Los organizadores trabajarán durante el próximo año para cumplir con las “condiciones organizativas, logísticas y de seguridad” para debutar el evento en 2028.

La edición inaugural de la Vuelta Ciclista a Canarias, prevista para enero de 2027, ha sido cancelada, anunciaron el lunes los organizadores de la carrera.

La carrera, que se celebrará en las Islas Canarias, a 1.000 kilómetros de la península española, durará cuatro días entre el 14 y el 17 de enero en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con la ambición de ampliarse a seis días en el futuro.

Sin embargo, los organizadores han afirmado que la carrera se pospondrá “para garantizar todas las condiciones organizativas, logísticas y de seguridad que requiere un evento de esta magnitud”. La primera edición tendrá lugar ahora en enero de 2028.

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“Desde que recibimos la confirmación de las fechas la última semana de septiembre, hemos estado trabajando intensamente y a un ritmo exigente en todos los preparativos: diseño de recorridos, creación de itinerarios de carreras profesionales y reuniones con las fuerzas de seguridad del Estado, la Delegación del Gobierno y las autoridades municipales de las zonas de salida y llegada tanto de Gran Canaria como de Tenerife”, se lee en un comunicado de la organización.

“A lo largo de este proceso, hemos contado con la confianza y colaboración de las instituciones públicas, que han mostrado su apoyo al proyecto. Sin embargo, a pesar del importante trabajo realizado y los avances logrados, creemos que el calendario actual aún no ofrece todas las garantías necesarias para asegurar la óptima ejecución de un concurso de estas características.”

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Mostrando la 'eterna primavera'

La carrera por etapas se anunció a finales de septiembre y en octubre, según informó la organizadora de la carrera, Noelia Pérez ciclismonoticias que la motivación para organizar la carrera era ofrecer una alternativa a las carreras de principios de temporada en destinos más remotos y demostrar que montar en climas cálidos está disponible en Europa durante todo el año.

“Aquí entrenamos en manga corta y pantalones cortos los 365 días del año, y queríamos demostrarlo. Hay que verlo para creerlo”, dijo.

“Además, hay muchas carreras en Australia y Oriente Medio en esa época del año, pero esto es para aquellos que se han quedado en Europa y dicen: 'Ooh, vayamos a buscar un clima cálido a las Islas Canarias'. Porque si están sobre ruedas entrenando bajo techo en el continente debido al frío, aquí tenemos lo que llamamos 'la eterna primavera'.

“Ser la primera carrera del año también demuestra a la gente lo que se puede hacer en las Islas Canarias”.

Sin embargo, los corredores ahora tendrán que esperar un año más para afrontar la primera edición de la Vuelta Ciclista Canarias, que debía disputarse como una carrera clasificada 2.1 UCI.

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“Por sentido de responsabilidad y compromiso con las instituciones, participantes, equipos y aficionados, hemos decidido reprogramar el evento para enero de 2028”, continúa el comunicado.

“A lo largo de 2027 seguiremos trabajando para ultimar cada detalle y conseguir que la Vuelta Ciclista a Canarias se convierta en un éxito rotundo para Gran Canaria, Tenerife, el conjunto de Canarias y, lo más importante, para el ciclismo y el deporte en general.

“Esta decisión refleja nuestro compromiso de llevar a cabo este proyecto con el rigor, la profesionalidad y la ambición que Canarias merece.”

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