fácil que es engancharlos.

Según Shimano, los pedales existentes cuelgan a 15,5° detrás de la vertical, mientras que las nuevas versiones cuelgan un poco más verticalmente, a 10,5°. Esto significa un área ligeramente más grande para “atrapar” la cala a medida que avanzas el pie, pero también se necesita 5° menos de rotación antes de que quedes enganchado.

Quizás de manera más tangible, también dijo un portavoz de Shimano ciclismonoticias que el nuevo sistema reduce los pequeños espacios o flexión que se pueden crear entre el pedal y la cala al subir en un sprint o al subir, lo que aumenta la sensación de estar conectado de forma segura a los pedales.

En otros lugares, los nuevos pedales son técnicamente más livianos, pero Dura-Ace está apenas un gramo mejor que su predecesor, con 227 g frente a 228 g. Ultegra ahora pesa 228 g, 20 g menos que 248 g.

Las diferencias entre los dos giran en torno a los rodamientos. El uso de Dura-Ace de un rodamiento más grande cerca de la manivela les permite ser más rígidos y menos resistentes a la rotación, lo que los hace ligeramente más eficientes.

Diferencias de altura de pila

Combinado con la cornamusa, la ganancia principal es una reducción de 2,3 mm en la altura de la pila; también conocida como la distancia entre el eje del pedal y la planta del pie. Esta diferencia es pequeña, pero es un cambio que, según Shimano, mejora la sensación de conexión con la bicicleta.

La altura de la pila también puede tener efectos en cadena en el ajuste de la bicicleta, la posición del ciclista y, en algunos casos, afectar significativamente la aerodinámica del ciclista al permitirle sentarse más bajo en la bicicleta, aunque sigo siendo escéptico sobre cuánto se logrará con una diferencia de 2,3 mm.

La reducción equivale a un total de 12,5 mm de altura de pila en Dura-Ace (para pedal y cala, excluyendo el zapato), y 13,3 mm en Ultegra, pero esto sigue siendo unos 4 mm/4,8 mm más alto que los 8,5 mm de los pedales Wahoo Speedplay, aunque requieren que use zapatos compatibles con cuatro pernos.

Esto se reduce en 0,7 mm más si usas las nuevas zapatillas Shimano, pero aparte de necesitar el ajuste extra longitudinal que ofrecen, no hay obligación de usarlas.





Nuevas zapatillas S-Phyre RC910

Hablando de zapatos, Shimano también lanzó los zapatos S-Phyre que Jasper Philipsen ha sido visto usando durante todo el verano. De hecho, él incluso ganó una carrera usando solo uno de ellos allá por marzo.

Shimano se ha abierto camino lentamente a través de los 900 con el nombre de zapatos S-Phyre de primer nivel. Recuerdo haber revisado las zapatillas RC901 hace unos años, y desde entonces se han lanzado las RC902 y RC903, cada una de ellas pequeñas iteraciones de sus predecesoras. Shimano ahora ha saltado directamente al RC910, por lo que este debe ser serio.

Los zapatos siguen el cambio de moda hacia hormas más anchas y se benefician de la tecnología Dynalast 2.0 recientemente lanzada por Shimano, que esencialmente ensancha el antepié 3 mm en los dedos y 2 mm en la bola. También están disponibles en versiones estrecha y ancha.

Sin embargo, la gran diferencia relacionada con los SPD-SLR es que tienen una ranura más larga para que se asienten las tuercas que reciben el perno de la cornamusa, lo que significa que ofrecen mucho más ajuste hacia adelante y hacia atrás al colocar las cornamusas. Esto compensa la eliminación del ajuste dentro de la propia cala.





Las ranuras que sujetan las tuercas receptoras de las calas son más largas que antes, lo que compensa la eliminación del ajuste en las propias calas.

Compatibilidad Shimano SPD-SLR explicada

¿Las calas SPD-SLR de Shimano son compatibles con los pedales Shimano antiguos y viceversa? La marca dice que su línea oficial es que no hay ninguna compatibilidad con versiones anteriores. Sin embargo, de manera más extraoficial, me dijeron que las nuevas calas técnicamente encajarán en los viejos pedales SPD-SL (y lo hacen; lo he probado), pero que las viejas calas SPD-SL no encajarán en los nuevos pedales. Sin embargo, definitivamente deberías seguir los consejos oficiales de Shimano.

