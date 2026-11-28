Ofertas del Black Friday seleccionadas cuidadosamente en Garmin, Tacx y TrainingPeaks

Puede que el Black Friday haya terminado, pero las ofertas ciertamente no. Ahora es sábado y muchas de las mejores ofertas de Garmin del Black Friday todavía están disponibles, con grandes descuentos en relojes inteligentes, computadoras para bicicletas, medidores de potencia y más.

Hemos estado siguiendo los precios a lo largo de las rebajas, examinando las ofertas para eliminar los descuentos decepcionantes y ofrecerle las ofertas que realmente estaríamos felices de comprar nosotros mismos.

Se pueden obtener excelentes ahorros, incluidos precios récord en el reloj inteligente Fenix ​​8, descuentos en las últimas computadoras para bicicletas Edge de Garmin y algunas ofertas tentadoras en modelos más antiguos luego del reciente lanzamiento de Edge 1060, Explore 3 y Explore 3 Plus.

También hemos incluido ofertas en las subsidiarias de Garmin, incluidos los entrenadores inteligentes Tacx y las suscripciones a TrainingPeaks, con ofertas de minoristas tanto en el Reino Unido como en los EE. UU.

Dado que el Cyber ​​Monday aún está por llegar, seguiremos atentos a los precios y actualizando nuestras recomendaciones a medida que cambien las ofertas.

Para obtener aún más ahorros, diríjase a nuestro ticker en vivo de ofertas de bicicletas del Black Friday, donde reunimos nuestros hallazgos favoritos en todo lo relacionado con las dos ruedas.

Ofertas rápidas

Ofertas rápidas en EE. UU.:

Reloj inteligente: 25% de descuento en Fénix 8 $999 $749

Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 550 $499.99 $399.98

Luz de radar: 25 % de descuento en Varia RCT715 $399.98 $299.98

Ofertas rápidas en el Reino Unido:

Reloj inteligente: 31% de descuento en Fénix 8 699,99€ 479,99€

Computadora para bicicleta: 20% de descuento en Edge 540 309,99€ £216.00

Luz de radar: 24 % de descuento en Varia RTL515 169,99€ £129.00

Ofertas del Black Friday Garmin EE. UU.

Ofertas de relojes inteligentes Garmin del Black Friday de EE. UU.

25% DE DESCUENTO Garmin Fēnix® 8, Zafiro, 47 mm Amazon Estados Unidos $749.99 $999.99 Compra ahora 20% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 70, 43 mm, negro Amazon Estados Unidos $199 $249.99 Compra ahora 33% DE DESCUENTO Garmin Forerunner 265, 46 mm, negro/gris Amazon Estados Unidos $299.99 $449.99 Compra ahora

Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en EE. UU.

13% DE DESCUENTO Garmin Edge Explorar 2 Amazon Estados Unidos $260.99 $299.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 540 Amazon Estados Unidos $299.98 $349.99 Compra ahora 11% DE DESCUENTO Garmin Borde 840 Amazon Estados Unidos $399.98 $449.99 Compra ahora 20% DE DESCUENTO Garmin Borde 550 Amazon Estados Unidos $399.98 $499.99 Compra ahora 17% DE DESCUENTO Garmin Borde 850 Amazon Estados Unidos $499.98 $599.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 1050 Amazon Estados Unidos $599.98 $699.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday en luces y radares Garmin EE. UU.

25% DE DESCUENTO Garmin Varia RTL515 Amazon Estados Unidos $149.98 $199.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Varia RCT715 Amazon Estados Unidos $299.98 $399.99 Compra ahora 27% DE DESCUENTO Garmin Varia Vue Amazon Estados Unidos $399.98 $549.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday para entrenadores de interior Garmin EE. UU.

29% DE DESCUENTO Cupones Flujo Tacx 2 garmin $499.99 $699.99 Compra ahora 18% DE DESCUENTO Cupones Tacx Neo 2T – Piñón y clic Zwift garmin $899.99 $1,099.99 Compra ahora 10% DE DESCUENTO Cupones Tacx Neo Bicicleta Plus garmin $3,599.99 $3,999.99 Compra ahora

Ofertas de entrenamiento de Black Friday Garmin EE. UU.

25% DE DESCUENTO Suscripción de 12 meses a TrainingPeaks pago.trainingpeaks.com $101.24 $134.99 Compra ahora 33% DE DESCUENTO Medidor de potencia de doble cara Garmin Rally RS210 Amazon Estados Unidos $799.99 $1,199.99 Compra ahora

Ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido

Ofertas de ciclocomputadores Garmin del Black Friday en el Reino Unido

Garmin Edge Explorar 2 Amazonas $260.99 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 540 Amazonas $299.98 $349.99 Compra ahora Cupones Garmin Borde 840 Jenson Estados Unidos $449.99 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Garmin Edge 840 Solar Deportes Sigma 339€ 449,99€ Compra ahora Garmin Borde 850 Amazonas $499.98 Compra ahora 14% DE DESCUENTO Garmin Borde 1050 Artículos deportivos de DICK $599.98 $699.99 Compra ahora

Otras ofertas del Black Friday de Garmin en el Reino Unido