Zwift lanzó sus ofertas del Black Friday una semana antes y lo más destacado incluye $ 300 de descuento en el paquete Zwift Ride V2 equipado con Kickr Core 2 y Cog and Click, pero tendrá que ser rápido para aprovechar estas ofertas por tiempo limitado.

Falta solo una semana para el fin de semana de compras más importante del año: el Black Friday se celebrará oficialmente desde el 27 de noviembre hasta el Cyber ​​Monday el 30 de noviembre.

Sin embargo, no tiene que esperar hasta el Black Friday para obtener grandes ahorros, porque las ofertas de ciclismo ya están cayendo, lideradas por algunas de las ofertas más esperadas del año de Zwift.

Zwift se ha hecho grande y temprano con el lanzamiento de Zwift Cyber ​​Week, que se llevará a cabo del 20 al 30 de noviembre.

Compre las ofertas de Zwift Cyber ​​Week y ahorre hasta un 27%.

Preparar o mejorar la configuración de su bicicleta de interior puede ser un negocio costoso, y conozco a varias personas que se han estado conteniendo, esperando las ofertas del Black Friday de Zwift.

El descuento destacado se aplica a lo que se considera la configuración definitiva de Zwift: el paquete Zwift Ride V2, con un descuento de $ 300, £ 200 o € 200, según su ubicación.

Ofertas del paquete Zwift Cyber ​​Week Ride V2

23% DE DESCUENTO Paseo en Zwift con Kickr Core 2 Zwift $999 $1,299.99 Compra ahora 18% DE DESCUENTO Paseo en Zwift con Kickr Core 2 Zwift £ 899 £ 1.099,99 Compra ahora 17% DE DESCUENTO Paseo en Zwift con Kickr Core 2 Zwift 999€ 1.199,99€ Compra ahora

El paquete Zwift Ride viene con todo lo que necesitas para la temporada de ciclismo en interiores, incluido el cuadro inteligente Ride V2 actualizado, el Kickr Core 2 y el sistema de cambios y cambios virtuales Cog and Click.

La Zwift Ride V2 está calificada como una de las mejores bicicletas inteligentes del mercado. Se basa en el Ride original agregando bielas de varias longitudes, mayor capacidad de ajuste del sillín y un manillar de mayor diámetro. Hace que encontrar el ajuste perfecto sea muy fácil, con un sistema de una sola herramienta para un ajuste sencillo, para que puedas empezar a montar más rápido.

Los nuevos usuarios también tendrán derecho a una prueba gratuita de 14 días de Zwift Plus, que es una suscripción de ciclismo de nivel superior de Zwift que agrega Zwift Coach (planes de entrenamiento adaptativos) y Zwift Video (rutas de video 4K del mundo real).





El paquete Zwift Ride viene con una prueba gratuita de 14 días de Zwift Plus

Si desea llevar su bicicleta al aire libre al interior con un presupuesto limitado, el Wahoo Kickr Core 2 con el sistema Zwift Cog and Click es uno de los mejores paquetes de entrenador inteligente del mercado.

Reemplazar los engranajes traseros estándar con el engranaje universal de Zwift ofrece cambios virtuales ultra silenciosos administrados directamente desde el manillar, junto con una navegación sencilla en el juego. Casi cualquier bicicleta de 8 a 13 velocidades cabe fuera de la caja. El rendimiento sigue siendo de primer nivel: maneja hasta 1800 vatios, simula gradientes de hasta el 16 % y mantiene una precisión de energía de ±2 %, con Wi-Fi integrado que garantiza una conectividad sin caídas.

Con un 27% de descuento en EE. UU. y la UE, y un 20% de descuento para compradores del Reino Unido, es un ahorro directo de $150, €150 o £100 y un gran valor para aquellos que eligen andar en bicicleta al aire libre para montar en interiores en invierno.

Los compradores de Wahoo Kickr Core 2 durante la Zwift Cyber ​​Week también recibirán un mes gratis de Zwift Plus (por valor de $29,99, £26,99, €29,99).

Ofertas de Zwift Cyber ​​Week Kickr Core 2

27% DE DESCUENTO Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click Zwift $399.99 $549.99 Compra ahora 20% DE DESCUENTO Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click Zwift 399,99€ 499,99€ Compra ahora 27% DE DESCUENTO Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click Zwift 399,99 € 549,99 € Compra ahora

El Zwift Cog se combina con los controladores Zwift Click y permite cambios virtuales y silenciosos. Les brinda a los usuarios control total del equipamiento, pero también control dentro del juego de todo Zwift. Lo que significa que puedes navegar con facilidad para hacer cola para tu próximo recorrido o entrenamiento, usar PowerUps, dar un Ride On y más sin quitar las manos de las barras.





El Wahoo Kickr Core 2 viene con el sencillo sistema de engranaje virtual Zwift Cog and Click.

Si una oferta de Zwift Cyber ​​Week no está en su radar del Black Friday, entonces el ciclismonoticias El centro de ofertas de ciclismo del Black Friday 2026 está disponible y tiene una gran cantidad de las mejores ofertas anticipadas, seleccionadas por nuestros expertos en búsqueda de ofertas.

Dado que la tecnología para bicicletas siempre es lo más destacado del Black Friday, hay muchas ofertas en las mejores computadoras para bicicletas, relojes inteligentes y luces para bicicletas.