Chrome Barrage es excepcional y en un color cuesta casi la mitad de precio si sabes dónde buscar

Tengo la suerte de no tener que depender de un coche para desplazarme. Viajo en bicicleta, o a pie… o hago que mi novia conduzca en su coche, pero no nos detengamos mucho en eso. Esto significa que paso mucho tiempo usando varias mochilas de ciclismo y he preparado una prueba grupal exhaustiva de las mejores mochilas de ciclismo del mercado.

Mi favorito del grupo, Chrome Barrage, también está a la venta, pero debes saber dónde buscar, ya que solo se ofrece en un color. Afortunadamente, este es negro, por lo que combina con todo.

REINO UNIDO: £170 £98 en Industrias Chrome

EE.UU: $165 $ 95,99 en Industrias Chrome

¿Por qué este bolso en particular es tan bueno? Bueno, está muy bien hecho: según mi experiencia, todos los productos Chrome son extremadamente duraderos. He tenido una de sus bolsas de mensajero desde hace diez años y todavía es dorada, razón por la cual recibe un reconocimiento en mi artículo “Cómpralo de por vida, tecnología ciclista”.

También tiene el tamaño adecuado para el equipaje de mano de la mayoría de las aerolíneas, por lo que puedo acompañarme en viajes de prensa y días festivos. Sin embargo, su verdadero truco es la red de carga exterior, que puede expandirse para acomodar más o menos cualquier cosa. Dentro llevo ruedas, un lirio de la paz japonés, 10 kilos de pasta, mi casco y mis zapatillas de ciclismo, otros diez kilos de pasta y otra mochila. Básicamente, si puedes imaginarlo, probablemente encaje allí.

