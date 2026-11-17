La garantía de precio del Black Friday de Hunt le permite actualizar sus ruedas ahora sin perderse mayores descuentos más adelante

El Black Friday 2026 ya casi está aquí, y el fin de semana de compras más importante se extiende oficialmente desde el 27 de noviembre hasta el Cyber ​​Monday el 30 de noviembre.

Sin embargo, no es necesario esperar para conseguir una ganga, porque este año, la mayoría de los minoristas de ciclismo en línea están abandonando sus ofertas del Black Friday.

Hunt Wheels lleva un tiempo superando los límites de las mejores ruedas para bicicletas de carretera y sus últimas ofertas son algunos de los juegos de ruedas más rápidos y ligeros del mercado. También conducen de manera brillante y, lo que es más importante, ofrecen una excelente relación calidad-precio.

Ese valor es aún mejor ya que las ofertas de Hunt Black Friday están disponibles y tienen hasta un 40% de descuento en la mayoría de sus juegos de ruedas de carretera, grava y MTB.

Compre la oferta del Black Friday de Hunt y ahorre hasta un 40%.

Si tu lista de compras del Black Friday incluye un juego de ruedas nuevas, ahora es el momento. Hunt también tiene una promesa de precio del Black Friday: si compra cualquier juego de ruedas Hunt antes del Black Friday y el precio baja dentro de los 60 días, Hunt le reembolsará la diferencia. Los términos y condiciones completos están disponibles en el sitio web de Hunt Wheels.

Como Hunt enumera las ruedas en oferta como existencias limitadas, esta oferta le permite asegurar un juego de ruedas de carretera o de grava ahora. Por lo tanto, no hay riesgo de que se agoten y puede asegurar el mejor precio sin perderse si aparece una mejor oferta de Black Friday o Cyber ​​Monday.

Seleccioné algunas de las mejores ofertas de Hunt a continuación para los sitios de EE. UU. y el Reino Unido, y las ofertas del Black Friday finalizan el 2 de diciembre.

Caza ofertas del Black Friday en EE. UU.

30% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 30 Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $839.30 $1,199 Compra ahora 40% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 40 Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $737.40 $1,229 Compra ahora 30% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 50 Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $874.30 $1,249 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 34_34 Aerodinámico Carbono Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $1.086,75 $1,449 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 44_46 Carbono aerodinámico Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $1,109.25 $1,479 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 54_58 Aerodinámico Carbono Ruedas de bicicleta Hunt EE. UU. $1,124.25 $1,499 Compra ahora

Ofertas de Hunt Black Friday en el Reino Unido

30% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 30 Ruedas de bicicleta de caza 594,30€ £ 849 Compra ahora 40% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 40 Ruedas de bicicleta de caza 527,40€ £ 879 Compra ahora 30% DE DESCUENTO Disco de carbono Hunt 50 Ruedas de bicicleta de caza 629,30€ £ 899 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 34_34 Aerodinámico Carbono Ruedas de bicicleta de caza 861,75€ £ 1,149 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 44_46 Carbono aerodinámico Ruedas de bicicleta de caza 884,25€ £ 1,179 Compra ahora 25% DE DESCUENTO Hunt 54_58 Aerodinámico Carbono Ruedas de bicicleta de caza 899,25€ £ 1,199 Compra ahora

Además del precio fijo del Black Friday, Hunt tiene algunos incentivos adicionales, incluida una política de viaje y devolución de 60 días, una garantía de tres años en cada juego de ruedas y un reemplazo de por vida H_Care en caso de accidente para el primer propietario de juegos de ruedas de carbono elegibles.

También hay entrega gratuita durante la semana del Black Friday y 0% de financiación.

Si un juego de ruedas no está en su radar del Black Friday, entonces el ciclismonoticias El centro de ofertas de ciclismo del Black Friday 2026 está disponible y tiene una gran cantidad de las mejores ofertas anticipadas, seleccionadas por nuestros expertos en búsqueda de ofertas.

Dado que la tecnología para el ciclismo siempre es lo más destacado del Black Friday, hay muchas ofertas en las mejores computadoras para bicicletas, luces para bicicletas y entrenadores inteligentes de ciclismo en interiores.