Esto realmente es todo amigos, no habrá reabastecimiento.

Hace más o menos exactamente un año nos enteramos de que Gore retirará Shakedry, quizás la mejor tecnología impermeable para ciclismo que jamás haya existido en la tierra, gracias a la inminente prohibición del uso de PFC. La prohibición del PFC resultó ser nuestra historia más importante del año, por lo que claramente muchos de ustedes están interesados ​​no solo en saber por qué más o menos toda la tecnología de membranas impermeables tendrá que cambiar, sino también en qué va a pasar con todos los increíbles Shakedry. chaquetas en el mercado.

Bueno, son lo más parecido a una especie en peligro crítico de extinción que podremos encontrar en el mundo del ciclismo. Quedan muy pocos todavía a la venta, y los que lo están, son todos existencias antiguas. No habrá reabastecimientos, no habrá nuevos modelos; eso es todo. Por eso ya no aparecen en mi guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables.

Si no te has encontrado con Shakedry antes, lo que realmente lo distingue es la falta de tela para la cara. Es literalmente sólo una membrana impermeable, con una tela de respaldo en el interior. Se ve y se siente un poco como una bolsa de basura, y el agua simplemente gotea a perpetuidad. También lo hace superligero y muy fácil de guardar. Considerándolo todo, perfecto para una aplicación como el ciclismo.

Tengo la suerte de tener dos chaquetas Shakedry, y están firmemente guardadas en una caja marcada “For Best”, muy parecida a una versión de chaqueta impermeable del búnker secreto de neumáticos de Niels Albert, donde guarda neumáticos Michelin Mud antiguos.

La buena noticia, si ignoramos el tema del PFC, es que algunas de las últimas chaquetas Shakedry están a la venta. Dado que ya se han producido y, de lo contrario, se desperdiciarán, no creo que debas sentirte mal por el planeta si compras uno; lo importante a gran escala es que el uso de los llamados “forever” “productos químicos” se está reduciendo. Independientemente, las chaquetas restantes representan, al menos por ahora, el pináculo absoluto de las chaquetas impermeables y transpirables para conducción de alta intensidad.

