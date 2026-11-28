Puede que el Black Friday haya terminado, pero las ofertas ciertamente no. Ahora es sábado y muchas de las mejores ofertas de Garmin del Black Friday todavía están disponibles, con grandes descuentos en relojes inteligentes, computadoras para bicicletas, medidores de potencia y más.
Hemos estado siguiendo los precios a lo largo de las rebajas, examinando las ofertas para eliminar los descuentos decepcionantes y ofrecerle las ofertas que realmente estaríamos felices de comprar nosotros mismos.
Se pueden obtener excelentes ahorros, incluidos precios récord en el reloj inteligente Fenix 8, descuentos en las últimas computadoras para bicicletas Edge de Garmin y algunas ofertas tentadoras en modelos más antiguos luego del reciente lanzamiento de Edge 1060, Explore 3 y Explore 3 Plus.
También hemos incluido ofertas en las subsidiarias de Garmin, incluidos los entrenadores inteligentes Tacx y las suscripciones a TrainingPeaks, con ofertas de minoristas tanto en el Reino Unido como en los EE. UU.
Dado que el Cyber Monday aún está por llegar, seguiremos atentos a los precios y actualizando nuestras recomendaciones a medida que cambien las ofertas.
Para obtener aún más ahorros, diríjase a nuestro ticker en vivo de ofertas de bicicletas del Black Friday, donde reunimos nuestros hallazgos favoritos en todo lo relacionado con las dos ruedas.
Ofertas rápidas
Ofertas rápidas en EE. UU.:
Reloj inteligente: 25% de descuento en Fénix 8 $999 $749
Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 550 $499.99 $399.98
Luz de radar: 25 % de descuento en Varia RCT715 $399.98 $299.98
Ofertas rápidas en el Reino Unido:
Reloj inteligente: 31% de descuento en Fénix 8 699,99€ 479,99€
Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 540 309,99€ £216.00
Luz de radar: 24 % de descuento en Varia RTL515 169,99€ £129.00
Ofertas del Black Friday Garmin EE. UU.
Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday de EE. UU.
Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en EE. UU.
Ofertas del Black Friday en luces y radares Garmin EE. UU.
Ofertas del Black Friday para entrenadores de interior Garmin EE. UU.
Ofertas de entrenamiento de Black Friday Garmin EE. UU.
Ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido
Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en el Reino Unido
Otras ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido