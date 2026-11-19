Todas las mejores ofertas del Black Friday de Garmin en un solo lugar

Los productos Garmin son algunos de los artículos más populares a la venta durante el evento de ventas del Black Friday.

Los ciclocomputadores, relojes inteligentes, luces, zapatillas de deporte y otro hardware de Garmin suelen tener descuentos, y las rebajas del Black Friday y Cyber ​​Monday suelen ser un buen momento para conseguir una nueva pieza de tecnología.

Después de que Garmin lanzara tres nuevos productos este otoño, esperábamos ver algunas computadoras para bicicletas nuevas a la venta este invierno, y ya lo hemos hecho.

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Amazon, Garmin y Sigma Sports en el Reino Unido ya tienen una gran cantidad de hardware Garmin con descuento, con muy buenos precios para computadoras y relojes.

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Ofertas de Garmin del Black Friday en EE. UU.

Ahorra 33% Garmin Forerunner 265: era $449.99 ahora $299.99 en Amazon ¿Empecemos con el Forerunner 265? ¿Quieres un reloj inteligente de calidad sin volverte loco con el precio? Esto es todo. Actualmente a su precio más bajo, el 265 cubrirá todas sus necesidades de carrera. También puedes usar Spotify para cuidar tu música, además de usarlo como un reloj genial todos los días.

Ahorra 13% Garmin Forerunner 970: era $759.99 ahora $659.99 en Amazon El popular reloj inteligente Forerunner 970 tiene un 13% de descuento en tres colores diferentes. Este reloj inteligente premium centrado en correr y triatlón está diseñado para ayudarte a correr y también proporciona el estado de la VFC y métricas del sueño. Este paquete de Garmin también viene con un Power Bank incluido para ayudar con la carga cuando sea necesario.

Ahorra 25% Garmin fēnix 8: era $999.99 ahora $749.99 en Amazon El fēnix 8 ya tiene un 25% de descuento; Este es el más barato que jamás haya estado en Amazon. También hay cinco versiones para elegir en la variante de tamaño de cara de 47 mm. Aquí hay un enlace a la lista detallada de especificaciones para que pueda consultarla.

Ahorra 13% Garmin Edge Explorar 2: era $299.99 ahora $260.99 en Amazon Es posible que el Edge Explore 3 haya llegado, pero el Explore 2 todavía está disponible y es una buena opción para los usuarios que priorizan las funciones de navegación sin muchas otras comodidades. Revisión en profundidad de Edge Explore 2

Ahorra 14% Garmin Borde 540: era $349.99 ahora $299.98 en Amazon El Edge 540 tiene un 14% de descuento en este momento, aunque estuvo disponible por $244 en noviembre pasado. Esta es una buena unidad para montar en todos los sentidos; sigue mirando para ver si el precio baja un poco más.

Ahorra 20% Garmin Borde 840: era $499.99 ahora $399.98 en Amazon El Edge 840 se encuentra actualmente en su precio más bajo en 30 días en Amazon, aunque ha estado a la venta por menos dinero este año. Oficialmente, esta unidad ha sido reemplazada por el 850, pero sigue siendo una unidad muy capaz con pantalla táctil.

Ahorra 20% Garmin Borde 550: era £499.99 ahora £399.98 en Amazon El Edge 550 ya está a la venta con un saludable 20% de descuento. Esta es una computadora poderosa, pero sentimos que la falta de una pantalla táctil la limita ligeramente. Si estás satisfecho con los botones, echa un vistazo. Revisión en profundidad del Edge 550

Ahorra 17% Garmin Borde 850: era £ 599,99 ahora £499.98 en Amazon El Edge 850 también está a la venta, con un descuento del 17%. En esencia, este es el 550 con pantalla táctil. Es una unidad un poco más grande con una pantalla táctil, un altavoz incorporado y todas las herramientas habituales de entrenamiento y acondicionamiento físico de Garmin.

Ahorra 15% Garmin Edge 1040 Solar: era $699.99 ahora $594.99 en Amazon El Edge 1040 Solar no muestra un descuento en Amazon en este momento, pero es $ 50 más barato en la tienda Garmin Amazon que en la venta de su sitio web en este momento, por lo que incluyo la oferta para usted. Si desea algo de tecnología de carga solar en una unidad grande, esta es una buena unidad.

Ahorra 14% Garmin Edge 1050: era £699.99 ahora £599.98 en Amazon El Garmin Edge 1050 es una unidad Garmin de primer nivel y podría decirse que aún vale la pena comprarlo en comparación con el Edge 1060, más caro y recientemente lanzado. $100 de descuento, esta unidad es un monstruo, con una pantalla brillante y clara y una pantalla táctil rápida. Revisión en profundidad del Edge 1050

Ahorra 25% Garmin Varia RTL515: era $199.99 ahora $149.98 en Amazon La Varia RTL 515 tiene actualmente un 25% de descuento; Ha sido más barato, pero no mucho. Esta unidad combina una luz trasera con un radar Bluetooth para ayudarlo a monitorear los vehículos que se aproximan desde una distancia de hasta 153 yardas. Si también quieres una cámara incorporada, desplázate hacia abajo.

Ahorra 25% Garmin Varia RCT715: era $399.98 ahora $299.98 en Amazon El Varia RCT715 está a la venta en EE. UU. con un 25 % de descuento. Esta unidad reúne una cámara, una luz trasera y un radar para ayudarte a mantenerte más seguro sobre la bicicleta. Se empareja mediante Bluetooth con su unidad principal para que pueda ver las alertas de radar. Revisión en profundidad de Varia RCT715

Ahorra 27% Garmin Varia Vue: era $549.99 ahora $399.98 en Amazon El Garmin Varia Vue tiene un 27% de descuento si desea invertir en unidades Varia delanteras y traseras. Esta cámara/luz combina una luz frontal de 600 lúmenes con una cámara 4K para capturar tus recorridos. Consejo: También necesitarás una tarjeta Micro SD para la unidad.

Ahorra 29% Flujo Tacx 2: era $699.99 ahora $499.99 en garmin El Flux 2 tiene descuento en el sitio web de Garmin; Es un entrenador inteligente sólido que prioriza el bajo ruido y tiene una precisión del 2,5%. El entrenador puede conectarse con todas las aplicaciones habituales de entrenamiento en interiores, para que puedas disfrutar de un buen invierno montando en bicicleta.

Ahorra 18% Tacx Neo 2T con Zwift Cog y Click: era $1,099.99 ahora $899.99 en garmin El Tacx Neo 2T con Zwift Cog and Click tiene un 18% de descuento en este momento. Este entrenador de primer nivel viene con el piñón Cog and Click de Zwift preinstalado, además de palancas de cambio virtuales con clip, para que puedas usarlo fácilmente con cualquier bicicleta. También funciona sin energía en modo independiente, lo que resulta útil para carreras, eventos o paseos al aire libre.

Ahorra 10% Tacx Neo Bicicleta Plus : era $3,999.99 ahora $3,599.99 en garmin ¿Quieres hacer todo lo posible con una bicicleta inteligente premium? La Neo Bike Plus tiene un 10% de descuento. Se trata de una bicicleta inteligente totalmente ajustable que tiene como objetivo ofrecer la máxima inmersión en interiores. El entrenador vibra y simula la superficie de la carretera; La tecnología de inercia dinámica lo hace sentir como un paseo al aire libre y los ventiladores incorporados imitan el viento y lo mantienen fresco.

Ahorra 29% Pedales Garmin Rally RS210: era $1,119.99 ahora $799.99 en Amazon Ya están a la venta los últimos pedales con medidor de potencia RS210 de Garmin. Este acuerdo es para la opción SPD SL de doble cara RS210 que obtuvo capacidad de recarga con respecto a las unidades anteriores con tecnología de batería. Los cuerpos de los pedales SPD y SPD-SL se pueden cambiar a los ejes y los pedales tienen una precisión de +/-1%.

Ofertas de Garmin del Black Friday en el Reino Unido

Ahorra 24% Garmin Forerunner 55: era £149.99 ahora £114.09 en Amazon El Forerunner 55 es un buen punto de entrada al mundo de los relojes inteligentes y tiene un gran descuento en color negro. Este reloj es adecuado para corredores, pero también para cualquiera que solo quiera un reloj inteligente Garmin con una duración de batería de dos semanas.

Ahorra 31% Garmin fēnix 8: era £699.99 ahora £484.99 en Amazon Este primer acuerdo de BF hace que el fēnix 8 caiga a su precio más bajo en Amazon en la versión de 47 mm/gris pizarra. El fēnix 8 es un reloj inteligente de primer nivel con control por voz y tecnología de pago sin contacto. Su pantalla AMOLED es impactante y vívida, pero aun así obtienes hasta 29 días de duración de la batería en el modo de reloj inteligente.

Ahorra 24% Luz trasera Garmin Varia Radar RTL515: era £169.99 ahora £ 129 en Sigma Deportes El RTL515 se compone de una luz trasera multimodo de 65 lúmenes y un radar Bluetooth integrado que se empareja con el ordenador de tu bicicleta y te avisa de vehículos que se aproximan a una distancia de hasta 140 metros. Ahora con un 24% de descuento.

Ahorra 17% Garmin Varia RCT715: era £ 349,99 ahora £289.99 en Amazon El Garmin Varia RCT715 está al 15% en Amazon, lo mismo que Sigma y la oferta de Garmin. El RCT715 es una luz, una cámara y un radar trasero en uno y tiene visibilidad diurna de hasta una milla. Revisión en profundidad RCT715

Ahorra 20% Garmin Edge Explorar 2: era £ 229,99 ahora £ 185 en Sigma Deportes Edge Explore 2 es una unidad más básica que prioriza el mapeo y la navegación. No tiene tantas comodidades, pero si eso es todo lo que necesitas, es una compra sólida. Revisión en profundidad de Edge Explore 2

Ahorra 30% Garmin Borde 540: era £ 309,99 ahora £ 216 en Sigma Deportes Este es un precio realmente bueno para el Garmin Edge 540. Una pequeña computadora sólida que incluye una gran cantidad de funciones. No tiene pantalla táctil, así que considere este punto si es un factor decisivo para usted. Revisión en profundidad del Edge 540

Ahorra 22% Garmin Borde 840: era £379.99 ahora £ 297 en Sigma Deportes La unidad Edge 840 tiene un poco más de 20% de descuento y está disponible por menos de £300. Este es un operador sólido, pero el Edge 850, que tiene una pantalla táctil en color mejorada, también está a la venta a continuación.

Ahorra 25% Garmin Edge 840 Solar: era £449.99 ahora £ 339 en Sigma Deportes Aquí está la versión con carga solar del Edge 840, también a la venta con un 25% de descuento. Si vives en un lugar con mucho sol, valdrá la pena echarle un vistazo. No encontré la tecnología solar demasiado útil en el Reino Unido. Revisión en profundidad del Edge 840 Solar

Ahorra 18% Garmin Borde 850: era £469.99 ahora £ 387 en Sigma Deportes El Garmin Edge 850 también tiene un descuento de poco menos del 20% en la oferta de Sigma. Esta unidad tiene una pantalla táctil a color y muchas funciones de entrenamiento avanzadas.

Ahorra 26% Garmin Edge 1040 Solar: era £ 519,99 ahora £ 387 en Sigma Deportes Este es un gran ahorro en el Edge 1040 Solar, con más del 25% de descuento. A la luz del sol, descubrimos que podía pasar semanas sin cargarse. Lo que lo hace ideal para paseos largos o de turismo. Revisión en profundidad de Edge 1040 Solar

Ahorra 10% Garmin Borde 1050: era £ 599,99 ahora £ 539 en Sigma Deportes El modelo insignia de Garmin hasta el reciente lanzamiento del 1060, el 1050 es una potencia, con un timbre incorporado y tecnología de pago sin contacto. Está repleto de funciones; ¿los necesitas todos? Revisión en profundidad del Edge 1050

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