¿Las nuevas calas de Shimano son compatibles con mis zapatillas? Los tacos Shimano SPD-SLR siguen siendo compatibles con cualquier otro zapato de tres pernos, pero la eliminación del ajuste longitudinal en el claro significa que no funcionarán para todos. Si el ajuste integrado en la suela del zapato le permite colocar los tacos donde los desea, está listo, pero si corre en una posición extremadamente hacia adelante o hacia atrás y confía en las arandelas rectangulares, puede tener dificultades. Puedes obtener el ajuste adicional usando la nueva cala gris, pero en este punto también puedes ejecutar SPD-SL. Sin embargo, no existe una manera fácil de responder esta pregunta para todos, ya que todas las marcas y modelos de zapatos tienen diferentes posiciones de los orificios de las calas y cantidades de ajuste, por lo que la mayoría de las personas probablemente necesitarán intentarlo antes de comprar si desean colocar las nuevas calas en sus zapatos existentes. Si no puede acudir a un distribuidor Shimano o prefiere comprar en línea, al menos puede salirse con la suya comprando solo las calas nuevas para verificar su posición antes de comprometerse con el gasto mayor de pedales nuevos.

Precios

Por el momento sólo tengo precios para el Reino Unido y la UE, pero me sorprendió gratamente ver que los nuevos pedales son significativamente más baratos que los modelos anteriores.

Por supuesto, esto se ve afectado por el hecho de que los pedales y calas Shimano existentes rara vez se venden al precio minorista recomendado, pero aún así, es mejor que al revés.

Los pedales Dura-Ace tendrán un precio de £199,99 / €229,99 (los antiguos se venden por £239,99).

Los pedales Ultegra se venderán a £ 139,99 / € 160,99 (frente a £ 159,99 de los antiguos).

Todos los tacos son un poco más caros: £ 24,99 / € 28,99 (frente a £ 21,99 antes).

Y las nuevas zapatillas S-Phyre RC910 cuestan £ 389,99 / € 449,99.

Primeras impresiones y pensamientos del viaje.

Después de haber pilotado el nuevo sistema durante unos 70 km, es demasiado pronto para ofrecer algo más que vibraciones y sensaciones, pero mis impresiones iniciales de conducción son positivas.

Debo señalar que estoy comparando un par nuevo de zapatos Shimano, tacos y pedales Dura-Ace con un par de zapatos Specialized, tacos SPD-SL de un año y pedales Ultegra de tres años, lo que no es propicio para una prueba justa. Sin mencionar las ligeras conjeturas sobre la posición de las calas mientras intentaba replicarlas a simple vista.

Como era de esperar, dado que todo era nuevo, me sentí un poco más atrapado en los nuevos pedales y la acción de engancharlos se sintió más limpia.

He usado pedales Shimano durante una década casi exclusivamente, por lo que engancharlos se sintió completamente natural, lo cual es positivo. No necesariamente lo llamaría mejor, pero en mi opinión Shimano ya era mejor que la competencia, así que me alegra informar que no es peor.

Aunque realmente no noté ninguna mejora en mi “conexión” con la moto. Bajé mi sillín un par de mm para compensar el cambio en la pila, y todo se sintió similar. Estoy seguro de que montar más seguidos descubrirá algunas diferencias perceptibles, pero serán pequeñas, si es que se notan.

Confío plenamente en que el nuevo sistema es ligeramente mejor que el anterior, pero no me apresuraría a cambiar mi bicicleta por el nuevo sistema a menos que mis pedales Shimano existentes estuvieran destrozados. El problema de Shimano aquí es que esto tarda una eternidad en suceder, por lo que espero que la adopción del SPD-SLR sea lenta.

La falta de compatibilidad con versiones anteriores también contribuirá a esto, ya que cualquiera que tenga más de una bicicleta de carretera se enfrentará a un cambio costoso cuando dé el salto. No puedes simplemente actualizar cada par de pedales o calas a medida que se desgastan, será necesario cambiar todos los pedales a la vez o limitarte a cambiar los pedales para siempre entre bicicletas.

Lo único que aún se desconoce es si la marca licenciará el diseño a marcas como Favero para poder fabricar un medidor de potencia compatible, o lo bloqueará como lo hicieron con el SPD-SL. La patente SPD-SL expiró alrededor de 2022, veinte años después de que se presentara inicialmente antes de su lanzamiento en 2003. Esto abrió la puerta a marcas como Favero para fabricar pedales con medidor de potencia compatibles con SPD-SL, lo que sin duda le robó participación de mercado a los medidores de potencia basados ​​en bielas de Shimano.

ciclismonoticias entiende que el nuevo SPD-SLR será patentado, pero la marca no tenía claros sus planes para licenciar el nuevo diseño a las mismas marcas. Hay un cínico dentro de mí que se pregunta si esa no es, de hecho, la principal motivación para el rediseño en primer lugar, y que la mejora de la altura de la pila es sólo una fachada conveniente detrás de la cual esconderse.