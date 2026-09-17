El nuevo sistema de calas SPD-SLR afirma tener un mejor agarre y una pila más baja, pero no es compatible con versiones anteriores

Shimano ha presentado hoy un trío de nuevos productos que afectan la forma en que se enganchan los pedales y, al hacerlo, marcó el primer paso de la compañía hacia los tacos de carretera SPD-SL desde su invención en 2003.

Dicho trío está compuesto por pedales nuevos, tanto a nivel Dura-Ace como Ultegra; tacos nuevos, en cuatro versiones; y una actualización de los zapatos S-Phyre de primer nivel de la marca.

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Shimano SPD-SLR


Shimano SPD-SLR


Shimano SPD-SLR


Shimano SPD-SLR

Las ranuras que sujetan las tuercas receptoras de las calas son más largas que antes, lo que compensa la eliminación del ajuste en las propias calas.