¿Quién quiere quedarse al lado de la carretera bajo la lluvia, cuando esta pequeña bomba te permitirá volver a conducir en muy poco tiempo?

¿Se acabaron los días del mini bombeo? La bomba eléctrica Cycplus AS2 tiene un precio reducido a solo $ 47,49 en los EE. UU. y £ 38,95 en el Reino Unido en Amazon este Black Friday.

Es el precio más bajo que hemos visto para esta pequeña bomba eléctrica y un tercio del precio minorista total que habría pagado el verano pasado, lo que la hace más barata que muchos de sus competidores y también muchas mini bombas.

A NOSOTROS: Bomba eléctrica Cycplus AS2: $69.99 $47.49

Reino Unido: Bomba eléctrica Cycplus AS2: 59,98€ 38,95€

Llevo un año usando Cycplus AS2 y nunca me ha defraudado.

Con un peso declarado de solo 87 g (3 oz), es más liviano que la mayoría de los minibomberos. También es más pequeño y se puede guardar en el bolsillo, ya que mide 65 x 44 x 28 mm (2,6 x 1,7 x 1,1 pulgadas).

Se suministra con una manguera, que puede usar para reducir el riesgo de derretir la válvula en una cámara de aire de TPU, aunque se puede conectar directamente a la válvula si está usando sin cámara o si tiene una cámara menos delicada para inflar.

acuerdo con estados unidos Ahorre 32% ($22,50) Bomba de bicicleta eléctrica Cycplus AS2: era $69.99 ahora $47.49 en Amazon El Cycplus AS2 se ha convertido en uno de mis elementos esenciales para viajar, ya que es ultracompacto y súper sencillo de usar. Lo único que falta es un manómetro. Si esa es una característica imprescindible para usted, consulte el modelo AS2 Pro, que tiene un indicador digital y un ahorro de $26 en el Black Friday.

Acuerdo con el Reino Unido Ahorre 35% (£21,03) Bomba de bicicleta eléctrica Cycplus AS2: era £59.98 ahora £38.95 en Amazon Si estás en el Reino Unido, también puedes obtener un gran descuento en el Cycplus AS2. Si prefiere una bomba con manómetro, el modelo AS2 Pro tiene un manómetro digital y un ahorro de £ 25 en el Black Friday.

Hemos pasado demasiadas horas parados en la carretera inflando cámaras para no quedar impresionados por la bomba Cycplus que tarda alrededor de un minuto en inflar un neumático a 50 psi y debería manejar dos neumáticos con una carga.





A diferencia de la AS2 estándar, la bomba eléctrica AS2 Pro incluye un manómetro digital

También ha tenido una actualización de batería desde su lanzamiento, aumentando la capacidad de 300 mAh a 400 mAh, lo que Cycplus calcula que obtendrá dos neumáticos de 25 mm a 110 psi, si le gusta un viaje firme. Un indicador LED cambia de verde a ámbar y a rojo a medida que cae la carga.

Conéctelo a un cargador USB-C y se recargará en un tiempo declarado de solo 25 minutos. Viene con el cable USB-C necesario, una variedad de adaptadores y una funda protectora de silicona, además de una bolsa con cierre hermético resistente al agua.

Si desea comprobar que su neumático realmente alcanza los 110 psi antes de partir, el Cycplus AS2 Pro tiene un manómetro digital incorporado. Es un poco más grande y pesado, pero aún cabe en el bolsillo de un maillot con espacio para espacio.